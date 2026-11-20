В Кузбассе нашли древнейший в России янтарь. Он более чем вдвое старше привычного нам, из Калининградской области. Об этом сообщили сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея.

РОВЕСНИК ДИНОЗАВРОВ

Открытие сделали на территории, которая давно известна потрясающими палеонтологическими находками (Шестаковский комплекс). Здесь, например, одно из главных в России местонахождений динозавров. При слове «Кузбасс» у нас возникает ассоциация с углем. Хотя янтарь в угле в самом деле находили (об этом ниже), наша находка сделана в обычных отложениях мелового периода. Возраст камня около ста миллионов лет.

- Найден самый крупный за все время раскопок в России кусок янтаря размером четыре сантиметра из верхнемеловых отложений с датировкой 100-110 млн лет. Это ископаемая "окаменелая" смола хвойных растений. По факту "Шестаковский янтарь" - один из самых древних янтарей на планете, - цитирует ТАСС начальника экспедиционного отряда Кузбасского краеведческого музея Дмитрия Слободина.

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КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО ДЕРЕВЬЕВ

Кто не знает, что янтарь – окаменевшая смола древних деревьев. Но насколько древних? Здесь есть два ограничения. Во-первых, сами по себе деревья появились на планете относительно недавно. Львиную долю геологической истории жизнь теплилась в океане, а суша была совершенно бесплодной. Во-вторых, хотя янтарь отлично сохраняется внутри породы, он быстро разрушается на воздухе. Крупинка янтаря из толщи породы могла раньше и на суше полежать, и на дне океана побыть.

Все это приводит к тому, что старейший в мире янтарь, об открытии которого недавно сообщили китайские исследователи, имеет возраст «всего» 385 миллионов лет. Для сравнения: спустившись в любой подмосковный овраг, вы без труда отыщите ракушки возрастом 200 миллионов лет, а многие камни будут еще старше.

Китайского «долгожителя» обнаружили в угольном пласте. Он появился раньше динозавров и раньше… настоящих деревьев! Уникальную смогу выделил растительный организм, еще не умевший размножаться семенами (Progymnospermopsida). Смола понадобилась этому «прототипу» для защиты от паразитов и насекомых – собственно, такую же функцию смола выполняет и сейчас. Недаром в традиционных культурах свежую смолу широко применяют как противовоспалительное.

И таких янтарей по пальцам можно пересчитать: есть американский, тоже из угля (320 миллионов лет), итальянский (230 миллионов лет), ливанский (135 миллионов лет), да по сути и все. В таком свете российская находка в самом деле оказывается одной из древнейших в мире. По сравнению с ней прибалтийский янтарь прямо-таки юн (40 миллионов лет).

ВЕСТНИК НОВОЙ ЭРЫ

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Особую ценность кузбасской находке придает то, что ее нашли в связке со стволом дерева. Судя по шишкам и следам хвои, дерево было хвойным, говорит Дмитрий Слободин.

Теперь образец отправится в Москву, где на электронном микроскопе попробуют найти включения: янтарь ценен тем, что сохраняет мельчайших жучков далекого прошлого. Впрочем, не только этим. Недаром «электрон» - это по-гречески «янтарь». Заметив, что к натертому янтарю притягивается мелкий сор, древние греки прозвали вновь открытую силу «янтарной» (электрической). Еще в XVIII веке основным «источником» электричества для опытов был янтарь. О том, что желтые камешки откроют новую страницу истории цивилизации, конечно, не подозревали.

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