Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

История нового спектакля «Мастерской 12» стара, как мир. Для главной героини постановки — могучей леди Вассы Железновой (Ирина Розанова) — слово «забота» воспринимается исключительно через глаголы «управлять» и «контролировать». При таком сценарии итог всегда один и совсем не утешительный. Вместо благодарности героиня получает от своих «подопечных» тихую ненависть.

Михаил Ефремов и Дарья Белоусова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Надежа Михалкова представила свой спектакль «Васса» в «Мастерской 12»

Ирина Розанова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Никита Михалков сидел в зале на своем любимом кресле руководителя театра Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Режиссером постановки выступила Надежда Михалкова, для которой этот спектакль юбилейный, поскольку десять лет назад состоялся ее режиссерский дебют. В зале Надежду поддерживают близкие — дети (Нина и Иван) и супруг, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Надежда Михалкова после премьеры вышла к репортерам. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В зале Надежду Михалкову поддерживал супруг - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Александр Головин пришел поддержать своего друга Николая Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Гости премьеры - Илья Любимов и Екатерина Вилкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Актерский состав постановки получился на редкость блистательным.

Розанова и Ефремов с молодой подругой презентовали в «Мастерской 12» спектакль «Васса»

Брата Вассы сыграл Михаил Ефремов. А его возлюбленную, с которой у его героя Семена Железнова порочная связь, исполнила реальная подруга жизни Михаила Олеговича — Дарья Белоусова. Да-да, та самая молодая звезда театра «Современник», которая ездила к Михаилу на свидания, когда он находился в местах не столь отдаленных. Оба (и Ефремов, и Белоусова) играют, надо заметить, вкусно и ярко.

Спектакль начался с фото «счастливой» семьи Железновой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Весьма хороша и Анна Михалкова в роли продуманной дочери Вассы, которая ради грядущего наследства «сдает» матери тайны частной жизни своих братьев и дяди.

За Анну в зале переживают ее супруг, бизнесмен Альберт Баков, и дочь Лидия.

Семья Анны Михалковой: муж актрисы бизнесмен Альберт Баков и дочь Лидия. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А сын Анны Андрей Баков в этот вечер дебютирует на театральной сцене в роли одного из наследников Вассы. И как же он прекрасен в этой роли! И внешне, и интонационно Андрей невероятно похож на своего знаменитого деда — Никиту Михалкова времен «Я шагаю по Москве».

Анна Михалкова с сыном Андреем Баковым Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Не менее точен в своей работе Николай Ефремов, сын Михаила Ефремова и прекрасной, но, к сожалению, недавно ушедшей из жизни актрисы Евгении Добровольской.

Ирина Розанова и Николай Ефремов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ирина Розанова (Васса) показала свою героиню настолько толстокожей, что даже роковые слова «Не видать мне покоя» не звучат в финале суровым приговором.