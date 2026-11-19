Ответом на атаки по Крымскому мосту станут удары по мостам через Днепр Фото: REUTERS.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары, и хочу, чтобы все об этом знали», — заявил Владимир Путин по завершении саммита АТЭС в Китае.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ИМ НУЖЕН БЫЛ ЭФФЕКТ

- Три подряд удара по Крымскому мосту за три ночи - как это стало возможным?

- Медийный эффект очень нужен был Украине именно сейчас. И ко встрече трех мировых лидеров в Китае, и к очередной встрече в Рамштайне, и «коалиции желающих» в Берлине.

- Что применялось?

- Представитель Нидерландов заявил, якобы били крылатой ракетой Ruta его компании, и якобы его беспилотниками.

ЧТО ПРИМЕНЯЛИ

- Почему якобы?

- Боевая часть такой ракеты в 150-200 килограмм даже с места не сдвинет ту конструкцию моста, которая пострадала. Полагаю, применялась ракета «Фламинго». Там боевая часть — тонна.

- Они ее доработали?

- Да. В том числе, по системе видеонаблюдения. Вероятно, использовали спутники Starlink - качество видеоизображения было очень высоким.

- Мост для гражданских перевозок, что и Путин подчеркнул.

- Маск не раз говорил, что он отключает или снижает скорость работы Starlink, чтобы удары не наносились по гражданским объектам. Сейчас удар был нанесен по гражданскому объекту. И, чтобы скрыть задействование терминалов Starlink, объявили, что якобы голландская ракета могла быть использована. Эти ракеты Ruta могут небольших дырок наделать в дорожном полотне, но не привести к тем разрушениям, которые произошли.

Представитель Нидерландов заявил, якобы били крылатой ракетой Ruta его компании, и якобы его беспилотниками. Фото: Omar Havana/Contributor/Getty images

НОВЫЕ РУБЕЖИ

- Как противостоять?

- Если допустить, что БПЛА и крылатые ракеты летят через Херсонскую и Запорожскую области, там есть ряд рубежей ПВО. И две трети должны были сбить. А если летели с Черного моря, то ПВО там есть только на побережье одна линия.

- На море выстроить воздушную оборону сложнее...

- Баржи. В Ленинграде в Великую Отечественную использовали корабли и зенитки, которые стояли на кораблях, и дополнительно поставили еще зенитки. Они использовались как для прикрытия флота, так и для прикрытия города.

- Беспилотников тогда не было.

- Да, но летчики тоже тогда были хорошо подготовлены.

- Есть еще и БЭКи.

- Надо вывести баржи на два-три километра от берега. На этих баржах разместить средства ПВО. И там же разместить отделения по борьбе с БЭКами.

- Но БЭКи будут и эти баржи атаковать.

- Будут. Но нужна вторая линия ПВО со стороны моря. Может, и третья линия.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД

- Это нам по силам?

- Да, и здесь очень больших денег не надо.

- Почему задача не была решена?

- Об этом ветераны говорят много лет. Войска ПВО должны быть видом Вооруженных сил, а не пристяжным подразделением ВКС. В годы Великой Отечественной пять раз меняли структуру войск ПВО страны - и не боялись. Меняется обстановка - меняется структура. Был бы главком, который отвечает только за ПВО и за противоракетную оборону, перед ним можно было бы ставить вопрос, он бы ставил вопрос в Генштабе, в Минобороны, - создать еще две линии перед Крымским мостом.

- Главкому нужны полномочия и средства...

- Моряки должны передать какие-то плавсредства, а все остальное делают сами войска ПВО. Кстати, не так давно президент говорил о том, что должен быть один ответственный руководитель.

ОТВЕТ НА ЭСКАЛАЦИЮ

- Украина опять пошла на эскалацию...

- Да, когда бьет по мирным объектам, по социальной инфраструктуре. И мы в этих условиях должны тоже действовать жестко.

- Жестко - что значит?

- Мы не должны бомбить мирные объекты, но можем разрезать Украину пополам, обрушив мосты через Днепр. Зеленский говорил об этом. Считаю, это сейчас наш долг.

- А мосты - не мирные объекты?

- Эскалация началась, и не мы ее начали. Раз такая возможность у нас появилась, конечно, надо работать более эффективно.

УСКОРИТЬ «РАССВЕТ»

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3351827/wr-960.jpg

- В чем сложность?

- У нас нет Starlink. У нас только разворачивается «Рассвет». Он работает несколько часов в сутки, но не хуже Starlink, это 100%. Поставлена задача на 2027 год увеличить группировку, чтобы хотя бы полдня работала над Украиной. Сейчас 30 спутников, а надо 290.

- Все планировали запустить когда?

- К 2030 году. Сейчас поставили задачу, чтобы уже в следующем году под сотню запустить. Сразу появляется возможность видеоуправления, видеоканала.

- У нас есть тяжелая крылатая ракета?

- С боевой частью в тонну - нет. Да, «Фламинго» большая и неповоротливая ракета, были случаи, что ее из пулемета сбивали. Она несовершенна в плане маневренных характеристик. Но тонну - несет. Этой тонны и хватило, чтобы сместить пролет.

- А точность?

- А точность — как раз благодаря видеоканалу Starlink. Оператор наводит на определенную точку. Операция была бы невозможна без использования американской системы компании Palantir, Maven Smart System.

- Что за система?

- Программа применялась в Венесуэле. Сейчас используется в Иране. Широко применяется на Украине. Собрали данные о наших системах ПВО, собрали уязвимые точки на мосту, программа рассчитала, какая точка самая чувствительная, разработала алгоритм атаки, в какой последовательности проводить атаку - и эта атака была осуществлена. Ни секунды не сомневаюсь, что искусственный интеллект, разработанный американцами, здесь использовался...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин - «Комсомолке»: Крым после удара по мосту спасет «Дорога жизни»

Обстановка на Крымском мосту после удара ВСУ 19 ноября 2026: Поезда запустят ближе к вечеру