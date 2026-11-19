Регенеративная медицина — одно из самых динамичных направлений в развитии биомедицины и биотехнологий. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Как повлиять на способности организма к восстановлению? Как происходит регенерация тканей на клеточном уровне? Можно ли воздействовать на эти механизмы на уровне генов, замедлить, а то и откатить назад старение и развитие возрастных заболеваний? Как новейшие знания в области генетики и физиологии могут помочь нам достичь активного долголетия? Эти и другие вопросы в центре внимания VII Национального конгресса по регенеративной медицине, открывшегося сегодня в Москве. МНОИ МГУ является соорганизатором конгресса, объединившего ведущих ученых, врачей и представителей фармбизнеса в этой перспективной области.

- Регенеративная медицина — одно из самых динамичных направлений в развитии биомедицины и биотехнологий, - сказала на открытии конгресса глава ФМБА России Вероника Скворцова. – Еще 20 лет назад мы фактически не знали даже этого названия. Сегодня это авангард науки. И с одной стороны, регенеративная медицина опирается на открытие фундаментальных наук, таких как молекулярная генетика, клеточная биология, тканевая инженерия, материаловедение и так далее. А с другой стороны – это мощный вектор развития клинических исследований с дальнейшим внедрением в жизнь. И с внедрением регенеративных технологий мы связываем не только укрепление здоровья людей, но и увеличение продолжительности активной и здоровой жизни и возможность лечения тех заболеваний, которые еще вчера были неизлечимыми.

10 ТОНН ОБНОВЛЕННЫХ КЛЕТОК ЗА ЖИЗНЬ

Главная тема конгресса — механизмы восстановления поврежденных тканей, регенерация, старение и развитие заболеваний. А в центре научной дискуссии — роль генов, клеточных взаимодействий и молекулярных процессов в регенерации тканей. Об этом и многом другом в своей лекции-открытии рассказывал академик РАН Всеволод Ткачук, декан факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ, президент Общества регенеративной медицины:

- Жизнь начинается с регенерации, то есть обновления, размножения клеток, и завершается, когда регенерация прекращается, - отметил Всеволод Ткачук. - Если бы всё в мире регенерировалось постоянно, то не было бы и смерти. Все организмы существуют между этими двумя полюсами. Разные клетки живут разное время - от нескольких дней до десятков лет. Объем обновленных клеток просто непостижим: в среднем за 70 лет жизни в организме человека образуется и погибает более 10 тонн клеточного материала, в том числе 3 тоны клеток крови!

И это исключительно задача природы, на данный момент нет ни одного инструмента, препарата, который бы регулировал обновление клеток. Эволюция создала сбалансированный рабочий механизм – гибели и возрождения клеток.

Жизнь начинается с регенерации, то есть обновления, размножения клеток, и завершается, когда регенерация прекращается. Фото: Lisa Eastman/Shutterstock/Fotodom

На ускоренную гибель клеток влияют голод, холод, гипоксия. Чем больше негативных факторов в жизни, тем быстрее разрушаются клетки. На механизмы образования клеток влияют гормоны, цитокины, нейромедиаторы и микроРНК.

- Но в определенный момент обновление клеток в жизненно важном органе достигает критически низкого значения. Оказалось, что при каждом делении клеток и у бактерий, и у растений, и у животных, и у человека происходит обратная мутация. Это инструмент эволюции. Нет двух одинаковых клеток. И эти мутации накапливаются, а когда их число начинает зашкаливать, то изменяется не только сама клетка, но и ее микроокружение. Накапливаются неправильно собравшиеся белки, искажаются в межклеточном пространстве, нарушается работа, - отметил академик.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Задачи регенеративной медицины – не только изучение процессов гибели и размножения клеток, но и восстановление структуры поврежденных и уже утраченных клеток, тканей и даже органов.

Что такое регенеративная медицина:

- Генная терапия и редактирование генома. С ее помощью стимулируется регенерация тканей человек.

- Клеточная терапия.

- Тканевая инженерия и искусственные органы (уже создаются сосуды и клапаны сердца из стволовых клеток человек, трехая, хрящи и костная ткань, а также мочевой пузырь).

- Регуляция обновления клеток человека. «Перепрограммирование микроокружения клеток с помощью микроРНК помогло уменьшить фиброз легких», - отметил академик Ткачук.

- Сегодня мы смотрим в будущее регенеративной медицины, - говорит Всеволод Ткачук. – Это уже не просто изучение клеточных процессов, а, в первую очередь, создание новой фармакологии, которая будет регулировать в организме человека процессы образования и гибели клеток.

Одна из главных особенностей фармакологии регенеративных процессов – это сочетанное действие нескольких или многих факторов, ведь мы влияем не на одну клетку, а на ее микроокружение. Но часто мы должны спешить, чтобы спасти жизнь человека, иногда счет идет на дни, а то и на недели. Поэтому для разработки и испытания препаратов регенеративной медицины необходимы новые регламенты. Многие регуляторные документ просто не подходят для нашей динамичной отрасли.

Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

КАКИЕ РАЗРАБОТКИ ЕСТЬ В РОССИИ

О разработке новых методов лечения, управления процессами регенерации и продления периода активной жизни в своей приветственной речи рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

- Сегодня мы видим всплеск развития клеточной терапии, в том числе в отношении препаратов тканевой инженерии для регенеративной медицины. Причем активно внедряющихся в жизнь: уже применяемых или готовящихся к применению в рамках госпитального исключения или находящихся в клинических исследованиях, - отметил министр.

Речь о шести клеточных препаратах, которые используются при ожоговых, травматических поражениях и ряде других заболеваний. И пока единственный в России лекарственный препарат на основе экзосом, разработанный в стенах МГУ имени Ломоносова, который сейчас проходит стадию клинических испытания.

Экзосомы участвуют в межклеточном общении: переносят белки, липиды, микроРНК и другие молекулы. Также могут влиять на соседние клетки.

Ученые МГУ взяли за основу экзосомы, полученные из мезенхимальных стромальных клеток (МСК - стволовые клетки, которые могут давать начало клеткам соединительной ткани любого органа, - Ред.). Считается, что такие экзосомы обладают выраженными регенеративными свойствами — способны стимулировать восстановление тканей.

- Этот препарат представляет собой наглядный пример, когда модель «наука - производство - клиника» позволяет получить действительный инновационный продукт и довести его до практического применения, - сказал Михаил Мурашко. - Конечно, говоря о развитии регенеративной медицины, нельзя не отметить, что введение особых регуляторных режимов также позитивно сказалось на трансляции научных разработок в практике.

Министр отметил, что введенный в сентябре 2024 года режим так называемого «госпитального исключения для индивидуальных медицинских клеточных продуктов» открыл окно возможностей для развития клеточной терапии.

- На сегодняшний день это восемь разрешений для применения, из которых три - для целей регенеративной медицины. С учетом сказанного можно констатировать, что сегодня в России регенеративная медицина активно развивается и не только в стенах научных лабораторий, но и проходит клиническую практику, - отметил министр.

- Мы сегодня перешли из стадии мечты и задумок о клеточных, геномных препаратах к реальности – внедрению этих технологий в жизнь, - подчеркнула директор МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Мария Воронцова. – Назрел серьезный диалог между учеными, регуляторами и участниками рынка на тему реализации этих практикумов в медицину, в жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На конгрессе запланировано несколько пленарных заседаний, более 15 научных симпозиумов, десятки сессий и круглых столов.

Зарегистрировалось более 1000 участников из более чем 30 городов России и 5 зарубежных стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Починить» ген раз и навсегда: как в России создают препараты будущего