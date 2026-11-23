Стефания с отцом Дмитрием Маликовым. Фото: соцсети.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания в 2025 году рассталась с самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым. Игрок клуба «Миннесота Уайлд» и 26-летняя Стеша встречались около года. После наследница артиста с грустью рассказывала, что ее сердце свободно. И вот теперь певец сообщил, что у его дочери появился молодой человек.

«У нее есть молодой человек, они встречаются. Он очень хороший. Я хотел бы, чтоб он сделал все, чтобы моя дочь была счастлива. У нее характер непростой. Бывает строптивой, как ее мама. Поэтому очень важно, чтобы он ее любил. Потому что когда ты любишь человека, ты ему все прощаешь. Я знаю, что она ценит добро. И вообще, она сильно повзрослела за последние годы. Свой отпечаток накладывает не только воспитание, но и ее работа — руководить компанией, целым производством одежды молодой девушке непросто», - отметил Маликов в интервью блогеру Алеко Надиряну.

Исполнитель хита «Золотые косы» уже предвкушает, как отведет дочь к алтарю.

«Я бы очень хотел сыграть на белом рояле в день ее свадьбы — подарить мелодию для первого танца молодоженов», - признался 56-летний артист.

Дмитрий также посетовал, что в детстве уделял Стеше слишком мало внимания.

«Я был немножко легкомыслен в этом отношении, потому что много работал. Мы были молоды, Стеша росла. Сейчас я, безусловно, стараюсь каждый день ценить всё больше. Ведь с годами мы больше всего ценим время. А тогда мы ценили деньги», - говорит музыкант.

Сама Стефания ранее также рассказывала, что в детстве ей не хватало внимания отца. Девушка признается, что из-за этого у нее осталась обида. Лишь недавно она полностью простила его.

«Раньше я была маминой дочкой, а сейчас стала папиной. Я стала больше к нему расположена... В моем детстве папа очень много работал, и, в принципе, я его и не помню. Мне, наверное, его не хватило», - рассказала Стеша.

Стефания Маликова закончился МГИМО, но в итоге предпочла международной журналистике собственный бизнес. У наследницы артиста есть магазин одежды.