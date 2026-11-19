Этот праздник отмечается в день рождения великого ученого Михаила Ломоносова. По словам вице-премьера, его пример вдохновляет и сегодня: сила российской высшей школы – в людях, открывающих молодому поколению широкие горизонты

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу готовить кадры с опережением, чтобы Россия уверенно шла к технологическому лидерству. И наши университеты – как в столице, так и в регионах – успешно ее решают. В аудиториях и лабораториях рождаются смелые идеи, крепнет дружба, начинается путь к реальным открытиям. Сегодня более 200 тыс. преподавателей и профессоров формируют кадровый фундамент страны. Благодаря вам у нас воспитываются новые поколения инженеров и медиков, журналистов и учителей, ученых и исследователей. Правительство России создает все возможности для учебы, научных исследований и профессионального роста. Этой цели служит национальный проект «Молодежь и дети»», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что по поручению Президента России Владимира Путина развивается сеть кампусов мирового уровня – пространств, где хочется учиться, жить, творить и общаться.

«От Калининграда до Сахалина уже сейчас строится созвездие из 25 таких кампусов – мест встреч талантливой молодежи и сильных научных команд. В этом году отобрано 19 новых проектов современных студенческих городков. А в передовых инженерных школах идеи преподавателей и студентов превращаются в практические разработки, нужные реальному производству прямо сейчас», – добавил зампред Правительства.

В завершение Дмитрий Чернышенко отметил, что за каждой победой, научным открытием студентов стоит кропотливый ежедневный труд преподавателей, терпение и любовь к воспитанникам.

«Выражаю благодарность за ваш профессионализм и преданность своей профессии, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых ярких побед. С праздником!» – заключил вице-премьер.