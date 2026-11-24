Фото: Михаил ФРОЛОВ.
История нового спектакля «Мастерской 12» стара, как мир. Для главной героини постановки — могучей леди Вассы Железновой (Ирина Розанова) — слово «забота» воспринимается исключительно через глаголы «управлять» и «контролировать». При таком сценарии итог всегда один и совсем не утешительный. Вместо благодарности героиня получает от своих «подопечных» тихую ненависть.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Режиссером постановки выступила Надежда Михалкова, для которой этот спектакль юбилейный, поскольку десять лет назад состоялся ее режиссерский дебют. В зале Надежду поддерживают близкие — дети (Нина и Иван) и супруг, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Актерский состав постановки получился на редкость блистательным.
Брата Вассы сыграл Михаил Ефремов. А его возлюбленную, с которой у его героя Семена Железнова порочная связь, исполнила реальная подруга жизни Михаила Олеговича — Дарья Белоусова. Да-да, та самая молодая звезда театра «Современник», которая ездила к Михаилу на свидания, когда он находился в местах не столь отдаленных. Оба (и Ефремов, и Белоусова) играют, надо заметить, вкусно и ярко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Весьма хороша и Анна Михалкова в роли продуманной дочери Вассы, которая ради грядущего наследства «сдает» матери тайны частной жизни своих братьев и дяди.
За Анну в зале переживают ее супруг, бизнесмен Альберт Баков, и дочь Лидия.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
А сын Анны Андрей Баков в этот вечер дебютирует на театральной сцене в роли одного из наследников Вассы. И как же он прекрасен в этой роли! И внешне, и интонационно Андрей невероятно похож на своего знаменитого деда — Никиту Михалкова времен «Я шагаю по Москве».
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Не менее точен в своей работе Николай Ефремов, сын Михаила Ефремова и прекрасной, но, к сожалению, недавно ушедшей из жизни актрисы Евгении Добровольской.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Ирина Розанова (Васса) показала свою героиню настолько толстокожей, что даже роковые слова «Не видать мне покоя» не звучат в финале суровым приговором.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.