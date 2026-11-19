Бывшему замминистра обороны Руслану Цаликову дали 10 лет и штраф 500 миллионов. Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН Москва

В четверг, 19 ноября, Замоскворецкий райсуд вынес приговор 70-летнему Руслану Цаликову. Бывший первый заместитель министра обороны, который покинул этот пост два с половиной года назад, обвинялся в 12 эпизодах растраты - на общую сумму более чем в 6,5 миллиарда рублей. А также в легализации похищенных средств на полмиллиарда и в получении взяток на 50 миллионов. Еще там был ремонт дома на 9 миллионов и мотоцикл стоимостью в 2.2 миллиона - в «подарок».

Основное обвинение, в растрате, касалось поставок в Вооруженные силы РФ вещевого имущества, в том числе несессеров, по 12 госконтрактам. Они были заключены между АО «Военторг» и Министерством обороны в 2019–2023 годах. По данным следствия, стоимость поставок была завышена, в среднем, на треть.

Бывший замминистра, который до того находился под домашним арестом, свою вину отрицал. Защита просила его оправдать. Гособвинитель, в свою очередь, запрашивал для Цаликова 18 лет колонии. И максимально возможный по закону штраф — полмиллиарда рублей.

С суммой штрафа суд согласился. А срок - скостил до 10 лет колонии строгого режима.

Прослужившему на посту 1-го заместителя министра 9 лет, Руслану Цаликову запрещено занимать должности на госслужбе в течение 15 лет после освобождения (тогда ему будет 80).

Суд лишил его классного чина действительного госсоветника 1-го класса и госнаград — орденов «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, орденов Александра Невского, Мужества и Дружбы, а также почетного звания «Заслуженный экономист России».

Полгода назад, 25 мая, Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего первого замминистра обороны и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд рублей.

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