Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились. Согласовали 4 основных тезиса, которые могут стать фундаментом нового мироустройства. И разъехались.

Что осталось нам?

Наверное, понять, почему фраза «историческое событие» сегодня прозвучала столько раз, что многим набила оскомину. Что действительно изменилось? Что это значит для мира, для переговоров по Украине и как встреча Путина, Си и Трампа повлияет на нашу жизнь – простых людей.

Постараемся объяснить – коротко и по сути.

ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ РОССИЯ ЗАСЛУЖИЛА

В китайской «Кремниевой долине», городе небоскребов и технологий Шэньчжэне, 19 ноября было не протолкнуться от репортеров. Журналисты со всего света мотались у отелей, томились в «накопителях» резиденции «Цилинь Шаньчжуан», где должно было произойти то, что еще два года назад казалось невозможным.

Лидеры двух противоборствующих, противоположных лагерей сели за один стол. И, к слову, огромная заслуга в этом принадлежит России. Нашим бойцам на передовой. Каждому солдату, не побоявшемуся встать за Отечество. Ведь именно наши, ваши действия стали главным катализатором колоссальных перемен во всем мире.

И вот, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пожали руки.

Защелкали затворы сотни фотоаппаратов - ведь лучший кадр может попасть на страницы учебников.

Беседа началась.

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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПУТИН, СИ И ТРАМП: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Речи лидеров, которые показали на телеэкранах, как признался на пресс-конференции Владимир Путин, были протокольными. Но среди красивых слов были важнейшие тезисы.

1. Си заявил: Тема встречи – мир во всем мире. До сих пор тлеют 60 локальных конфликтов.

2. Путин вторил: Лидеры трех ведущих ядерных держав, трех государств, победивших Гитлера и создавших ООН, обязаны способствовать решению этих конфликтов.

3. Президент России произнес ключевую фразу. Чтобы силы России, Китая и США объединились, в основу сотрудничества должно лечь равноправие и соблюдение интересов друг друга.

4. Трамп практически продолжил: во многом три государства не согласны друг с другом. Но «старые инструменты» решения проблем уже не работают. А найти новые можно только сообща.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ?

После официальной части репортерам оставалось ждать у закрытых дверей. Беседа длилась полтора часа. В конце лидеры России, США и Китая оставили свои автографы, подписав декларацию по итогам встречи.

Вот что, дословно, в ней сказано:

1. Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.

2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

3. Главы трёх государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

4. Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ПУТИНА, СИ И ТРАМПА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Впечатлениями от разговора первым поделился Владимир Путин. Он признался, что вводная, красивая, официальная часть «мало чем отличалось от самого пленарного заседания саммита АТЭС», на полях которого и встретилась троица.

А вот после того, как двери закрылись, все изменилось. Говорить начали откровенно. Дискутировали.

- Это позволило нам лучше понять друг друга. И, на мой взгляд, создало условия для дальнейших договоренностей, - подытожил Путин.

Ответил президент и на вопрос, можно ли доверять господину Трампу. Ведь во время его первого срока Россия и США много о чем договаривались. И немало договоренностей так и осталось словами.

- Политическая обстановка и политическая система в Штатах сложная. Там много всяких противовесов, инструментов сохранения баланса политических сил. Поэтому со стороны кажется, что здесь непоследовательно, там не так, как хотелось бы. Но самое главное - у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, и к тому, чтобы наладить двухсторонние отношения на американо-российском направлении. Конечно, нам бы хотелось, чтобы что-то доводилось быстрее и работало бы эффективнее. Но лучше, когда есть хоть какие-то договоренности, чем когда их нет вообще, - сказал Путин.

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ОБЪЯСНЕНИЕ ИТОГОВ ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ РОССИИ, КИТАЯ И США

Последние слова главы государства и есть лучшая характеристика произошедшего в Шэньчжене. Сказано честно.

Никто не ожидал огромного прорыва. Создания «нового формата» диалога трех государств, которые заставили Европу дрожать. Кричать о «второй Ялте» и «новом разделе мира». Это все красивые слова и пустословие. Между сторонами слишком много нерешенных противоречий, чтобы договориться за полтора часа.

На это могут уйти месяцы. Даже годы.

Самое главное, что показал нам Шэньчжень – земной шар сегодня похож на коммунальную квартиру, где соседи устали ссориться. Бизнес просит передышки. Люди ждут мира. Экономики большинства стран измотаны. И дальновидные политики все это чувствуют и понимают.

