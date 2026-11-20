Будущий Патриарх в самые непростые времена обращался напрямую к пастве и к тому, кто должен это услышать. На фото 1980-е, Смоленск, где Кирилл долго был митрополитом. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Уже в детстве он мог наизусть отслужить молебен или панихиду. Зато в советскую школу шел «как на Голгофу» из-за своих взглядов, хотя и получал сплошные пятерки. Первый в истории предстоятель крупнейшей православной церкви - РПЦ, встретившийся с Папой Римским. При нем восстановили сотни монастырей и тысячи храмов, вернули в Россию утраченные святыни.

Именно Церкви, наряду с армией, народ сегодня доверяет больше всех других институтов, согласно опросам. И за это Запад «удостоил» главу РПЦ персональных санкций - тоже невиданное в истории дело.

Все это о Патриархе Кирилле, которому 20 ноября исполняется 80 лет. Солидная цифра, при этом в поездках за ним не всегда поспевают даже молодые. Все, кто когда-либо работал с Патриархом, описывают его режим одним словом: цейтнот. Ни минуты в праздности. «Комсомольская правда» нашла тех, кто не просто знаком, а работал с Патриархом, и расспросила, какой это человек.

«ВЕКОВЫЕ ПЛИТЫ - ВЕРНУТЬ»

- Однажды он приехал в Соловецкий монастырь, осмотреть реставрацию храмов, - рассказал «КП» иерей Александр Волков. - Специалисты с гордостью показывали ему, сколько всего построено. Обычно большое начальство как смотрит? Головой покивал и отбыл восвояси. Но Патриарх вдруг поинтересовался, стоя на новенькой плитке пола:

- А куда дели плиты, которые тут лежали прежде?

Специалисты растерялись:

- Вынесли куда-то…

- Они же тут столетия лежали, нельзя так. Вы вековую историю плиточкой заменили, - покачал головой Патриарх.

Все было исправлено. Вместо новодела реставраторы вернули прежний пол, который помнит шаги первых насельников Соловков.

Ведь тут, в Соловецком лагере, сидел его дед Василий Степанович Гундяев, который выступал против раскола Церкви. Он прошел «Секирку» - изолятор на Секирной горе, самое страшное место на Соловках, откуда мало кто возвращался живым. Патриарх сам нашел документ об этом на Соловках.

И вот такое небезразличие вообще очень отличает Патриарха.

«ПРОРОЧЕСТВО» ИЗ АЛТАРЯ

А это 1960-е. Будущий Патриарх Кирилл - молодой иподиакон у митрополита Ленинградского Никодима. Архив СПбДА

- О своем детстве Патриарх Кирилл как-то сказал: «Моя вера началась с молоком матери. Я не помню времени, когда бы не хотел стать священником… В три года уже «служил», а в пять знал наизусть молебен и панихиду. И хотя мой разум еще не подключался, я жил верой», - поделился с «КП» протоиерей Владимир Вигилянский.

Как-то в раннем детстве во время службы он из алтаря храма вышел царскими вратами на солею (что позволяется лишь священникам). Мама пошла после службы к настоятелю с извинениями за сына, но тот улыбнулся: «Архиереем будет».

Действительно, уже в 22 года он стал монахом и священником, в 29 - епископом, в 62 - Патриархом.

Поделюсь еще эпизодом. В 2018-м я был при разговоре Патриарха со специалистом по Достоевскому Игорем Волгиным.

Патриарх рассказал, что подростком попал в Ленинграде в больницу. На обходе доктор заметил на его шее крестик. И потребовал немедленно снять. Тот отказался, объяснив, что верующий и его отец священник. Тогда врач отпрянул от него и произнес громко: «Идиот!» Мальчик рассказал об этой обиде своему отцу - протоиерею Михаилу. Отец ничего не ответил, но принес сыну книгу «Идиот».

- Я забыл о болезни - читал ее днем и ночью. С тех пор Достоевский мой любимый писатель, - признавался Патриарх.

Недавно на одном молодежном форуме Патриарх сказал: «Я не представляю, как можно вообще быть православным, не зная Достоевского».

