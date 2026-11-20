Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Обучение управлению бизнесом становится частью развития социального предприятия. От качества выстраивания деловых процессов зависит, сможет ли проект продолжать помогать людям. Об этом рассказали в Фонде «Наше будущее», который развивает социальное предпринимательство в нашей стране. Эксперты назвали примеры курсов, которые сегодня помогают предпринимателям получить необходимые навыки.

В рамках Лаборатории социального предпринимательства работает Школа социального предпринимательства (ШСП). В ней можно пройти бесплатные онлайн курсы. Есть программы для тех, кто только обдумывает проект, и для действующих предпринимателей.

— Социальный предприниматель хорошо понимает проблему, которую хочет решить. Обучение помогает перевести это понимание в конкретные решения: кому и на каких условиях оказывать услуги, как организовать работу, за счёт чего развивать проект. Поэтому в Школе социального предпринимательства мы связываем знания с задачами собственного дела. Для нас важно, чтобы человек мог применить изученное и увереннее управлять предприятием. От этого зависит, насколько последовательно бизнес сможет выполнять свою социальную миссию, — объяснила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Новичкам предлагают пройти вводный курс ШСП. Здесь знакомят с принципами социального предпринимательства и помогают оценить готовность к запуску собственного проекта. Отдельная программа рассматривает оформление проекта: выбор организационно правовой формы, видов деятельности и налогового режима.

Другой курс посвящён анализу аудитории бизнеса. Здесь учат оценке запросов и потребностей потенциальных клиентов. Все занятия практикоориентированы.

— Допустим, занятия в детском центре вызывают интерес, но записей мало. Прежде чем увеличивать расходы на рекламу, полезно выяснить, что мешает семьям: расписание, расположение, цена или недостаток информации о программе. Следующий вопрос — как рассказать о своей работе нужной аудитории. В школе есть программы по выбору каналов продвижения, рекламе во «ВКонтакте» и маркетинговой стратегии, — рассказали в пресс службе Фонда.

Зачастую слушатели курсов вынуждены совмещать учёбу и управление делом. Поэтому онлайн курсы ШСП составлены так, чтобы материалы можно было проходить самостоятельно. Доступ к материалам после регистрации предоставляется без ограничения срока. Есть лаконичные текстовые уроки, мини тесты для закрепления материала, практические задания.

ШСП приглашает на онлайн встречи признанных экспертов деловой сферы. Например, в программе осеннего цикла 2026 года — организация рабочих процессов, продвижение через ответы нейросетей и применение ИИ в задачах проекта. Участникам предлагают выполнить задание и проверить предложенные инструменты в работе.

— Практическую пользу обучения можно оценивать по изменениям в работе: удалось ли проверить предположение о спросе, выбрать подходящий канал связи с клиентами, передать часть задач сотруднику. Для социального предприятия такие решения связаны и с выполнением миссии. Чем лучше организована повседневная работа, тем больше возможностей последовательно оказывать услуги, сохранять рабочие места и планировать развитие проекта, — резюмировали в Фонде.

Реклама Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» ИНН 7704273840 erid: 2W5zFJ93tsL