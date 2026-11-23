Фото: организаторы премии имени А.В. Луначарского

Анатолий Васильевич Луначарский был первым наркомом просвещения после революции 1917 года и для российской культуры сделал очень многое. Премия, названная в его честь, вручается Российским фондом культуры. И ее лауреаты - рядовые труженики культурной сферы. Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, 1-й секретарь Союза писателей России, на церемонии награждения сформулировал это так:

- Мы привыкли награждать кого? Деятелей культуры. Звезд, народных артистов. Народных художников. Директоров, художественных руководителей. А кто, собственно, делает работу, - они всегда остаются в тени. И в лучшем случае один из миллиона когда-нибудь дослужится до почетного государственного звания «Заслуженный работник культуры». Ну, это так, где-то, когда-то... А на самом деле без простых работников культуры никогда ничего бы не было. Большинство зрителей, которые ходят в театры, даже не задумывается о том, что без такой важной профессии, как театральный осветитель, спектакль просто не состоится. То же самое касается и многих других специалистов сферы культуры. Работник культуры — это гораздо больше, чем часть общего механизма. Это, собственно, и есть сама культура, без которой ни один талантливый человек не смог бы добиться и доли того, чего добивается вместе с ними в одной команде.

Фото: организаторы премии имени А.В. Луначарского

Премия была вручена в девяти номинациях. Работник музея; работник театра (от гримеров до сотрудников литературной части); библиотекарь; работник культурно-досугового учреждения; преподаватель учреждения высшего, среднего специального и детского образования в области культуры; работник цирка; работник концертной организации; работник киностудии; работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры.

Фото: организаторы премии имени А.В. Луначарского

Заявок было подано несколько сотен, все они были тщательно изучены. В итоге лауреатами премии стали жители Белгородской, Иркутской, Московской, Вологодской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашской Республики, Республики Тыва. Так, например, в категории «Библиотекарь» победила Наталья Шишкова из города Боготола (она занимается организацией библиотечного обслуживания детей). «Работник цирка» - Алексей Студёнов, начальник службы инспекторов манежа ГУП «Большой Московский цирк» (в его обязанности входит обеспечение порядка и безопасности на манеже во время репетиций и представлений). А лучшим «Работником музея» признана Лариса Андичекова, старший научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея (она создает музейные программы, преподает историю искусства, поддерживает будущих мастеров художественной обработки и росписи по дереву). С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Фото: организаторы премии имени А.В. Луначарского

Церемонию посетил знаменитый режиссер и актер Никита Михалков, который является председателем Российского фонда культуры. Он сказал:

- Это очень важная премия. Знаете, каждый спектакль, когда мы приезжаем куда-то на гастроли или играем в Москве... Первое, что я делаю после того, как мы выходим в финале, — прошу зрителей поблагодарить тех, кого нет на сцене. Потому что без них, без тех, кто находится за кулисами — в аппаратных, в гримерных, в костюмерных, — не существует нас. Это кажется, что мы творцы. На самом деле, если на секунду убрать всех тех, кого не видно на сцене, ничего не будет и нас не будет. Сегодня один из тех, кому вручали премию, сказал: «Как удивительно, что дают премию просто за то, что мы делаем свою работу». И как же это важно, когда что-то делается не ради того, чтобы отметили, а потому, что вы не можете этого не делать, в этом ваше призвание. И дай Бог, чтобы вы его сохраняли и продолжали работать, потому что без этого вы не можете жить.