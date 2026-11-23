Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечают агатовую свадьбу: супруги поженились 14 лет назад. В честь этого события знаменитая гимнастка выложила в своем блоге очень личные фотографии с мужем и призналась ему в любви.

«Агатовая свадьба — так называют 14 лет совместной жизни. Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям. Как и в агате, в каждом союзе есть свои слои, оттенки и узоры. Не всегда идеальные и предсказуемые, но именно они делают его единственным в своем роде. Агат моей жизни, спасибо за эти 14 лет», - написала Ляйсан под серией снимков.

Фотосессия супругов была сделана в Италии, в номере отеля. На одном из фото шоумен и спортсменка позируют на кровати. Ляйсан предстает в кадре полностью обнаженной, правда, от посторонних глаз любимую женщину прикрывает собой ее муж.

Ляйсан выложила в своем блоге очень личные фотографии с мужем . Фото: соцсети.

Поклонникам опубликованная фотография не понравилась. В комментариях они написали, что не ожидали от Ляйсан такой откровенности и посоветовали хранить подобные снимки в семейном архиве. Кроме того, они раскритиковали художественный замысел снимка и его исполнение. По их мнению, супругам не хватило страсти – такое ощущение, что Павел в кадре отрабатывает трудовую повинность.

«Это копия знаменитой фотографии Джонни Деппа и Кейт Мосс, только в отечественном исполнении, чего-то не хватает», «Она в роли Евы, видно, что старалась, даже разделась. А он вошел, зевнул и упал бревном на девочку! И тишина!», «Крайне неудачное фото, где Паша заснул на Лясе», «А зачем это? Чтобы одноклассники детей насмехались?», - пишут пользователи сети.

Знаменитая спортсменка и резидент «Comedy Club» воспитывают двоих детей – сына Роберта и дочь Софию.

Несколько лет назад Утяшева откровенно рассказала о темпераменте своего мужа. Ляйсан призналась, что Павел – очень горячий любовник.

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», - откровенничала Утяшева.

Юморист старается баловать жену не только в супружеской спальне. Воля как-то признался, что он не копит деньги, а тут же спускает все на платья и дорогие украшения для любимой.

«Деньги я не храню. Я все трачу на свою жену: покупаю ей платья, чтобы она красивая на кухне снималась, дорогие украшения», - говорит резидент «Comedy Club».

Павел отметил, что очень ценит умение своей жены хорошо готовить. Именно хозяйственность Ляйсан и покорила его в свое время.

«Когда в моей холостяцкой квартире появилась ты (я не знаю, приемчик это был или не приемчик) и когда я понял, что ты единственная в моей жизни, которая увидела, что в моей комнате бардак, и убралась, приготовила суп, я подумал: «Держи ее, не отпускай!», - рассказывал Павел своей жене во время съемок ее кулинарного шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».