Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
В четверг, 19 ноября, в Национальном центре «Россия» прошел гала-концерт «Новые песни России».
Награждали победителей Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова.
В начале вечера приветствие Владимира Путина победителям и участникам этого необычного праздника зачитала советник Президента России Елена Ямпольская.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
- Сегодня в Национальном центре «Россия» впервые прозвучат песни, созданные известными композиторами на стихи лауреатов общероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Николаевича Добронравова, - говорится в приветствии главы государства. - Отрадно, что ваш творческий проект состоялся, объединил на своих площадках более 5 000 поэтов из разных регионов страны, предоставил им прекрасную возможность услышать свои произведения в исполнении звезд отечественной эстрады и молодых, начинающих артистов. И конечно, конкурс позволил воочию убедиться, что у нас очень много ярких, талантливых авторов, рассказывающих в своих стихотворениях о дружбе и товариществе, вере и надежде, об истинном мужестве и человеческом достоинстве. Об искренней любви к Родине…»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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На гала-концерте песни на стихи конкурсантов исполнили известные артисты Екатерина Гусева, Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Елена Максимова, Сергей Чуйков, Иван Дятлов и Софья Онопченко.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
КСТАТИ
В конкурсе приняли участие авторы всех возрастов - от 14 до 90 лет, представляющие все 89 регионов России. Об этом рассказала Елена Ямпольская.
Среди победителей есть авторы из Луганской Народной Республики, а ряд произведений посвящен защитникам Отечества и участникам Специальной военной операции.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Отдельным событием вечера стала премьера новой песни Александры Пахмутовой, созданной в соавторстве с Еленой Ямпольской. Идея композиции-посвящения ушедшим из жизни друзьям и близким принадлежала композитору: она создала мелодию, а текст Александра Николаевна предложила написать Елене Александровне.
Эта песня прозвучала - вне конкурсной программы - в исполнении Сергея Безрукова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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