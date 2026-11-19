Больше года бывшие супруги Роман и Елена Товстики в судебном порядке пытались определить место жительства их общих детей. У пары их шесть, но старшему Андрею уже 19 лет, и он сам определяет, где ему жить. В итоге 30 октября Пресненский районный суд принял беспрецедентное решение и оставил всех пятерых несовершеннолетних наследников с отцом. После этого Елена записала видеообращение, которое опубликовала в соцсетях.

«Роман Товстик хочет стереть меня с лица земли. Сначала он бросил меня и выкинул из своей жизни, как собаку. Он вывез все наши деньги и спрятал их за границей. После этого он заставил подписать невыгодные документы, а теперь пытается забрать моих детей», — обратилась к общественности Елена Товстик.

Ранее адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко сообщал нам, что судья руководствовался экспертным заключением. В ходе экспертизы старшие дети четко сказали, что хотят проживать с отцом.

«Сама же Елена дважды в ходе экспертизы сказала, что если Роман отдаст ей 50% активов, то может забирать детей. Суд также определил, насколько вовлечен Роман был в воспитательный процесс. Это подтвердили свидетели, как с нашей стороны, так и со стороны Елены. Все няни сказали, что отец занимается детьми. Елена же в своих пояснениях не смогла пояснить, что она, кроме праздников и организации поездок, делала. Когда суд дал возможность выступить всем сторонам, Елена большую часть своего выступления посвятила рассказу о своих достижениях и спортивных победах, которые она посвящала детям», — рассказал KP.RU Рябченко.

В своём обращении Елена Товстик утверждает, что экспертиза была проведена с нарушениями.

«Якобы за деньги я готова отказаться от всех своих детей… При проведении экспертизы эксперт запретил мне вести запись моего же обследования. В экспертизе оказалось то, чего я никогда не могла сказать», — пояснила многодетная мать.

Спортсменка попросила поддержки: «Я являюсь примером матери, у которой хотят забрать детей и отдать чужой тете на воспитание».

«Как только дети окажутся у него, я больше никогда не увижу своих детей. Он имеет гражданства разных стран. Все ресурсы и все деньги он увел за границу, включая Америку. Америку, где он может получить одним днем грин-карту и сказать всем прощай», — подытожила Товстик.

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В ответ на заявления бывшей жены Роман Товстик записал видео, которое опубликовал на ютубе. В числе причин развода бизнесмен упомянул и тот факт, что Елена передала деньги на покупку недвижимости спортсмену Владимиру Турбаевскому, с которым ей приписывали роман. Согласно документам, Товстик хотела вернуть крупную сумму. Однако квартира в итоге была оформлена не на нее, а на имя Турбаевского. После прекращения отношений спортсменка потребовала средства назад, но спортсмен отказался. В суде Турбаевский заявлял, что деньги получил в качестве подарка, безвозмездно.

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«Шесть детей, у нас есть история. Я всеми силами молчал. Но Елена сама пошла в суд и, подав в суд на другого человека, фактически опубликовала причину нашего развода. На сайте Мосгорсуда все есть. Она из причин… Их намного больше. Таких ситуаций была не одна. Я очень много раз прощал, но больше не мог», — заявил Роман Товстик.

«По поводу недвижимости. У нее у самой за границей есть два объекта недвижимости. Шикарнейший двухуровневый пентхаус на Кипре. И у нее есть прекрасная квартира в Турции. Плюс дом здесь, который пролетел по всем просторам интерната. Плюс ежемесячное содержание. Так что не надо врать, Лен, пожалуйста», — обратился к экс-супруге бизнесмен.

Рассказал Товстик и про бизнес, который он, по словам Елены, построил благодаря ей и имиджу их семьи. В своем заявлении триатлонистка упомянула, что бывший супруг заставил ее подписать невыгодные документы.

«Ты сама говорила, что ты никогда не претендовала на бизнес, потому что ты его не строила… Якобы она продала квартиру и вложила деньги в бизнес. Да ни копейки она не вложила. А можно честно скажу: она ни копейки не вложила никуда», — высказался Товстик.

Роман Товстик прокомментировал слова Елены о том, что он отобрал у нее детей. При этом младшие наследники до сих пор находятся с матерью.

«Агата и Артур находятся там. Твои дети? Дети наши. Артём с Аней ушли сами, и ты не имеешь права так говорить… Алиса тоже приняла такое решение самостоятельно. Дичайшая ложь, что я настраивал Алису. Я ее не видел 2,5 месяца, так как она жила с тобой на Кипре», — добавил бизнесмен.

Также Товстик заявил о том, что Елена создала «женский чат», в котором травят их старшую дочь, 16-летнюю Анну. Напомним, что Анна написала Елена резкое письмо, о котором спортсменка рассказала в интервью Ксении Собчак в декабре 2025 года. В тексте содержались жесткие оскорбления, обвинения матери в предательстве и манипуляциях, а также слова о ненависти и нежелании прощать.

«Ты хоть раз ей позвонила, предложила встретиться? Почему она выразила эту боль так? А ты показала это письмо на всю страну… А где здесь материнство? Материнство — это забота о ребенке. А ребенок сейчас проходит курсы с психологом, потому что у нее большая глубокая травма. Вместо этого ты создала женский чат, где начинают травить нашу дочь», — заявил Товстик.

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«Я обращаюсь к вам, женщины, которые травят моего ребенка. Я могу взяться за это дело. Это незаконно! Вы что делаете!?» — пригрозил Роман.

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