Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Вот откуда в народе такие приметы берутся? Устойчивое же поверье: если поженились внезапно, впопыхах, неожиданно - такой брак самый прочный. Но почему тогда любые родители с детства долбят сыну или дочке: человека нужно сначала хорошо узнать, только потом с ним связываться. А то нарвешься на жадного алкоголика-бездельника или скандальную лентяйку-проститутку.

Но примета ведь не с потолка возникла, наверное? Кто-то же ее на своем опыте проверял. А давайте людей в соцсетях послушаем, что они о своих скоропалительных браках рассказывают. Таких немало, как выяснилось.

ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД

Штабс-капитан:

«Мгновенно женятся не только те, у кого гормоны играют, а опыта еще нет. Если подходить к семье, как к долгосрочному проекту, с холодным расчетом, это тоже очень быстро делается. Потому что ты уже в своей голове все давно выстроил и точно знаешь, кто тебе нужен.

Расскажу, как я женился. При нашем заводе была общага, одна часть женская, часть мужская. А отдельные квартиры давали только семейным. Завод строил много жилья.

Парней было больше. Поэтому в женской общаге максимум полгода ходили незамужними. Только девушка туда заезжала, на ближайших танцах вокруг нее водоворот женихов.

А я даже танцев субботних не стал дожидаться. Увидел, как в свободную комнату новеньких девчонок заселяют, одну себе приглядел. Купил конфеты, торт, шампанское. Колбасы тоже купил - знал, что в общаге всегда все голодные. Стучусь к ним, говорю, давайте знакомиться. Если чего надо отремонтировать, приколотить - обращайтесь. Пока они торт и колбасу резали и чайник ставили, внимательно их рассмотрел. И свою сразу в лоб спрашиваю: замуж за меня пойдешь? А она тоже не растерялась и заявила: сапоги мне купишь - пойду. Ок, назавтра сходили, выбрали ей сапоги. Вечером в кино пошли. На четвертый день знакомства подали заявление в загс. А чего тянуть-то, если я уже все решил?

И вот живем 37 лет, детей двое взрослых, третий в восьмом классе. Много у нас всякого было, но чтоб развестись - ни я, ни она никогда о таком даже не думали.

У моего двоюродного брата еще смешнее. Из их воинской части многих в Венгрию посылали служить, это тоже на закате СССР было. Конечно, очередь стояла из желающих. Но брали только женатых. Так в двух ближайших от части деревнях всех девушек разобрали. И тоже долго не думали.

Так что нужен хороший стимул, тогда и женятся люди быстро».

ПРОПАЩИЙ ПОДЪЕЗД

Звездная пыль на сапогах:

«Подруга познакомилась на улице с мужчиной. Он на два года моложе. И все у них совпало - общие интересы и прочее.

Встречались, потом она стала у него оставаться ночевать по его настоянию, вместе готовили, гуляли, смотрели сериалы, вели совместный быт. Через месяц он брак предложил. Сказал, что хочет двоих детей.

Все, на первый взгляд, хорошо. Уже кольца купили в магазине. С его родителями она познакомилась.

И тут что-то с парнем стряслось. Ходит нервный, курит ночами на балконе, спать не ложится, ничего не рассказывает, дергается, прячет телефон, звонки сбрасывает, часами с кем-то переписывается. Кидал ножи в дверцу кухонного шкафа и даже плакал.

Оказалось, двумя этажами выше живет его бывшая жена. И она захотела вернуться, так как увидела, что у бывшего - новая подруга.

А на первом этаже живет другая бывшая.

Та круглосуточно пишет и звонит. Одним словом, какая-то подъездная Санта-Барбара. Выяснилось, что две женщины годами за этого парня воюют, перетягивают его туда-сюда, а он мечется. И вот решил найти третью и начать с чистого листа.

Подруга, узнав всю эту историю, поскорей рванула оттуда. Даже, плюнув, оставила у него часть своих вещей, только бы не возвращаться. Не захотела участвовать в глупом соревновании. Гиблое какое-то место этот их подъезд.

Так что я лично в «быстрые браки» не верю. И хорошо если все подводные камни сразу обнаружишь, а не через пару лет».

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«На мой вкус, самый привлекательный мужчина в «Последнем богатыре» - Кощей. Потому что никогда не ноет, не говорит: «Это не я, меня заставили, меня обманули», не старается производить впечатление на публику. Сам принимает решения и всегда берет на себя всю ответственность за любое свое действие. Все остальные персонажи там - классические недозрелые подростки».

«Решив проблему изб с конями,

Купила баба порося.

Поскольку реализовалась

Не вся».

(Сетевой фольклор, автора установить не удалось.)