Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов получил премию Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью «Гамбургский счет» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Эта политическая премия ассоциации была учреждена в 2016 году. Она присуждается политическим партиям и наиболее ярким политическим деятелям, участвующим в различных избирательных компаниях.

В нынешнем году солидное экспертное жюри, в составе которого были представители политического сообщества, профессиональных ассоциаций, органов власти, единодушно присудило особый приз Председателю ЦК Компартии России Геннадию Зюганову в номинации «Политик года» - «За многолетний вклад в политическую стабильность России».

Мы поздравили лидера КПРФ с этой заслуженной высокой наградой.

- …Геннадий Андреевич, а ведь это ваш личный гамбургский счет - награда федерального уровня.

- Да, площадка ассоциации специалистов по связям с общественностью «Гамбургский счет» - общероссийская. И ее оценки весьма весомы в политическом сообществе нашей страны.

- Не случайно на этой, дважды юбилейной церемонии вручения премий – а ассоциация одновременно отметила 35-летие своего основания и 20-летие учреждения премии – прозвучали приветствия от Президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

- Можно соглашаться с оценками ассоциации, можно не соглашаться, но мнения там при обсуждении номинантов представлены разные - экспертов очень грамотных и авторитетных. В этот раз участие в форуме приняли три губернатора, представители всех слоев населения, всех партий, движений, Администрации президента. Мне было интересно посмотреть, послушать...

- Вы человек скромный, стараетесь награды не получать. Почему согласились принять эту?

- Признаюсь, я размышлял. Когда речь пошла о том, что это награда за многолетний вклад, прежде всего, в стабильность, в развитие страны, я согласился. Все годы боролся за страну, за сохранение нашей державы, за то, чтобы она стабильно развивалась.

Правда, выступая, открыто сказал: под стабильностью можно понимать очень разное. Я за стабильность развития, прогресса, стабильность справедливости, уважения к человеку труда.

Я против стабильности нищеты, воровства, наркомании и так далее.

Поэтому эта награда, мне кажется, в принципе соответствует моим устремлениям. Я не изменяю им в течение всей своей политической деятельности.

Я их исповедовал и тогда, когда, 7 мая 1991 года, обратился с открытым письмом «Архитектор у развалин» к Александру Яковлеву — члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС, старшему советнику Президента СССР Михаила Горбачева.

Я повторил их 21 июля 1991 в «Слове к народу». Мои устремления тогда были направлены на то, чтобы выполнить волю граждан СССР о сохранении Советского Союза.

Я стабильно сражался и дрался, заявляя, что, если разбежимся по национальным квартирам, всем будет плохо. К несчастью, это и случилось…

Я стабильно сражался против ельцинизма, этого жуткого предательства национальных и государственных интересов, когда пытались нас встроить в хвост дяде Сэму, подчинить ему финансово-экономически и военно-политически.

Я сражался, за что меня судили, допрашивали, запрещали, преследовали, угрожали.

Я стабильно дрался за то, чтобы не было финансового обвала. И когда его допустили (имеется в виду дефолт 1998 года. - А.Г.), настоял на том, чтобы было правительство Примакова, Маслюкова, Геращенко. И мы вытащили страну из пропасти, по сути дела.

В начале двухтысячных годов я обобщил этот опыт в своей большой книге «Глобализация и судьба человечества»…

Мы очень активно, стабильно поддерживали президента Путина в борьбе за новый курс, против терроризма, за восстановление страны, его выступление в Мюнхене. И потом настаивали на стратегическом планировании, и на вложении средств в фундаментальную науку и образование. Готовили большие программы.

И сейчас наш бюджет развития и Программа Победы как раз отстаивают ту стабильность, которая позволит нам жить, высоко подняв знамя дружбы и мира, уважаемыми во всеммире.

- Геннадий Андреевич, так получилось, что это важное для вас событие совпало с огромным событием в мировой политике - саммитом АТЭС.

- Я с интересом следил за саммитом в Поднебесной.

Прежде всего, меня очень радует, что такое историческое событие происходит именно в Китае, который продолжило курс, начертанный Лениным, под красным знаменем Компартии и показал пример и в борьбе с бедностью, и в освоении новейших технологий.

Китай превратился в страну, с которой пример берут и которая, по сути дела, задает миру высокие стандарты. И сам факт, что в Шэньчжэне произошло это событие – Саммит АТЭС, мне кажется очень показательным.

Я весь юг Китая объехал: Нанкин, Шэньчжэнь, Шанхай и так далее. Я видел, с чего они начинали, и чего достигли сегодня. Этим можно только гордиться и показывать пример. Очень рад, что у нас товарооборот с Китаем развивается. 280 миллиардов долларов – это очень высокий ориентир. И целый ряд наших уникальных глобальных проектов, и Северный морской путь, и атомная энергетика, и искусственный интеллект – все работает на сближение и на стабильное развитие.

- Сейчас без преувеличения весь мир следил за встречей глав крупнейших и влиятельнейших государств мира – США, Китая и России.

- Эта историческая встреча на троих, на мой взгляд, весьма символична. Как бы тут ни шумели и с Ялтой ни сравнивали, в Ялте представители трех сильнейших держав того времени – СССР, США и Великобритании собрались и подвели черту под разгромом нацизма и фашизма.

Я бы был очень рад, если бы эта встреча подвела черту под разгромом нацизма и бандеровщины на Украине.

И еще я бы хотел, чтобы и в отношениях наших крупнейших держав было стабильное движение в сторону взаимоуважения, взаимодействия, взаимного развития.

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