Храм Христа Спасителя, 2016 г. Вручение иерархической награды. Фото протоиерея Михаила Дудко

ВСТРЕТИТЬ БОГА В ХОСПИСЕ

- В 2010 году, когда я открывал первый детский хоспис в нашей стране, Патриарх приехал к нам, встретился с детьми, долго разговаривал с родителями и сотрудниками, - поделился с «КП» руководитель фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко. - Он благословил продолжать нашу работу и укрепил ее взаимодействием с синодальным отделом по благотворительности.

Спустя десять лет я пришел к Его Святейшеству просить благословение на новое служение. В январе 2021 года Указом Президента создан Фонд «Круг добра», и мне было доверено его возглавить. На встрече мы говорили о том, как быстро обеспечить детей с тяжелыми, редкими заболеваниями самыми современными лекарствами. Каждый год я имею честь лично докладывать Святейшему Патриарху, как Фонд реализует поставленные Президентом задачи и, конечно, рассказываю ему о детях, которых мы смогли вылечить. Таких детей сейчас уже более 32 тысяч.

«Патриарх в первом в стране детском хосписе в Санкт-Петербурге, куда приехал по приглашению в то время губернатора Валентины Матвиенко. За ним — основатель хосписа, сейчас руководитель фонда «Круг добра» — Александр Ткаченко.

В 2024 году я передал Святейшему Патриарху письма, которые дети адресовали лично ему. В них были просьбы о молитве и даже о личной встрече. Он очень внимательно прочел все письма и лично ответил каждому ребенку. 14-летний Евграф Красильников из Нижнего Новгорода рассказал о мечте участвовать в патриаршей литургии. Святейший пригласил его и всю его семью на рождественскую службу в храм Христа Спасителя, во время которой Евграф смог исполнять обязанности иподиакона.

Именно благодаря Его Святейшеству в жизни фонда и всех семей, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, появилась икона Божией Матери «Целительница». Патриарх благословил почитать этот чудотворный образ как знамение покровительства Богородицы над фондом «Круг добра». Святейший также установил, что 1 октября будет ежегодным днем сугубой молитвы во всех храмах Русской Православной Церкви об исцелении детей и о придании сил их родителям и врачам.

Забота о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о семьях, воспитывающих детей с тяжелыми заболеваниями, всегда были приоритетом его пастырского служения. Во время посещения детского хосписа в Санкт-Петербурге он обратился с призывом каждому присоединиться к волонтерской деятельности: «Если хотите встретить Бога – приезжайте сюда. Господь явным образом пребывает здесь, поддерживая родителей и детей».

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Изучает оборудование операционной в больнице святителя Алексия. Фото - священника Игоря Палкина

- Патриарх Кирилл - председатель попечительского совета нашей больницы. И все, что у нас делается, - с его благословения и под его руководством, - признается «КП» Алексей Заров, главврач больницы Святителя Алексия. - Это его заслуга, что 10 лет назад у нас появилось совершенно новое направление - обучение сестер милосердия и младших медсестер по уходу. Он тогда посетил наше паллиативное отделение и сказал, что мы должны стать центром подготовки специалистов по паллиативной помощи и уходу - не только в Москве, но и в регионах. Так, по его благословению, в столице был открыт учебный центр больницы Святителя Алексия. А накануне юбилея Святейшего мы открыли учебный класс в Волгограде - и он стал уже 30-м в регионах! Наши сестры милосердия трудятся во многих больницах страны, потребность в их служении огромна. Курсы окончили более 10 тысяч человек.

СЛУЖИЛ В ЛОНДОНЕ

Патриарх Кирилл объехал весь мир, а 10 лет назад добрался даже до российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде. РИА Новости

- С Патриархом Кириллом, который тогда был еще митрополитом Смоленским и Калининградским, я работал в начале 2000-х в отделе внешних церковных связей, - поделился с «КП» своими воспоминаниями протоиерей Михаил Дудко. - Он часто говорил, как его учитель - митрополит Никодим по несколько суток, почти без сна, мог работать над архивами. Вот такую работоспособность воспитал в себе и сам будущий Патриарх. Для него не было понятий «рабочее время» или «выходной». Если нужно, он работал до поздней ночи, а иногда и ночью. Я видел, как создавались «Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Помню, Владимир Лукин, тогда - омбудсмен, признал, что такой тщательности в документах он не встречал даже в госструктурах.