Поэтому садятся за стол и начинают искать пути для диалога.

ПРИБЛИЗИТ ЛИ ВСТРЕЧА В КИТАЕ МИР НА УКРАИНЕ И КОНЕЦ СВО?

Наверное, для многих именно это – главный вопрос. Но он не совсем правильно задан. На самом деле все наоборот. Встреча Путина, Си и Трампа не столько приближает мир и окончание СВО, сколько трехсторонняя встреча в Китае стала возможной, потому что мир на Украине и окончание СВО приближается.

Переговоры в Абу-Даби идут – и продолжатся, об этом прямо сказал президент. Правда точных дат пока нет. Украину обсуждали и 19-го числа, и не только на трехсторонке – Путин и Трамп отдельно встретились за три часа до этого, чтобы поговорить о том, как все прошло в ОАЭ.

- Что же касается компромиссов, - говорил на пресс-конференции президент. - Конечно, есть компромиссы. А как же? Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились (в Анкоридже). Теперь дело за Украиной. Украина ведь что говорит? Мол, «мы удержим оставшиеся 10% территории Донецка еще какое-то время». Но если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10%? Во что бы то ни стало?

Слова президента подчеркивают – территориальный вопрос остается главным на переговорах. Второй фактор, тормозящий процесс – позиция Европы.

- Что касается присутствия на переговорах европейцев, американская сторона настойчиво просит нас согласиться на это. Но что транслируют европейские лидеры? Война, война, война. Надо готовиться к 30-му году, будет война. Это нормально? Думаю, что нет. Тем не менее, мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев бессмысленно. Поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной.

Это еще один категорически важный момент, который прояснился сегодня. Москва ждет от ЕС предложений. Доказательства, что Европа готова хотя бы начать говорить. И тогда ее пустят за стол. Тем временем ЕС собирается с духом и проводит собрание «коалиции желающих», встречу сторонников войны в день саммита Путина, Си и Трампа.

Пока же создается стойкое ощущение: усадить за стол этих «переговорщиков», смогут, так же как и Трампа, только наши ребята на передовой.

И они все ближе к цели. Мы идем к миру и окончанию СВО шаг за шагом. Стамбул, Анкоридж, Абу-Даби, теперь Шэньчжень.

И с каждым шагом события все больше похожи на учебник истории. В котором обязательно напишут о нашей победе…

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ЧТО ЕЩЕ О ВОЙНЕ И МИРЕ СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН?

1. За удар ответим

Не оставил без внимания президент удар Киева по Крымскому мосту.

- Во-первых, это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно, я давал прямое указание, Крымский мост не используем для перевозок военной техники, боеприпасов. Даже нефть и нефтепродукты не перевозим!

Путин напомнил, что Киев уже совершил непоправимую ошибку - пообещав летом уничтожить нашу экономику за 40 дней. И Россия начала действовать жестче.

- Теперь мы слышим со всех сторон, просим прекратить, давайте договоримся, либо на море, установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить. Честно говоря, я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал и попросил ещё всех подумать в надежде на то, что, может быть, о чём-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать. Я хочу, чтобы все об этом знали. И, полагаю, наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим…

Ну а мост мы, конечно, восстановим.

2. Поедет ли глава государства на G20 в декабре:

- Мы (с Трампом) говорили об этом. Я очень благодарен Дональду за приглашение. Решение еще не принято. Это первое. А второе, знаете, я вам скажу откровенно. Вот нас, американцы, всё призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения. Но эту политическую диарею надо прекращать. О каких они нападениях говорят? В общем, надо какой-то диалог с ними наладить, а потом уже общаться на международных площадках.

3. Почему Трамп говорит, что «Россия могла бы действовать с Украиной жестче».

- Дело не в нашем благородстве, хотя это хорошее качество. Это, прежде всего, прагматизм. Главный вопрос - хотим ли мы сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений? Поэтому мы действуем именно так. Но на предпринимаемые противной (в прямом и переносном смысле этого слова) стороной действия мы всегда будем отвечать.

4. О судьбе «буферных зон» под контролем России в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях:

- Вы знаете, пока это для нас зона безопасности, но там же люди проживают. И мы сделаем всё для того, чтобы условия проживания там ничем не отличались от других территорий Российской Федерации. Вот то, к чему мы будем стремиться. А уж как юридически это оформить — это отдельная тема, ждущая своего кропотливого исследователя в лице наших юристов.

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