Бывают дроны-камикадзе, а бывают дроны-кормильцы - как на фото. С сухпайком и бутылью воды. Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

Как работает в условиях СВО обновленный Тыл Вооруженных сил — рассказал KP.RU начальник Штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

ОБМУНДИРОВАНИЕ БУДЕТ РАССЧИТАНО НА ТРИ РАЗНЫХ КЛИМАТА

— Товарищ генерал, Владимир Борисович, мы все видим, как наша армия, проходя через СВО, меняется под новые вызовы. А как меняется ее тыл, обеспечение?

— Опыт и главное — ежедневные потребности ведения специальной военной операции, безусловно, диктуют необходимость повышения эффективности, гибкости и управляемости в обеспечении войск.

С этой целью в 2026 году было решено разделить систему материально-технического обеспечения на два контура: тыловой и технический.

Таким образом, воссоздан исторический Тыл Вооруженных сил. И система тылового обеспечения уже в новом облике продолжает поддерживать боеспособность войск — и в ходе боевых действий, и в повседневной службе.

— Министр обороны на итоговой коллегии 2025 года поставил новые задачи в материальном обеспечении военнослужащих. Что удалось выполнить?

— Ведется работа по совершенствованию военной формы и улучшению питания.

Принята на снабжение специальная адаптационная одежда для получивших серьезные ранения (с внешними устройствами фиксации).

Внесены изменения в госпитальную форму, она стала комфортнее.

Ведутся войсковые испытания перспективного всесезонного комплекта полевого обмундирования. Оно разделено по климатическим зонам — для умеренного климата (базовый комплект), жаркого и для особо холодного. Они различны по своему составу, расцветке и конструктивным решениям.

Уже можно отметить, что отзывы о новой полевой форме положительные.

Начальник Штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов. Фото: mto.ric.mil.ru

РАЗОГРЕВАТЬ НЕ НАДО

— А что с питанием?

— Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи.

Такие комплекты полностью готовы к употреблению. Они малогабаритные, лёгкие, в герметичной упаковке и потому могут доставляться в зону боев беспилотниками.

В войска поступает и современная техника тыла, высокомобильная и малозаметная. Так, в этом году принята на снабжение и уже поставляется в войска кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком — КАМХ-90. Личный состав высоко оценивает ее качество, проходимость и скорость развертывания.

— Какие еще новинки пошли в войска, кроме формы и питания?

— Модернизированы и разработаны новые марки горючего и смазочных материалов, в том числе для беспилотных систем. Более 10 марок ГСМ иностранного производства заменены на отечественные. Еще более 30 наименований ГСМ одобрены в производство для перспективных образцов военной техники.

Начаты поставки новейших средств связи и автоматизации нового поколения специально для органов управления тылом МТ-23.

КОРИДОРЫ ЖИЗНИ И РАЗУКРУПНЕНИЕ СКЛАДОВ

— Мы видим, что в современном военном конфликте враг старается бить по складам. Как меняется в армии система хранения?

— У нас модернизируются и строятся новые хранилища, идет накопление неприкосновенных запасов. Но так же идет и разукрупнение объектов хранения. И повышение живучести системы хранения в целом. Задача не в простом увеличении объёмов хранения, а в эшелонировании запасов и создании распределённой системы, способной бесперебойно работать в условиях меняющейся обстановки.

При такой системе повышается гибкость и оперативность поставок в подразделения переднего края. Сокращается «плечо» доставки, появляется возможность оперативно перенаправлять материальные средства на более важные направления. Снижается зависимость от крупных складов.

Принятые меры уже позволили укомплектовать и оснастить вооружением критически важные объекты хранения — арсеналы ракет, боеприпасов и склады горючего.

— Для доставки грузов на фронт все чаще применяются дроны и роботы. Как у нас тут обстоят дела?

— Беспилотная доставка снижает риски для личного состава, позволяет обходить опасные участки дорог и обеспечивать снабжение в сложной боевой обстановке.

У нас увеличивается и интенсивность применения наземных робототехнических комплексов, и число обученных расчетов. Объем грузов, доставленных ими, вырос в 2,1 раза — до более 25 тысяч тонн.

— Что еще делается для безопасной логистики в прифронтовой зоне?

