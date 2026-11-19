Бочкарева будет делить имущество с экс-мужем через суд Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Наталья Бочкарева и Роман Гаврилов, состоявшие в браке семь лет, оформили развод в начале ноября. Оказалось, что предприниматель завел семью на стороне, которую скрывал. У пары есть трёхлетний сын Александр. После развода Гаврилов предложил Наталье брачный договор. Интересы актрисы представляет медийный юрист Маргарита Гаврилова.

«Мы подаем иск на следующей неделе во вторник в Останкинский районный суд. Наталья вообще не хочет участвовать во всех этих траблах. Она передала право решать все проблемы мне. Но Наталья хочет, чтобы все было по-честному, по закону», — рассказала KP.RU Гаврилова.

По словам Маргариты, после вступления в процесс они определят, какое имущество имеется у бизнесмена. Роман Гаврилов — богатый человек, и речь идет о миллионах.

«Он предложил текст брачного договора, согласно своему видению раздела имущества. Он не устроил Наталью. Он предложил неравномерный раздел не 50 на 50. А мы хотим, чтобы бы все было поровну. Плюс неучтенные объекты — акции, облигации, ценные бумаги. Для того, чтобы определить объем имущественной массы, нужно войти в процесс. Потому что, кроме того, что есть на сегодняшний день в качестве имущества, было ведь имущество, которое мы сегодня определить не можем. Например, денежные средства на счетах на момент расторжения или раздела имущества. Это будет устанавливаться судом», — добавила представитель Бочкаревой.

Кроме того, еще две недели назад Наталья подала иск на определение размера алиментов. У пары подрастает трёхлетний сын.

«Мне сейчас правда очень тяжело. Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить. Меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством», – ранее поделилась в соцсетях Бочкарева.

Добавим, что у звезды «Букиных» также есть двое детей от брака с адвокатом Николаем Борисовым — 19-летний Иван и 18-летняя Мария.

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