В 2009 году я присутствовал при выборах Патриарха. Архиерейский собор предложил трех кандидатов: митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, митрополита Калужского и Боровского Климента, митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Последний снял свою кандидатуру. Из 700 делегатов Собора за Кирилла проголосовали более 500 человек.

Запомнился его визит в Великобританию в 2016-м. Отношения между нашими странами были уже натянутыми. Но это был первый раз, когда Патриарх встретился с королевой, тогда - Елизаветой II. А в Великобритании королева - глава не только государства, но и Церкви. Так что это была встреча предстоятелей, которые смотрят на светские дела с общей точки зрения.

Незабываемой была служба в русском Успенском соборе в центре Лондона, рядом с Гайд-парком. И сам храм, и площадь перед ним были заполнены народом, причем не только русскими, но и греками, сербами и, конечно, англичанами, многие из которых стали православными под влиянием проповедей митрополита Сурожского Антония, служившего здесь долгие годы.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Дрова, «витрина» и Святая Русь

Накануне юбилея Патриарха вышла книга о нем. «Комсомолка» выбрала несколько цитат, где Кирилл сам рассказывает о своей жизни.

Протоиерей Владимир Вигилянский получил Патриаршую литературную премию в 2024 году. Фото - архив Владимира Вигилянского

О детстве:

«Послевоенная жизнь в Ленинграде, в одной маленькой комнате в коммунальной квартире, печное отопление, холодная вода… Начиная с семи лет моей обязанностью было топить две печки в доме: я должен спуститься вниз в лютый (до минус 30!) мороз, открыть висячий замок, который почему-то плохо открывался, положить две веревочки, а на них - поленья. Если поленьев не было, наколоть их - в семь лет! Потом перевязать, взвалить на спину и подняться в старинном петербургском доме с высокими потолками на пятый этаж (это как сейчас на девятый). И больше всего я боялся, что веревочки развяжутся, - пару раз так и было, поленья рассыпались по всей лестнице. И вот я все это собирал, топил печку».

Где узнавал жизнь:

«Чтобы узнать страну, нужно знать не только столицы, «витрины» жизни, - нужно обязательно знать глубинку. Жизнь простого человека, тех самых бабушек-пенсионерок, которые живут в наших деревнях, порой в полном одиночестве. Нужно знать, какие дороги ведут в эти деревни. Нужно знать, о чем люди думают, как питаются, как одеваются».

Какой ценой возрождались храмы в России:

«Никогда не забуду, как, приехав в Липецы и подойдя к храму, я спросил отца Антония: «Так это открытый храм или закрытый?» Он отвечает: «Открытый храм, здесь священник служит». Я говорю: «Такого быть не может» - перед нами был полуразрушенный храм. Да и область была в тяжелом состоянии. Часто мы с отцом Антонием шли по колено в грязи, на лошади добирались, на тракторе, потому что даже машины повышенной проходимости пройти по тем местам к нашим приходам не могли.

Но самое, может, трудное, что было тогда для меня как для архипастыря Смоленской земли, - это духовная бедность. В храмах не было народа - особенно в сельских. Да и в городских...»

О судьбе России:

«Россия, Украина, Беларусь - это есть Святая Русь! А Святая Русь - это не империя, не союз бывший или будущий. Святая Русь - это идеал любви, добра и правды. Это непобедимость. Красота. Сила. И мы все с вами - единая Святая Русь!»

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

КСТАТИ

Как будет отмечаться юбилей

Известно, что даже в свой юбилей Патриарх Кирилл отдыхать не будет, у него запланирована служба (и непростая - об этом ниже) и множество встреч.

Утром он возглавит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Сослужить Патриарху Кириллу будут главы других православных церквей - Антиохийский Иоанн X, Иерусалимский Феофил III и Сербский Порфирий, а также митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

Известно, что в Москву приехала делегация Грузинской православной церкви. А также делегации Болгарской, Албанской и Македонской церквей.

С предстоятелями Поместных православных церквей Патриарх встретится 21 ноября, с делегациями инославных конфессий и представителями других традиционных религий - 23 ноября.

А 22 ноября в храме Христа Спасителя пройдет торжественный концерт.