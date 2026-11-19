Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились. Согласовали 4 основных тезиса, которые могут стать фундаментом нового мироустройства. И разъехались.
Что осталось нам?
Наверное, понять, почему фраза «историческое событие» сегодня прозвучала столько раз, что многим набила оскомину. Что действительно изменилось? Что это значит для мира, для переговоров по Украине и как встреча Путина, Си и Трампа повлияет на нашу жизнь – простых людей.
Постараемся объяснить – коротко и по сути.
В китайской «Кремниевой долине», городе небоскребов и технологий Шэньчжэне, 19 ноября было не протолкнуться от репортеров. Журналисты со всего света мотались у отелей, томились в «накопителях» резиденции «Цилинь Шаньчжуан», где должно было произойти то, что еще два года назад казалось невозможным.
Лидеры двух противоборствующих, противоположных лагерей сели за один стол. И, к слову, огромная заслуга в этом принадлежит России. Нашим бойцам на передовой. Каждому солдату, не побоявшемуся встать за Отечество. Ведь именно наши, ваши действия стали главным катализатором колоссальных перемен во всем мире.
И вот, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пожали руки.
Защелкали затворы сотни фотоаппаратов - ведь лучший кадр может попасть на страницы учебников.
Беседа началась.
Речи лидеров, которые показали на телеэкранах, как признался на пресс-конференции Владимир Путин, были протокольными. Но среди красивых слов были важнейшие тезисы.
1. Си заявил: Тема встречи – мир во всем мире. До сих пор тлеют 60 локальных конфликтов.
2. Путин вторил: Лидеры трех ведущих ядерных держав, трех государств, победивших Гитлера и создавших ООН, обязаны способствовать решению этих конфликтов.
3. Президент России произнес ключевую фразу. Чтобы силы России, Китая и США объединились, в основу сотрудничества должно лечь равноправие и соблюдение интересов друг друга.
4. Трамп практически продолжил: во многом три государства не согласны друг с другом. Но «старые инструменты» решения проблем уже не работают. А найти новые можно только сообща.
После официальной части репортерам оставалось ждать у закрытых дверей. Беседа длилась полтора часа. В конце лидеры России, США и Китая оставили свои автографы, подписав декларацию по итогам встречи.
Вот что, дословно, в ней сказано:
1. Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.
2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.
3. Главы трёх государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
4. Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Впечатлениями от разговора первым поделился Владимир Путин. Он признался, что вводная, красивая, официальная часть «мало чем отличалось от самого пленарного заседания саммита АТЭС», на полях которого и встретилась троица.
А вот после того, как двери закрылись, все изменилось. Говорить начали откровенно. Дискутировали.
- Это позволило нам лучше понять друг друга. И, на мой взгляд, создало условия для дальнейших договоренностей, - подытожил Путин.
Ответил президент и на вопрос, можно ли доверять господину Трампу. Ведь во время его первого срока Россия и США много о чем договаривались. И немало договоренностей так и осталось словами.
- Политическая обстановка и политическая система в Штатах сложная. Там много всяких противовесов, инструментов сохранения баланса политических сил. Поэтому со стороны кажется, что здесь непоследовательно, там не так, как хотелось бы. Но самое главное - у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, и к тому, чтобы наладить двухсторонние отношения на американо-российском направлении. Конечно, нам бы хотелось, чтобы что-то доводилось быстрее и работало бы эффективнее. Но лучше, когда есть хоть какие-то договоренности, чем когда их нет вообще, - сказал Путин.
Последние слова главы государства и есть лучшая характеристика произошедшего в Шэньчжене. Сказано честно.
Никто не ожидал огромного прорыва. Создания «нового формата» диалога трех государств, которые заставили Европу дрожать. Кричать о «второй Ялте» и «новом разделе мира». Это все красивые слова и пустословие. Между сторонами слишком много нерешенных противоречий, чтобы договориться за полтора часа.
На это могут уйти месяцы. Даже годы.
Самое главное, что показал нам Шэньчжень – земной шар сегодня похож на коммунальную квартиру, где соседи устали ссориться. Бизнес просит передышки. Люди ждут мира. Экономики большинства стран измотаны. И дальновидные политики все это чувствуют и понимают.
