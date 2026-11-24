Алиса нетерпеливо выглянула из окна застекленной веранды.

— Когда же они уже приедут! — проговорила она, кусая губы.

Трехчасовая электричка пришла вовремя: Алиса слышала гудок. От станции до дачи двадцать минут пешком, а ребят все нет.

Алиса набрала в групповом чате: «Ау, вы где?» — и тут же стерла сообщение.

Не хотелось выглядеть нетерпеливой перед Шерлоком, то есть Егором Шаповаловым. Он ей очень нравился, но признаться Алиса не решалась. Вера уверяла, что Егор тоже на нее заглядывается. Только Алиса этого не замечала.

— А можно я с вами посижу? — На веранде появился Мишка.

— Опять ты. — Алиса закатила глаза. — Если родители уехали, это не значит, что я должна с тобой нянчиться. Иди к Нине.

Мишкин подбородок задрожал:

— Я уже большой…

Алиса торопливо добавила:

— Мы же договорились: сделаешь все, как я прошу, — дам поиграть в Майнкрафт под моим аккаунтом.

— Целых два часа?

— Клянусь!

Мишка ушел. Как же непросто с одиннадцатилеткой, вроде и не малявка уже, но все равно… Мелкий, одним словом.

— Алиса, мама просила не открывать окна при работающем кондиционере. — Домработница Нина закрыла форточку и по привычке смахнула несуществующую пыль с оконного агрегата.

На дороге показался оранжевый спортивный хэтчбэк. Он затормозил перед дачей, и Алиса выбежала на улицу.

За рулем сидел загорелый широкоплечий Ник, он провел ладонью по копне выгоревших волос. Снял пижонские солнцезащитные очки и, подмигнув Алисе, вальяжно махнул рукой из опущенного окна:

— Открывай ворота!

Алиса вздохнула. Вечно этот Ник красуется и явно набивается к ней в бойфренды. Только ее тошнит уже от его тупых шуток и приторной улыбочки. И пусть он звезда школьной футбольной команды и мечта любой старшеклассницы, Алиса его давно «переросла» и пригласила только ради Веры. Та буквально умоляла ее об этом.

Из машины выбрались остальные.

— Привет. — Вера чмокнула Алису в щеку.

— Йес! — воскликнула Маринка и потянулась так, что короткий топ полностью оголил плоский живот, а шорты едва удержались на бедрах. Она тут же повисла на шее своего парня Леши и по совместительству лучшего друга Шерлока.

Алиса невольно поморщилась. Эту сладкую парочку она пригласила только из-за Егора. На какие только жертвы не пойдешь ради любви!

— Привет, — наконец поздоровался Шерлок, и Алиса широко улыбнулась.

— А я вас заждалась, — вырвалось у нее, и она покраснела.

— Это все Ник, — объяснил Леша. — Он пообещал нас подвезти, а сам опоздал.

— Я предлагала пойти пешком, — протянула Марина, — но Вера отказалась.

— Потому что в машине комфортнее. Тем более в такой классной. — Вера восхищенно окинула взглядом новенький автомобиль и Ника, который оперся на капот словно фотомодель из рекламы.

— Еще бы! — Ник похлопал по капоту. — Батя подарил на совершеннолетие.

Алиса дернула Веру за руку.

— Идем.

После шашлыков в саду небо затянуло свинцовыми тучами, и ребята переместились на закрытую веранду.

— Хватит пялиться в телефон! — Марина отобрала его у Леши.

— Мы общаться собрались или как? — Алиса взяла корзинку. — Сдаем телефоны. Отнесу их Нине на кухню.

Мальчики нехотя подчинились.

— У меня настолки есть, — предложила Алиса.

— А давайте в карты? — Ник достал потрепанную колоду.

— На фанты! — захлопала Марина.

— А на раздевание слабо? — засмеялся Ник. — Шутка-шутка.

Алиса многозначительно посмотрела на Веру — ну, не дурак ли? Но подруга лишь потупила взгляд.

— Как насчет Уно? — она достала игру. — Победитель забирает безделушку с кона или назначает кому-нибудь фант.

Леша выгреб мелочь из кошелька.

