Необычные хобби зумеров - это компенсация цифровой перегрузки. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

У российских зумеров (это молодые люди, которым сейчас от 15 до 29 лет) начали появляться весьма необычные хобби. Как они это называют - нишевые, то есть, рассчитанные на узкую аудиторию. Отказываясь от бесконечного «скроллинга» (то есть, листания фотографий и видео в лентах соцсетей), представители поколения Z порой увлекаются вещами, которые на первый взгляд выглядят бредовыми.

Или не такими уж бредовыми? Давайте разбираться!

«ВОЙНА И МИР» ОТ РУКИ

В Интернете начался настоящий «флешмоб» - сотни роликов с одинаковым содержанием. Зумеры переписывают от руки большие классические произведения и показывают это в соцсетях. Причем чаще всего выбирают «Войну и Мир» Льва Толстого. Не всем, конечно, хватает усидчивости дойти до конца, но самые стойкие отмечают, что на полное переписывание романа-эпопеи потратили около 2 месяцев. Есть и те, у кого на это ушел почти год. Также для переписывания часто берут «Евгения Онегина» Александра Пушкина и «Ярмарку тщеславия» Уильяма Теккерея.

Большинство комментаторов под такими видео высказывает недовольство: «заняться больше нечем?», «найдите уже работу». Однако, зумеры объясняют, что такое хобби помогает лучше концентрироваться на тексте, замечать красивый язык и стиль автора, тренировать усидчивость, а главное - проводить меньше времени в телефоне. Это уже не говоря о том, что получить по итогу еще и рукописную версию любимой книги (в виде десятков исписанных тетрадок). Всяко лучше, чем «листать рилсики и клепать гневные комменты».

Зумеры переписывают от руки большие классические произведения и показывают это в соцсетях. Фото: социальные сети.

ДЕТЕКТИВНОЕ СУДОКУ

Еще один недавний тренд, который захватил зумеров по всему миру – Мурдоку (от англ. Murder «убийство» и Sudoku - «судоку»). Это логическая головоломка, которая соединяет судоку и детективный сюжет. В центре каждого задания - расследование уголовного дела. Вам дается место преступления в виде поля с клетками, где изображены комнаты, мебель и другие детали. Также предлагается набор подсказок – показания свидетелей и улики. Нужно расставить всех участников дела, учитывая несколько моментов. Как и в классическом судоку, в каждом столбце и строке может находиться только один персонаж. Еще нужно учитывать показания свидетелей и детали обстановки, чтобы методом исключения найти ответ головоломки.

Мурдоку на русском языке появились осенью этого года. Есть целая книга, где собраны 80 головоломок (стоит около 700 рублей) – оригинальное издание, переведенное на русский язык. Есть и варианты попроще в виде журналов, но там и заданий меньше и взяты они из Интернета - есть сайты, где можно найти такие головоломки совершенно бесплатно.

Еще один недавний тренд, который захватил зумеров по всему миру – Мурдоку Фото: социальные сети.

ФИЛВОРДЫ

В этой головоломке на поле из букв, которые поначалу похожи на полный хаос, нужно находить спрятанные слова – написанные в разном порядке. Филворды существуют уже десятки лет. Однако именно сейчас они приобрели особую популярность.

По словам зумеров, это затягивает и за один присест можно решить десять таких филвордов и даже не заметить. Поэтому чем пухлее книжка, тем лучше.

Также зумеры покупают филворды на английском языке, чтобы «прокачать свои скиллы» (от англ. Skill - «умение»).

Такое занятие, говорят, отлично помогает отвлечься от рутины.

Филворды приобрели особую популярность. Фото: социальные сети.

РАСКРАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Лет десять назад была мода на раскраски-антистресс. Сейчас это уже «кринж». То есть стыд и старье. Молодые люди теперь красят сборники от фирмы Hachette. Это картинки по номерам, которые раскрашиваются специальными акриловыми маркерами. Обычные не подойдут – будут «полосить» (неровно ложиться) и смотреться не так ярко.

Существуют даже видео по выбору маркеров с разбором плюсов и минусов. Многие зумеры заводят целые блоги, где показывают свои коллекции таких раскрасок, снимают «раскрашенное за месяц» и делятся процессом. И такие каналы набирают сотни тысяч просмотров. Отдельный тренд – обустроить себе уголок для занятия творчеством, расставить все раскраски на полке, переложить маркеры в специальный органайзер.

Существуют даже видео по выбору маркеров с разбором плюсов и минусов. Фото: социальные сети.

Правда, такое хобби – не из дешевых. Раскраски могут стоить от 1,5 тысяч до 10 тысяч рублей за штуку (самые редкие нужно заказывать из-за рубежа). Да и на маркеры придется постоянно тратится. Набор хороших акриловых могут стоить от 3-5 тысяч, в зависимости от количества цветов. Существуют даже целые чемоданчики с такими маркерами. Например, набор из 488 цветов будет стоить 14 тысяч рублей.

Существуют специальные раскраски для взрослых Фото: социальные сети.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему зумерам хочется «разгрузить» мозг?

— Зумеры живут в условиях постоянной цифровой доступности с утра до вечера, — рассказывает практикующий когнитивно-поведенческий психолог, семейный психолог Ольга Королева. — Когда современный молодой человек просыпается, он тут же находится в этом информационном пространстве. У зумеров концентрация хуже, потому что это поколение меньше устойчиво к стрессу. Повседневная действительность предполагает, что им постоянно необходимо переключать свое внимание. И такие хобби - это компенсация цифровой перегрузки.

По словам психолога, такие увлечения дают возможность перестать концентрироваться на большом информационном потоке, перестать реагировать на какие-то внешние раздражители.

— Мозгу необходимо быстро перестраиваться и реагировать, и это, конечно, вызывает ощущение перегруженности, — объясняет Ольга Королева. — В обычной жизни работа продолжается, каждый день у нас появляются новые дела, и мы не понимаем, когда это завершится. Появляется чувство утраты контроля. А когда человек собирает мозаику, раскрашивает, переписывает текст, здесь не нужно эту информацию обрабатывать. Появляется ощущение управления процессом, который ты доводишь до конца.

Основная проблема состоит в том, что, потребляя постоянный «контент» зумер не получает удовлетворение, и это становится дофаминовой ловушкой. А когда мы делаем какую-то монотонную работу, то у нас нет задачи непрерывно переключаться между внешними раздражителями.

— Есть такие мысли – руминации, которые мы постоянно гоняем в голове, и они нас тревожат, — продолжает психолог. — И простыми занятиями мы от этих тревожных мыслей уходим. А еще это осознанное состояние, когда человек концентрируется на одном настоящем моменте. Потому что постоянное нахождение в цифровом пространстве дает чувство оторванности от реальности. А зумерам очень важно почувствовать удовольствие через свои чувства.

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