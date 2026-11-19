В Москве наградили победителей Конкурса имени Николая Добронравова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В четверг, 19 ноября, в Национальном центре «Россия» прошел гала-концерт «Новые песни России».

Награждали победителей Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова.

В начале вечера приветствие Владимира Путина победителям и участникам этого необычного праздника зачитала советник Президента России Елена Ямпольская.

Приветствие Владимира Путина победителям и участникам этого необычного праздника зачитала советник Президента России Елена Ямпольская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Сегодня в Национальном центре «Россия» впервые прозвучат песни, созданные известными композиторами на стихи лауреатов общероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Николаевича Добронравова, - говорится в приветствии главы государства. - Отрадно, что ваш творческий проект состоялся, объединил на своих площадках более 5 000 поэтов из разных регионов страны, предоставил им прекрасную возможность услышать свои произведения в исполнении звезд отечественной эстрады и молодых, начинающих артистов. И конечно, конкурс позволил воочию убедиться, что у нас очень много ярких, талантливых авторов, рассказывающих в своих стихотворениях о дружбе и товариществе, вере и надежде, об истинном мужестве и человеческом достоинстве. Об искренней любви к Родине…»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

* * *

На гала-концерте песни на стихи конкурсантов исполнили известные артисты Екатерина Гусева, Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Елена Максимова, Сергей Чуйков, Иван Дятлов и Софья Онопченко.

Диана Гурцкая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Екатерина Гусева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лев Лещенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КСТАТИ

В конкурсе приняли участие авторы всех возрастов - от 14 до 90 лет, представляющие все 89 регионов России. Об этом рассказала Елена Ямпольская.

Среди победителей есть авторы из Луганской Народной Республики, а ряд произведений посвящен защитникам Отечества и участникам Специальной военной операции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отдельным событием вечера стала премьера новой песни Александры Пахмутовой, созданной в соавторстве с Еленой Ямпольской. Идея композиции-посвящения ушедшим из жизни друзьям и близким принадлежала композитору: она создала мелодию, а текст Александра Николаевна предложила написать Елене Александровне.

Эта песня прозвучала - вне конкурсной программы - в исполнении Сергея Безрукова.

Александра Пахмутова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сергей Безруков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не менять позиций и устранить первопричины: Виктор Бут об условиях переговоров