Экс-премьер РФ, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Это помощник Степашина буквально на пару минут. В пятницу, 20 ноября - 80 лет со Дня рождения Патриарха. Что бы вы, как давний соратник, могли бы ему пожелать?

- Во-первых, я хочу сказать большое спасибо. Наш Патриарх возглавляет Комитет Почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). И был одним из инициаторов приглашения меня на руководство этим обществом почти 20 лет назад. Это первое.

Второе, никогда не забуду 1993-й год, когда он с Патриархом Алексием пытался предотвратить те кровавые события, которые возникли вокруг «Белого дома».

(Речь о противостоянии Верховного Совета РФ с президентом Борисом Ельциным и правительством РФ. - А.Г.)

- Это - «черный октябрь» 1993-го.

- Да. Когда в Свято-Даниловом монастыре были представители Ельцина и Верховного Совета, вроде обо всем договорились. Но, к сожалению, не услышали тогда Владыку.

Ну, и, конечно, огромное спасибо Патриарху за то, что он делает сегодня.

2026-й у нас - Год единства народов России. Так вот, Русская Православная Церковь во главе с Патриархом делает все, чтобы это единство было не на словах, а на деле. Он возглавляет межрелигиозный комитет, куда входят все крупнейшие конфессии.

Вы обратили внимание, сегодня у нас действительно полное единство и понимание между всеми религиозными конфессиями, которые работают в нашей стране.

Ну, и, конечно, огромное спасибо за наших священнослужителей, которые выполняют свой ратный долг на поле брани. Четыре тысячи человек из них, вы знаете, сегодня участвуют в боевых действиях. Правда, пока еще не защищены законном, но мы с ним вместе боремся, чтобы справедливость восторжествовала.

А пожелание нашему Патриарху одно – многие, многие лета!

20 ноября - 80 лет со Дня рождения Патриарха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Спасибо огромное, Сергей Вадимович. Я присоединяюсь к вашим словам…

* * *

- Сергей Вадимович, а вы будете участвовать в торжествах, посвященных 80-летию Патриарха?

- Да, в понедельник приглашен.

- А что подарите?

- Подарок у нас очень красивый. Изображение Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, работа потрясающей красоты.

- Великих князей?

- Да, это те, кто были руководителями нашего ИППО. Для Патриарха это тоже, полагаю, существенный подарок, потому что он, повторяю, возглавляет Комитет почетных членов нашего общества.

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