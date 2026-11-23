Александр Малинин души не чает в дочке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дочь Александра Малинина на днях отпраздновала 26-летие. Устинья улетела в Гонконг с новым женихом.

Дочь Александра Малинина оправилась после разрыва с женихом-англичанином Заком. Устинья нашла ему замену.

Устинья показала нового жениха со спины Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Девушка улетела с новым избранником в Китай. "26 в одном из моих самых любимых городов мира, в окружении самых любимых людей. Какой же прекрасный и насыщенный год это был", - написала именинница в блоге.

Стоит отметить, что еще летом дочь Малинина намекала на появление в ее жизни нового кавалера. Она запечатлела мужчину со спины.

Недавно Устинья рассталась с британцем Заком. Пара была помолвлена с февраля 2023 года. "Мы знаем друг друга уже почти пять лет и долго встречались. С ним хорошо, спокойно, комфортно и уютно! Мне не нужно менять себя, а ему себя. Мы вместе развиваемся, у нас общие цели и общие интересы", - рассказывала об отношениях Устинья.

Устинья с родителями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но весной 2025-го дочь Малинина внезапно сняла обручальное кольцо и удалила все совместные фото с женихом. После расставания девушка с головой ушла в оперную карьеру. Летом 2026 года Устинья окончила магистратуру Королевского колледжа музыки в Лондоне.