Трамп призвал «коалицию желающих» прекратить военную помощь Украине Фото: REUTERS.

После исторических переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне «коалиция желающих» поражения России собралась в Берлине. Тут был весь цвет украинских союзников - Макрон, Мерц, британский премьер Бернем и, конечно, сам Зеленский, который в Киеве в последнее время предпочитает носа не казать - вояжирует по Европе.

Спецпосланники Трампа, Уиткофф и Кушнер, тоже присутствовали в Берлине. Кушнер даже обнялся с Зеленским в кулуарах - что поделать, дипломатия.

Спецпосланники Трампа, Уиткофф и Кушнер, тоже присутствовали в Берлине. Фото: REUTERS.

Но, по данным Politico и Welt, к высокому собранию по телефону с борта самолета, возвращающегося из Китая в США, подключился сам Дональд Трамп. И устроил европейцам гневный разнос за то, что они предоставляют незалежной все новые денежные транши и военную помощь - это пора прекратить.

Прелестней остальных на пресс-конференции «желающих» выступил канцлер Германии Фридрих Мерц (его рейтинг внутри страны - жалкие 12%). Трехсторонние переговоры в Шэньчжэне он назвал «ялтинским форматом» и заявил, что мира это не принесет.

В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о новом миропорядке после поражения фашистской Германии и ее союзников. Сама по себе ялтинская встреча мира не принесла - его принесли, в первую очередь, мужество наших солдат и советское оружие.

Мерц заявил, что европейцы будут поддерживать Киев, сколько потребуется, и рассказал о подарке высоким гостям - каждому досталось по кусочку Берлинской стены Фото: REUTERS.

Понятно, что герру Мерцу генетически передались об этом тяжкие воспоминания. Тяжкие, однако неточные.

Канцлер повторил: европейцы будут поддерживать Киев, сколько потребуется, и рассказал о подарке высоким гостям - каждому досталось по кусочку Берлинской стены в память о том, «что Ялтинское соглашение означало для Берлина».

Тут стоило бы напомнить, за какие такие заслуги столицу Германии разделили Берлинской стеной. Увы, память Фридриха как раз дала сбой.

«Мы никогда больше не хотим жить в разделенной Европе!» - вещал он.

Но для этого надо вести себя несколько иначе, на что Мерц неспособен.

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжил мечтать о ведущей роли Европы на переговорах по Украине: европейцы должны обеспечить сильную позицию Киева, а для этого незалежной необходимо предоставить «все необходимое для сопротивления и самозащиты».

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжил мечтать о ведущей роли Европы на переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Сильным ходом француза стало требование обсудить членство Украины в НАТО, поскольку у России «максималистские требования».

Уж сколько раз твердили миру, что никакой Украины в Альянсе не будет. Но нейронные дорожки у хозяина Елисейского дворца не перестраиваются, заело.

По словам Зеленского, за вступление его страны в Альянс в «коалиции желающих» выступили все как один. Однако Джаред Кушнер, который обычно старается вести себя мягко, вставил шпильку от Белого дома: когда конфликт закончится, для выстраивания европейской системы безопасности будет очень важен совет Россия — НАТО. Где же там Киев? А нет его.

Макрон заключил: ближайшие недели «станут для Украины решающими». Имел ли он в виду дипломатические последствия встречи в Шэньчжэне?

Нет, похоже, тут другое - он прекрасно расслышал слова Владимира Путина о том, что после ударов по Крымскому мосту незалежную ждет болезненный ответ.

Интересно, в какой из стран ЕС Зеленский теперь останется на ПМЖ? Или все же предпочтет Британию?

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