Вера, закусив губу, положила на середину стола свернутую вчетверо записку. Алиса догадывалась, что в ней за фант, — скорее всего, поцелуй от Ника. Марина написала свое желание и свернула бумажку трубочкой.

— Ну, а ты что ставишь, Шерлок? — обратилась она к Егору.

Тот достал из кармана протеиновый батончик.

— Это подойдет?

— Конечно. — Алиса вынула из кармана сарафана небольшую вещицу и положила под свет лампы.

— Вау! — протянула Марина. — Настоящая ювелирка?

— Золотое кольцо Фаберже с бирманским рубином. Очень ценное.

— Ты у мамы взяла? — встревожилась Вера. — Его ей на реставрацию отдали?

Алиса метнула в нее возмущенный взгляд.

— Кольцо наше, от бабушки. Мама готовит его к выставке антиквариата.

— Тут зубчик один погнут. — Шерлок внимательно осмотрел изделие и подцепил ногтем часть оправы.

— Руками не трогать! — Алиса забрала кольцо. — Победитель сможет поносить его один вечер.

— Так и быть, кто выиграет, дам прокатиться. — Ник бросил на стол ключи от машины.

Вошла Нина с подносом.

— Ребята, вы замерзли наверное? — Домработница поцокала языком, глянув в окно. — Ветрище какой, точно гроза надвигается.

Нина поставила чайник с облепиховым чаем и расставила чашки.

— Спасибо, — сказал Шерлок. — Кому налить?

— Давайте начинать, — зевнула Маринка. — Уже почти девять.

На улице сверкнула молния, затем раздался раскатистый гром. И дождь крупной барабанной дробью застучал по металлической крыше. Марина поежилась и придвинулась ближе к Леше.

Алиса раздала каждому игроку по семь карт.

— Ой! — взвизгнула Вера. При очередном ударе грома свет погас. Веранда погрузилась во тьму.

— Зря смартфоны сдали, даже посветить нечем! — выругался Ник.

— Леша, ты мне ногу отдавил! — простонала Маринка.

— Не видно же ничего!

С грохотом завалился стул.

— Это я, — извинилась Алиса. — Кажется, паук по руке прополз, вот и подскочила.

— Пауки?! — перепугалась Вера.

Свет внезапно загорелся.

Алиса стояла у окна, растерянно обхватив себя за плечи. Марина сидела на коленях у Леши, а парень крепко ее обнимал. Ник покачивался на ножках стула, кончиками пальцев удерживаясь за край стола. Вера с расширившимися от страха глазами, замерла на своем месте. Карточки Уно хаотично рассыпались по столешнице, Шерлок стал их собирать и вдруг заметил:

— Кольцо пропало!

— Да ладно? — Ник поскорее сгреб брелок с ключами от машины.

— Тут кто-то был, — зашептала Вера. — Точнее что-то потустороннее. Меня прямо как холодом обдало…

— Глупости! — Алиса обшарила скатерть. — Если это шутка, верните кольцо!

— А что ты сразу на меня смотришь? — возмутился Ник.

— Ты же за стол держался, когда свет включили, — заметила Маринка.

— А Вера и Алиса сидели ближе к кольцу! Я с торца, как и Шерлок.

— Не украла же она кольцо сама у себя? — возразила Вера.

— Спокойно, разберемся, — заверил ребят Шерлок. — Это правда, что Алисе, Леше, Марине и Вере легче было дотянуться до середины, но Ник — ты высокий и руки у тебя длинные, так что тебя тоже нельзя исключать.

— Получается, ты один вне подозрений? — сощурил глаза Ник. — Как удобно.

— Верно, — согласился Шерлок. — Подозревать можно любого. Даже Нину: она заходила перед отключением света.

— Нина у нас работает, сколько я себя помню. — запротестовала Алиса.

— Может, кольцо просто закатилось? — предположил Леша.

— Проверим! — Шерлок и Алиса заглянули под стол. Остальные осмотрели пол.

Они обыскали каждый угол, но кольца не нашли.

— Мне в туалет надо, — сказала Вера, но Шерлок остановил ее.

— Извините, кольцо слишком дорогое. Без обыска никто не уйдет.