Поэтому садятся за стол и начинают искать пути для диалога.
Наверное, для многих именно это – главный вопрос. Но он не совсем правильно задан. На самом деле все наоборот. Встреча Путина, Си и Трампа не столько приближает мир и окончание СВО, сколько трехсторонняя встреча в Китае стала возможной, потому что мир на Украине и окончание СВО приближается.
Переговоры в Абу-Даби идут – и продолжатся, об этом прямо сказал президент. Правда точных дат пока нет. Украину обсуждали и 19-го числа, и не только на трехсторонке – Путин и Трамп отдельно встретились за три часа до этого, чтобы поговорить о том, как все прошло в ОАЭ.
- Что же касается компромиссов, - говорил на пресс-конференции президент. - Конечно, есть компромиссы. А как же? Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились (в Анкоридже). Теперь дело за Украиной. Украина ведь что говорит? Мол, «мы удержим оставшиеся 10% территории Донецка еще какое-то время». Но если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10%? Во что бы то ни стало?
Слова президента подчеркивают – территориальный вопрос остается главным на переговорах. Второй фактор, тормозящий процесс – позиция Европы.
- Что касается присутствия на переговорах европейцев, американская сторона настойчиво просит нас согласиться на это. Но что транслируют европейские лидеры? Война, война, война. Надо готовиться к 30-му году, будет война. Это нормально? Думаю, что нет. Тем не менее, мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев бессмысленно. Поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной.
Это еще один категорически важный момент, который прояснился сегодня. Москва ждет от ЕС предложений. Доказательства, что Европа готова хотя бы начать говорить. И тогда ее пустят за стол. Тем временем ЕС собирается с духом и проводит собрание «коалиции желающих», встречу сторонников войны в день саммита Путина, Си и Трампа.
Пока же создается стойкое ощущение: усадить за стол этих «переговорщиков», смогут, так же как и Трампа, только наши ребята на передовой.
И они все ближе к цели. Мы идем к миру и окончанию СВО шаг за шагом. Стамбул, Анкоридж, Абу-Даби, теперь Шэньчжень.
И с каждым шагом события все больше похожи на учебник истории. В котором обязательно напишут о нашей победе…
1. За удар ответим
Не оставил без внимания президент удар Киева по Крымскому мосту.
- Во-первых, это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно, я давал прямое указание, Крымский мост не используем для перевозок военной техники, боеприпасов. Даже нефть и нефтепродукты не перевозим!
Путин напомнил, что Киев уже совершил непоправимую ошибку - пообещав летом уничтожить нашу экономику за 40 дней. И Россия начала действовать жестче.
- Теперь мы слышим со всех сторон, просим прекратить, давайте договоримся, либо на море, установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить. Честно говоря, я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал и попросил ещё всех подумать в надежде на то, что, может быть, о чём-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать. Я хочу, чтобы все об этом знали. И, полагаю, наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим…
Ну а мост мы, конечно, восстановим.
2. Поедет ли глава государства на G20 в декабре:
- Мы (с Трампом) говорили об этом. Я очень благодарен Дональду за приглашение. Решение еще не принято. Это первое. А второе, знаете, я вам скажу откровенно. Вот нас, американцы, всё призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения. Но эту политическую диарею надо прекращать. О каких они нападениях говорят? В общем, надо какой-то диалог с ними наладить, а потом уже общаться на международных площадках.
3. Почему Трамп говорит, что «Россия могла бы действовать с Украиной жестче».
- Дело не в нашем благородстве, хотя это хорошее качество. Это, прежде всего, прагматизм. Главный вопрос - хотим ли мы сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений? Поэтому мы действуем именно так. Но на предпринимаемые противной (в прямом и переносном смысле этого слова) стороной действия мы всегда будем отвечать.
4. О судьбе «буферных зон» под контролем России в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях:
- Вы знаете, пока это для нас зона безопасности, но там же люди проживают. И мы сделаем всё для того, чтобы условия проживания там ничем не отличались от других территорий Российской Федерации. Вот то, к чему мы будем стремиться. А уж как юридически это оформить — это отдельная тема, ждущая своего кропотливого исследователя в лице наших юристов.
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