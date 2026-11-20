Календари от «Комсомолки» не только красивые, но и веселые!

Отрывной календарь, висевший на стенке, помнят почти все. Без него дом был не дом. Считалось, что это советская традиция. Однако ничего подобного.

СО ВРЕМЕН МАМОНТОВ

Календари появились еще при неолите, примерно 12 тысяч лет назад. Последние мамонты еще доживали свой век, а человек, кутаясь в шкуру, уже высекал на известняке 365 отметок: 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней. Это помогало предсказывать сельскохозяйственные фазы, начало сезона дождей.

Камень сменился папирусом и пергаментом. Потом появился Гутенберг и в 1448 году напечатал первый астрономический календарь в один лист. Этот плакат вешали на стену.

В России на него спроса не было. Юлианская система, счет ведется от Рождества Христова, новый год начинается 1 января. А на Руси в те времена Новый год праздновали 1 сентября или 1 марта, а год шел по византийскому летоисчислению 6956-й от Сотворения мира.

И лишь в 1670-м для царя Алексея Михайловича перевели с польского «Годовой розпись или месячило». Этот царь по прозвищу Тишайший всякие западные изобретения вообще уважал, за новинками следил. Заказал из Дании телескоп и микроскоп, открыл аптеки, завел кареты и театр, оклеил Теремной дворец обоями. Читал европейские газеты и польским платьем не брезговал.

А позже Петр I ввел в обиход печатные «месяцесловы» - настенные плакаты или в форме книги.

БРЮС-КОЛДУНИ СЫТИН

В 1709-м с подачи Петра появился знаменитый «Брюсов календарь» на шести листах. Назван был по имени Якова Брюса, руководившего Московской гражданской типографией. Шотландец Брюс, петровский военачальник, был человек ученый: знал математику, химию, физику, астрономию, языки. Его календарь совмещал науку и мистику: строгие факты и практические советы шли вместе с астрологическими предсказаниями. За ночные опыты с телескопом и прочими приборами Брюса окрестили в народе колдуном. Но его календари охотно покупали, их переиздавали аж до 1917 года.

А настоящую революцию в России совершил издатель Иван Сытин, который в 1885 году по совету Льва Толстого выпустил первый массовый отрывной настенный календарь. Он стоил копейки и стал «мини-энциклопедией» для народа: на обороте каждого листка печатались святцы, полезные советы, рецепты, притчи, изречения мудрецов, анекдоты. Именно эта форма с легкостью перешла в СССР.

В ХХ веке возник новый запрос от бизнеса. Перекидные календари стали для него неудобны: приходилось постоянно листать страницы туда-обратно, чтобы сопоставить даты. Тогда типографии объединили три месячных блока на одной подложке. Так родился современный квартальный календарь с бегунком, крайне необходимый для составления квартальных планов и отчетов.

Эта форма до сих пор незаменима в офисах. Да и отрывные никуда не ушли. Потому что оторвать листочек, отметив тем самым новый день, - это ритуал, а ритуалы нужны. Мы этим действием как бы говорим себе: вот новый день, он принес что-то хорошее. Особенно если календарь красивый и полезный.

НАЙДИ СВОЮ КОЗУ

Именно такие выпускает издательство «Комсомольская правда». Настенные, настольные, авторские. Красочные, любой из них хочется рассматривать. Есть варианты с символом года - Козой, есть с потрясающими видами и заповедной природой России.

Или с волшебными авторскими иллюстрациями, которые поднимут настроение. Или с нестандартными фото президента - такой можно и начальнику в кабинете повесить.

А сестре, маме или подруге можно подарить, например, «КотоШедевры»: календарь, на каждой странице которого фигурируют коты, но не простые, а стилизованные под картины Климта, Ван Гога, Пикассо, Шагала… А еще есть вариант со сказочными акварельными котами от художника Татьяны Хазовой - каждый со своим характером. 12 месяцев - 12 милейших пушистых морд. Если такой повесить над рабочим столом - и настроение повысится, и любой посетитель улыбнется.

Есть и полезные. «Год в компании гормонов» - с рекомендациями от известнейшего эндокринолога Зухры Павловой. Доктора, на прием к которой стоят очереди. «Год с ароматом ванили» - с рецептами выпечки от автора кулинарных бестселлеров Елены Обуховой.

Есть даже «Неунывающий календарь» Леонида Якубовича, в котором каждый месяц начинается с необычного праздника, придуманного самим телеведущим. Там со страниц на вас смотрят такой харизматичный домовой и такие веселые зайцы, что про хандру точно забудете. За их приключениями вы будете наблюдать весь год, а бонусом идут стихотворения Леонида Якубовича, смешные и чуть абсурдные.

Самое время зайти на наш сайт и выбрать кому-то в подарок. Или себе любимому. Пока выбираете - там и праздники нагрянут. А календари продолжают оставаться едва ли не главным новогодним сувениром.

НА ЗАМЕТКУ

Леонид Якубович.

Авторские праздники от ведущего «Поля чудес»

22 января - День лени

16 февраля - День валенок

14 марта - День цветных карандашей

8 августа - День полета на воздушных шариках.

(А остальные нестандартные праздники вы найдете в «Неунывающем календаре» Леонида Якубовича.)