— Ты серьезно? — возмутился Леша. — Вообразил себя Шерлоком Холмсом?

Егор пожал плечами.

— Я согласна, — твердо сказала Алиса.

— Да пожалуйста! — Ник с готовностью вывернул карманы джинсов и снял с себя белую рубашку, оголив загорелый торс.

Вера зачарованно уставилась на него.

— Теперь ты раздевайся, — нагло подмигнул ей Ник.

Вера покраснела, но сняла кофту, вывернула ее наизнанку и показала всем. Затем провела ладонями по майке и юбке.

— Спасибо, — сказал Шерлок и вернул ей кофту.

Леша вывернул карманы штанов карго и задрал футболку:

— Доволен?

Шерлок кивнул.

— Мне и прятать некуда, — заявила Маринка, показывая короткий топ и облегающие шорты.

— А карманы? — возразила Алиса. — Кольцо маленькое.

— Сама проверь! — обиделась Марина.

Алиса проверила карманы и кивнула.

Шерлок снял рубашку и вывернул карманы брюк.

Алиса показала карманы сарафана.

— Ради справедливости.

Но настроение у друзей заметно испортилось. Все переглядывались с опаской, подозревая в краже друг друга.

— Теперь я могу выйти в туалет? — спросила Вера.

— Конечно, — ответил Шерлок.

— А мы спать, — пробормотал Леша, взяв Маринку за руку.

— Девочки будут в моей спальне, мальчики — в гостиной, — сказала Алиса.

— Спасибо за вечер, — буркнул Ник.

Шерлок вышел последним. Дождь все еще лил. В гостиной Ник уже сопел на раскладушке, а Леша отвернулся к стене на разложенном диване.

Поднявшись наверх, чтобы ободрить Алису, Шерлок застал ее в конце коридора. Она о чем-то громко шепталась с младшим братом. Заметив Егора, Мишка заметно побледнел. Алиса обернулась.

— Боится спать один в грозу, — пояснила она. — А я говорю, Нина рядом, в мансарде.

— Хочешь, я с тобой переночую? — предложил Шерлок.

— Не стоит, — поспешила Алиса. — У него комната маленькая.

— Спокойной ночи! — сердито буркнул Мишка и захлопнул за собой дверь.

— Алиса, — тихо произнес Шерлок и положил руку ей на плечо. — Не переживай, мы обязательно найдем кольцо. Обещаю!

— Спасибо. — Она покраснела. — Спокойной ночи!

Егор вернулся на веранду и внимательно осмотрел ее.

— Завтрак готов! — позвала Нина.

На веранде ждал накрытый стол: графин с соком, чайник и гора оладий со сметаной.

— Еще могу яичницу пожарить? — предложила домработница. — Или варенья принести?

Но ребята молча принялись за еду.

— У меня объявление, — сказал Шерлок. — Я знаю, кто взял кольцо, но дам этому человеку шанс все исправить.

Мишка покраснел и хотел было выскочить из-за стола, но сестра его удержала:

— Чего дергаешься? Тебя ведь с нами не было.

— Это верно, — спокойно подтвердил Шерлок.

— Это Ник! — заявила Марина. — Любит привлекать внимание.

— Да на фиг мне это? — Ник поднялся со стула. — Давайте по-честному, самый сильный мотив у нашей Веры. Тебе ведь всегда деньги нужны?

Вера покраснела, глаза ее наполнились слезами.

— Почему я? Может, кольцо проклятое…

— Без мистики, — вмешался Леша. — Лучше еще раз обыскать веранду.

— Я уверена, его украли, — сказала Алиса.

— Может, он сам и украл, — выкрикнул Мишка, зло сверкнув глазами в сторону Егора.

— Или это ты? — Алиса посмотрела на Маринку.

— Ее же обыскали! — возразил Леша.

— Она, как сорока, любит яркие цацки, — вставил Ник.

Ребята с подозрением уставились друг на друга.

— Вот этого я как раз хотел избежать, — вздохнул Шерлок. — Даю виновному время до обеда.

Он поставил в центр стола конфетницу.

— Положите кольцо сюда. Никто не узнает, кто его вернул.

