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Кондитерская отрасль России работает в штатном режиме, что подтверждается высоким спросом на продукцию у потребителей, заявил президент Ассоциации производителей кондитерских изделий («АСКОНД») Сергей Носенко по итогам совещания в Госдуме. Расширенное выездное заседание Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ прошло 9 ноября на площадке ассоциации.

Совещание, посвященное нормативно-правовому регулированию развития пищевой промышленности, собрало за одним столом депутатов нижней палаты парламента, представителей Минсельхоза России, Министерства промышленности и торговли РФ, Минэкономразвития РФ, Россельхознадзора, бизнесменов, ученых-агрономов, а также руководителей отраслевых ассоциаций агропромышленного комплекса.

Российские кондитеры обсудили с участниками заседания ключевые вопросы развития отрасли. Главными темами стали обеспеченность предприятий сырьем, замещение западных комплектующих для производственного оборудования отечественными аналогами, а также сотрудничество кондитерской отрасли с сетями розничной торговли.

«В условиях меняющегося рынка стабильность партнерских отношений – главный приоритет для производителей кондитерских изделий. Мы ценим партнерские отношения с торговыми сетями. Отрасль работает в штатном режиме, что подтверждается высоким спросом на продукцию», – прокомментировал результаты выездного заседания Сергей Носенко.

Он отметил, что работа Холдинга «Объединенные кондитеры» по взаимодействию с федеральными торговыми сетями строится на добросовестном выполнении обязательств и понимании важности партнерских отношений в интересах покупателей.