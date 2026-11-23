Оксана Самойлова Фото: Евгения ГУСЕВА.

В рамках премии Voice Man Awards награды в разных номинациях получают знаменитые мужчины. Среди гостей и участников были замечены Максим Матвеев, Дмитрий Журавлев, Прохор Шаляпин, Эмин Агаларов, Александр Рогов. А на ковровой дорожке, раскинутой в холле легендарного отеля «Метрополь», звездные красавицы буквально соревновались за звание обладательницы самого откровенного наряда. Дресс-код был black tie & gold.

Оксана Самойлова, которая в настоящее время судится с бывшим мужем Джиганом (по поводу ограничения в родительских правах и алиментов), появилась в объемной серой искусственной шубе и прозрачном платье с разрезами. Затем 38-летняя Оксана сняла шубу, повернулась спиной и продемонстрировала стринги. Образ блогерша дополнила массивным колье от Schiaparelli и темными очками. В последнее время Самойлова жаловалась, что поправилась, и вовсю худеет. И, кажется, что процесс пошел. Впрочем, многодетная мама всегда была очень стройной.

Оксана Самойлова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезды на премии Voice Man Awards

Анна Седокова, обожающая «голые» платья, тоже не отставала. 43-летняя певица пришла в корсетном прозрачном наряде, подчеркнувшим роскошное декольте. Под платье звезда надела белье и сексуальные чулки. Лук Седокова дополнила прозрачными перчатками и меховой накидкой.

Анна Седокова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милана Тюльпанова и Виктория Лопырева также продемонстрировали пышные декольте. 33-летняя Милана, которая недавно вышла замуж во второй раз, сочетала боди с глубоким вырезом и кожаную юбку макси. 43-летняя Виктория выбрала классическое вечернее платье с корсетом и баской и дополнила его золотой микросумочкой Chanel.

Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Виктория Лопырева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алсу продемонстрировала эффектный черный комбинезон на одно плечо с золотой вставкой. Кроме того, 43-летняя певица остригла каре.

«Каждую неделю они (волосы) становятся все короче и короче. Я смотрю на себя на фото, и кажется, что что-то не то. Но сейчас меня уже все устраивает», — рассказала про новую стрижку Алсу.

Алсу Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Кулецкая и Регина Тодоренко также сделали акцент на золото. 44-летняя Елена продемонстрировала черное платье с массивным золотым декором. А 36-летняя Регина надела брючный костюм из пайеток.

Елена Кулецкая Фото: Евгения ГУСЕВА.

Регина Тодоренко Фото: Евгения ГУСЕВА.

Виктория Шелягова буквально блистала в золотом платье, украшенном стеклярусом и пайетками. Светская львица пришла вместе с мужем, бизнесменом Олегом Шеляговым. Прежде, чем выйти на дорожку, Олег отснял позирующую жену на видео на телефон. И только после этого предприниматель тоже попозировал перед камерами.

Виктория Шелягова с мужем Фото: Евгения ГУСЕВА.

Продюсер Татьяна Тур появилась в компании симпатичного молодого человека с золотистыми локонами. В нем мы узнали блогера, который называет себя Billy Manson (группа Laskay). Для мероприятия Татьяна выбрала костюм из жаккарда с пайетками и меховыми манжетами. Красавчик Billy предпочел кожаный костюм.

Татьяна Тур и блогер Billy Manson Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мужчины в этот вечер выглядели скромнее дам. Впрочем, не все. Модник Максим Матвеев блистал в черном блестящем костюме. Лук 44-летний актер дополнил стильными очками с оранжевыми стеклами.

Максим Матвеев Фото: Евгения ГУСЕВА.

Максим Матвеев Фото: Евгения ГУСЕВА.

А вот Прохор Шаляпин остановился на сдержанной коричневой рубашке и темных брюках с молниями.

Среди гостей были замечены Надежда Сысоева с женихом Николаем Гололобовым, Елена Катина в готическом образе, беременная Анастасия Решетова и многие другие. В роли ведущих вечера выступили Юлия Барановская и Вячеслав Макаров.

Надежда Сысоева с женихом Николаем Гололобовым Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Катина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Анастасия Решетова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Екатерина Волкова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Юлия Барановская Фото: Евгения ГУСЕВА.

Эмин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Юрий Колокольников Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алина Загитова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Аглая Тарасова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Зара Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Кулецкая Фото: Евгения ГУСЕВА.

Николай Гололобов и Надежда Сысоева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Аглая Тарасова и Александр Цыпкин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Марго Овсянникова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алла Михеева и Иван Чуйков Фото: Евгения ГУСЕВА.