62% опрошенных россиян выступили за введение верхней планки алиментов. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

В ответ на жалобу Матвея Сафонова Конституционный суд РФ разрешил снизить сумму алиментов. Спортсмен рассудил, что потратить несколько миллионов на его 5-летнюю дочь в месяц невозможно, и предложил платить сумму в разы меньше и фиксировано, например, 300 тысяч рублей, что существенно меньше одной четвертой его дохода. Суд жалобу поддержал и отметил, что при сверхдоходах родитель не обязан платить всю долю от зарплаты. Россияне эту идею одобрили, многие высказались, что, наверняка, второй родитель тратит все на себя, а не на ребенка, иначе зачем ему миллионы. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Целых 62% опрошенных россиян выступили за введение верхней планки алиментов. Участник исследования рассудили, что дети не нуждаются в огромных выплатах, достаточно просто зафиксировать определенную сумму и регулярно ее выплачивать, уж на еду и одежду точно хватить будет.

«Некоторые дамы видят в алиментах не бюджет на ребенка, а персональный «золотой парашют», - пожимает плечами участник опроса.

«Каждая копейка должна быть потрачена на ребенка, а не на безумные хотелки бывшей. За 5 лет больше 90 лямов Сафонов выплатил, а все мало. Что-то я не уверен, что все на малышку потрачено», - хмурится другой.

«Я считаю, что на ребенка можно тратить прожиточный минимум, а не какие-то миллионы, причем половина от этой суммы – алименты, а вторую половину пусть другой родитель тратит», - говорит третий.

«Правильно. Слишком много баб придумало, как наживаться на мужчинах, используя любовь. Спектакли на несколько лет разыгрывают. Это подло. 300 тысяч рублей на ребенка за глаза! Остальное мамаша себе присваивать будет однозначно», - уверяет еще одна участница исследования.

При этом 35% респондентов считают, что закон для всех един, второй родитель, который не воспитывает ребенка, обязан выплачивать 25% от своего дохода ежемесячно. И неважно 20 тысяч или 20 миллионов рублей в месяц получает человек. А то как-то странно выходит, что закон для всех один, но богатые могут его не соблюдать.

«А в законе что написано? Получается, закон не для всех? Никого не защищаю в истории с Сафоновым, просто интересно», - рассуждает участница опроса.

«Если закон гласит 25% от дохода, то и взыскивать нужно 25%, а не придумывать лазейки», - кивает другой.

«Что за оптовые скидки? Всякий должен в равной степени нести свою ответственность, независимо от сверхбогатства», - говорит третий.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,3 тысячи человек.