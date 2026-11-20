Позади несколько недель интенсивной учебы. Как проверить, справляется ли подросток со школьной нагрузкой, все ли в порядке с учебой? А если съехал, как подбодрить, чтобы хватило сил до новогодних каникул?

ЛЕНЬ ИЛИ УСТАЛОСТЬ?

Многие родители замечают: ребенок ничего не хочет делать, еле тянет учебу, на спорт забил. Утром его не поднять, вечером он раздражен, домашку делает в телефоне, а на вопрос «как дела в школе?» закатывает глаза и отвечает «нормально» с таким выражением лица, что становится тревожно. Ленится? Или причина в другом?

- Типичные симптомы «ноябрьского зависания» проявляются у большинства школьников, и связаны они не только с ленью. В моей практике за этим почти всегда стоит истощение ресурса, - подтвердила KP.RU Джаванат Мамалаева, семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям. - Задача родителя – не давить, а провести грамотную диагностику.

Что может показать объективную картину? Оценки?

Оценки - самый простой, но не самый надежный индикатор. Они говорят о результате, но не о причине истощения ресурса. За двойкой или тройкой могут стоять и пробелы в знаниях, и конфликт с учителем, и банальная усталость, из-за которой ребенок физически не смог собраться на контрольной.

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ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОБЕЛАМИ?

Чтобы объективно оценить ситуацию с успеваемостью, эксперт рекомендует родителям следующее:

1. Сравните в динамике текущие отметки с началом года. Если ребенок просел по одному предмету, есть проблема с неусвоением конкретного учебного материала. А если просел по всем сразу, то скорее всего, дело не в знаниях, а в ресурсе.

2. Поговорите с классным руководителем, и уточните: не «как мой ребенок учится», а «что вы замечаете в поведении, где он особенно сдал».

3. Просмотрите с ребенком тетради и контрольные: по ним видно, с какой темы началось «предметное падение».

4. Пробелы в учебе закрывайте точечно, а не повторением всего курса, так вы сбережете ресурс ребенка. Спокойный разбор одной контрольной даст гораздо больше пользы, чем месяц занятий из-под палки. Подключайтесь сами или найдите репетитора по конкретным темам, но не превращайте это в наказание.

А С ИСТОЩЕНИЕМ?

Бывает, что ребенок учится нормально, однако налицо признаки истощения. Снижение аппетита, общая вялость, подросток не восстанавливается после сна и выходных, плохо спит, падает концентрация, долго сидит над учебниками, а запоминает хуже, появилась раздражительность, исчез интерес к тому, что раньше радовало, учеба вытесняет друзей, хобби, любимый спорт. Такое происходит, потому что вся энергия ребенка уходит на поддержание нормального учебного процесса. Как быть в таком случае?

- Есть неочевидные причины, которые родители часто пропускают, - говорит Джаванат Мамалаева. - В ноябре сокращается световой день, а это напрямую бьет по настроению и силам. Плюс к концу осени истощаются летние запасы витамина D, а его дефицит дает упадок сил и подавленность. Еще один скрытый виновник – дефицит железа: слабость, бледность, «туман в голове», которые легко списать на лень. Поэтому если ребенок «никакой» уже пару недель, я всегда рекомендую родителям не гадать, а сдать с педиатром базовые анализы – ферритин, витамин D, общий анализ крови.

УШЕЛ В ТЕЛЕФОН. КАК ВЕРНУТЬ?

«Не хочет учиться, круглые сутки в телефоне»: что за этим стоит?

- Телефон в этой истории чаще не причина, а способ сбежать, - отмечает собеседница KP.RU. - Если домашка вызывает тревогу или ощущение «я все равно не справлюсь», мозг ищет быстрый дофамин.

Как тут действовать родителю? Вот подсказки.

* Ругать - бессмысленно - получится борьба с симптомом. Лучше вместо «почему ты опять в телефоне?» спросить «что тебе там (в телефоне) интересно?». Иногда наше безоценочное участие «разворачивает» детей к нам и помогает начать здоровый диалог даже о самом неприятном.

* Предложите свою помощь, но не назидайте, не читайте нотаций, а опишите что вы видите: «Я вижу, что ты устал, программа в школе непростая, все навалилось. Я здесь, чтобы помочь, я на твоей стороне».

* Помогите с организацией: разбейте домашку на отрезки по 25 минут с перерывом, уберите телефон из зоны видимости на время выполнения, положите рядом контейнер с орешками (это полезно, вкусно, да и ребенок почувствует вашу заботу).

* Не обесценивайте чувства подростка. Если он говорит «у меня ничего не получится», это не манипуляция, он действительно верит в то, что не справится. Поддержите, расскажите историю из своего детства или профессиональной службы о том, что вы тоже попадали в такие ситуации. И что вам тоже было сложно из них выбираться.

НАДОЕЛИ ТРЕНИРОВКИ. БРОСАЕМ?

А еще ноябрь – сезон массового «бросания» спортивных секций.

Интерес к новому закономерно угасает через два-три месяца: новизна уходит, остаются тренировочные будни, а сил становится меньше.

- Разовый отказ еще не катастрофа, - говорит Джаванат Мамалаева. - Стоит тревожиться, если отказы систематические, перед занятием появляются слезы или жалобы на живот, ребенок говорит о злом тренере или группе со страхом. В этом случае не заставляйте дотерпеть до конца года.

Сначала выясните причину. Попробуйте сменить формат или снизить частоту занятий. Но иногда действительно лучше уйти и сменить секцию, чтобы не закрепить отвращение к деятельности. Но спорт в принципе не бросаем, так и говорите ребенку.

НА ЗАМЕТКУ

Ритуалы, сон, ничегонеделанье

Главное правило ноября – не дожить любой ценой до новогодних каникул, а перераспределить силы и свои, и ребенка, советует психолог. Как перезарядить «батарейку»?

Снизьте общий градус требований, и к себе, и к ребенку.

Разбивайте большие задачи на маленькие: не «выучить три параграфа за раз», а «почитать десять минут, обсудить прочитанное».

Составьте вместе реалистичный график на последние недели года. В нем должно быть место не только для учебы, работы, но и для отдыха, прогулок, сна, совместных ритуалов.

Оставьте время (хотя бы 15-20 минут в день) для «ничегонеделания» (но без телефона).

Дневной свет даже в пасмурную погоду (яркое освещение дома утром), пять минут совместной зарядки под любимую музыку и вкусный семейный завтрак заряжают лучше любых уговоров.

И последнее: если вы видите, что ребенок не просто устал, а подавлен почти каждый день, потерял интерес ко всему, отказывается от общения и еды, несмотря на все ваши действия, это не пройдет само собой. Нужно обратиться к врачу, а после проверки здоровья, возможно, понадобится помощь психолога. И не ждите следующих каникул! Ноябрьский чек-ап нужен и важен для того чтобы вовремя заметить, что вашему подростку нужен не стимул, а помощь.

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