Шерлок вышел.

Леша с Мариной вышли в сад и устроились на качалке. Алиса помогла Нине вымыть посуду. Вера поднялась в спальню. Ник копался в багажнике своей машины. Мишка засел за видеоигру. Казалось, все предпочитали держаться подальше друг от друга.

— Нашел! — закричал Ник.

— Как? — удивился Шерлок.

Ребята собрались у клумб под окнами веранды.

— Всегда вожу металлоискатель! — Ник показал прибор.

Алиса взяла испачканное землей кольцо и побледнела:

— А где же рубин?

— Камня нет! — ахнула Вера.

— Я говорила, это Ник! — процедила Маринка. — Камень-то дороже оправы!

— Да я помочь хотел! — возмутился Ник.

Он побрел к машине. Навстречу вдруг вышла мама Алисы.

— Она нас убьет! — разревелся Мишка.

Алиса и сама готова была расплакаться.

— Если вор сейчас же не вернет камень, вызову полицию! — Мама Алисы холодно оглядела ребят.

— Вернут, — вступилась Нина. — Пошутили и полно.

Все молчали.

— Я сейчас! — Шерлок выбежал из дома.

Через десять минут он вернулся.

— Камень найден! — На грязной ладони лежал крупный рубин. Его грани красиво поблескивали алым в косых лучах солнца, проникающих сквозь кухонное окно.

Мама Алисы осмотрела находку, сходила за ювелирной лупой и подтвердила:

— Рубин настоящий. Но где ты его нашел? Что произошло?

— Ну, Шерлок, твой выход! — подначил Леша.

— Думаю, все было так, — начал Егор. — Алиса подговорила Мишу выключить свет ровно в девять. В темноте она взяла кольцо и выбросила через отверстие у оконного кондиционера, рядом с дренажным шлангом. Миша должен был подобрать его снаружи, но испугался грозы.

Мишка шмыгнул носом. Шерлок подмигнул ему.

— Утром Миша попытался найти кольцо, но за ночь земля размокла, и оно ушло в почву. Поэтому за завтраком он обвинил меня: я слышал их вечерний разговор с сестрой и мог догадаться об их плане.

Кольцо нашел Ник с металлоискателем. Но без рубина! Тогда я вспомнил о погнутом зубчике оправы и обратил внимание на бетонный бордюр клумбы.

— При падении кольцо ударилось о бордюр. Камень выскочил и отлетел в соседнюю клумбу. Там я его и нашел.

— Хорошо то, что хорошо кончается, — всплеснула руками Нина. — Пойдемте пить чай с ватрушками.

— Зачем ты это устроила? — спросила Марина за чаем.

— Королева драмы, — ухмыльнулся Ник. — Не я один люблю внимание.

— Дело не в этом, — начала Вера, но осеклась под взглядом Алисы.

— Если раскрывать преступление, то до конца, — возразил Леша. — В чем мотив?

— Я скажу! — начал Мишка, но Шерлок его прервал.

— Иногда мотив должен оставаться загадкой. По крайней мере, для непосвященных.

Щеки Алисы порозовели, она благодарно улыбнулась Егору и опустила глаза.

Как хорошо, что он обо всем догадался! Она подстроила пропажу кольца, чтобы заинтересовать Шерлока. Он ей давно нравился, но не обращал на нее внимания. Зато обожал загадки. Вот она и дала ему возможность раскрыть «преступление». И он справился!

Читайте другие рассказы участников «Конкурса детективов-КП» по ссылке на сайте KP.RU.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Мы объявляем прием заявок для авторов, пишущих в детективном жанре. У вас есть уникальная возможность: ваш рассказ может быть опубликован на сайте kp.ru , а лучшие авторы получат приглашение издать книгу в нашем издательстве, а также получить возможность стать автором идеи для сценария одной из серий легендарного сериала «След» на Пятом канале.

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, расследование, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются неожиданные повороты, свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут как начинающие, так и опытные авторы.

Формат подачи заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Захватывающая интрига.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

Каждый участник может выиграть шанс стать автором идеи для одной из серий популярного детектива «След» на Пятом канале.

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Не упустите шанс заявить о себе!

Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.