— С начала 2026 года для безопасности движения транспорта оборудовано более 2 тысяч километров антидроновых коридоров, что позволило уменьшить в 2 раза потерю техники на маршрутах войск.

Важнейшим вопросом остается также подвоз горючего и воды мирному населению Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2026 году им поставлено более 29 тысяч тонн горючего и 17 тысяч тонн воды.

В этом году генерал Владимир Коновалов открыл с послом КНДР памятную доску о подвиге северокорейцев, помогавших освобождать Курскую область. Потому что Тыл отвечает и за память о защитниках Отечества. Фото: Минобороны РФ.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ 6800 ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

— Как идет подготовка Вооруженных сил к зимнему отопительному сезону? Это ведь тоже зона ответственности тыла?

— Да, заблаговременно подготовлено около 6800 военных городков, 13 тысяч коммунальных сооружений и более 20 тысяч километров инженерных сетей.

Созданы контрольно-диспетчерские пункты, а для оперативного предотвращения аварий — более 370 бригад со спецтехникой, мобильными котельными и дизельными электростанциями.

— А воинские части на Крайнем Севере обеспечены?

— Для них и отдаленных гарнизонов Сибири и Дальнего Востока ежегодно в период навигации в 140 пунктов завоза, где проживает более 20 тысяч военнослужащих и членов их семей, доставляется свыше 75 тысяч тонн грузов — в основном это продукты, горючее.

Слаженная работа уже который год позволяет нам завершить завоз в полном объеме к 1 октября.

НАУКА, ЭКОЛОГИЯ И ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ

— За какие еще вопросы отвечает Тыл?

— Задачи применения железнодорожных войск, транспортного и ветеринарно-санитарного обеспечения, экологической и пожарной безопасности, а также увековечение памяти погибших при защите Отечества.

В 2026 году отремонтировано 32 дороги необщего пользования и более 750 единиц железнодорожного подвижного состава Минобороны, свыше 100 платформ для погрузки-выгрузки войск.

Очищено от загрязнений более 140 тысяч квадратных метров территории, собрано более 850 тонн нефтешлама. А на архипелаге Новая Земля — 300 тонн металлолома.

В 2026 году ветеринарно-санитарной службой Вооруженных сил проведен контроль более 160 тысяч тонн продовольствия.

Обеспечено содержание в постоянной готовности более 900 подразделений ведомственной пожарной охраны Минобороны.

— Как развивается наука военного тыла?

— Проведены госиспытания более 15 образцов техники тыла. Порядка 90% преподавательского состава Военной академии материально-технического обеспечения имеют опыт СВО. Создана система подготовки специалистов БПЛА, а также IT-технологий на базе филиалов и учебных центров Военной академии МТО.

ТЫЛ СТАНОВИТСЯ «ПРОЗРАЧНЫМ»

— Как цифровизация коснулась Тыла?

— Запущена первая очередь подсистемы «Управление запасами материальных средств» Единой информационной среды Минобороны. Это обеспечивает прозрачность учета и позволяет сократить сроки документального обеспечения в три раза.

Благодаря пилотному проекту по планированию и контролю перевозок воинских грузов железнодорожным транспортом сокращены сроки планирования перевозок до одних суток, а диспетчерского контроля — в два раза, при этом также минимизирован документооборот.

Самое главное в этом проекте, — мы на всех уровнях будем видеть обеспеченность подразделений. Вплоть до каждого солдата на передовой! Система обеспечения станет «прозрачной» для анализа и принятия решений.

Введена в опытную эксплуатацию Универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущества Минобороны.

А в мессенджере «Макс» запущен бот обратной связи «Помощник по вопросам тылового обеспечения», он позволяет оперативно выявлять проблемы в логистике, собирать рациональные инициативы.

— Каким будет тыловое обеспечение в 2027 году?

— Единой системой, нацеленной прежде всего на обеспечение войск, выполняющих боевые задачи. Она будет включать в себя и системы хранения, и логистику, и использование беспилотников, и цифровизацию. Результат работы этой системы должен почувствовать каждый военнослужащий.

Тыл должен действовать быстрее, гибче и надёжнее — иного подхода в современных условиях не существует.