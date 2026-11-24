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Дефицит квалифицированных специалистов в нефтегазовой промышленности составляет 21 000 человек. При этом отрасли критически не хватает именно молодежи. По данным консалтинговых компаний, доля сотрудников в возрасте от 25 до 34 лет всего 19%. Предприятия пытаются решить эту проблему с помощью целевых направлений. Только в прошлом году одно из крупнейших нефтегазовых предприятий страны приняло на практику и стажировку более 4 тысяч студентов из российских вузов и колледжей. Однако прежде чем нынешние практиканты дорастут до квалифицированных инженеров и технологов, пройдут годы. А латать кадровые дыры нужно уже сейчас. Решение проблемы на поверхности, считает генеральный директор ООО "АКМ-НОРД", прошедший путь от инженера-энергетика до топ-менеджера, Андрей Матвиенко. По его мнению, в данных условиях компании должны сделать ставку на сотрудников, которые уже владеют технической базой, и из них выращивать новых лидеров для разных направлений отрасли. Андрей и сам использовал такой фундамент, усилив его навыками в управлении продажами, тендерах, сопровождении инвестиционных циклов и разработал уникальную методологию системной работы с проектными институтами по модели «проектный институт → заказчик → подрядчик», благодаря которой реализовал проекты в совокупности на сумму более трех миллиардов рублей. Как техническое образование может стать конкурентным преимуществом в продажах и почему инженер, это лучшая «стартовая площадка» для карьеры в нефтегазе, разбирались вместе с профессионалом.

Андрей, по данным Минэнерго, до 2032 года отрасли потребуется порядка 64 тысяч новых специалистов. Почему молодые инженеры не идут на заводы или увольняются, не проработав и пяти лет?

Это комплексная проблема. Молодым специалистам часто кажется, что нет очевидной карьерной траектории. Они приходят на позицию, где нужно работать с документацией, чертежами, техническими заданиями, и может сложиться впечатление, что так будет всю жизнь. Плюс специфическое расположение предприятий. У крупнейших игроков нефтегазового рынка они расположены в удаленных регионах. А это вахтовый метод, жесткая дисциплина, суровый климат. Здесь молодым специалистам важно помнить, что техническая база самый прочный фундамент. Если вы понимаете основы технологий, проектирования, что такое ТЭО, через несколько лет вы можете пойти в коммерцию, в управление, в стратегические продажи. И это понимание дает фору по сравнению с менеджерами, которые не имеют технической базы знаний и просто выполняют функцию продажника. В работе с крупными заказчиками, такая база ваше главное преимущество.

Вы сами начинали как инженер-энергетик и выросли до главного специалиста по газоснабжению и теплоэнергетике, но приняли решение перейти в коммерческое направление компании “Саратовгазарматура”. В какой момент вы поняли, что хотите изменить траекторию?

Я не считаю этот переход кардинальной сменой траектории. Скорее, это расширение. Возможность приносить больше пользы для отрасли. Благодаря инженерному опыту мы формируем технические требования на этапе проектирования. Это сокращает сроки согласований, снижает риски для заказчика и позволяет быстрее реализовывать стратегические проекты. А еще прямо отвечает на тот кадровый вызов, о котором мы говорим. У нас уже есть люди, которые соединяют техническую и коммерческую экспертизу. Это не панацея от кадрового голода, но это часть решения, которое работает прямо сейчас.

Вы сопровождали инвестиционные циклы в ООО "СГА-Инжиниринг" — одной из ведущих компаний-производителей трубопроводной арматуры и блочно-модульного оборудования для крупнейших нефтегазовых месторождений страны. Как в условиях нынешнего дефицита инженеров в отрасли выстроить систему, которая позволяет работать с такими масштабами?

Ключевым решением стал переход от модели разовых продаж к работе «на опережение» на этапе проектирования. В компании объединили коммерцию с инжинирингом и выстроили взаимодействие по цепочке «проектный институт → заказчик → подрядчик». Этот подход решает сразу две задачи. Во-первых, позволяет войти в проект на стадии формирования технических требований и быть не просто поставщиком оборудования, а партнером, который помогает формировать спецификации, консультирует проектировщиков, сопровождает технологическое решение на всех этапах. Во-вторых, когда выстроена четкая система, новый сотрудник, даже без глубокого инженерного бэкграунда, быстрее включается в работу благодаря внутренним регламентам и стандартам. А опытные инженеры сосредоточены на тех задачах, где нужна глубокая экспертиза. Так система компенсирует дефицит кадров.

Методология “проектный институт → заказчик → подрядчик” — это ваш авторский подход, который помог вам реализовать проектов на сумму свыше трех миллиардов рублей. Расскажите, за счет чего произошел рост продаж?

Когда работа строилась по принципу увидели закупку — подали заявку, продажи были разовыми, маржинальность непредсказуемой. Когда процесс перестроили и начали выходить на контакт с проектными институтами на этапе формирования технических требований, ситуация изменилась. Нас начали приглашать в проекты как партнеров. Заказчик уже знал наше оборудование, доверял рекомендациям проектировщиков. В результате выросла не только выручка, но и рентабельность так как мы перестали участвовать в тендерах, где победа достигается только за счет цены.

Лучшие подходы всегда копируют конкуренты. Были ли такие случаи в вашей практике и если да, не боитесь, что «клоны» сыграют против репутации компании?

Да, на рынке действительно появились компании, которые позиционируют себя как «поставщики под ключ», копируя нашу терминологию и схему взаимодействия. Но без реальной глубины инжиниринговой экспертизы методология не даст нужного эффекта. Такие «клоны» вредят в первую очередь заказчикам. Потому что за красивыми словами «под ключ» и «инженерное сопровождение» часто нет ни качественного проектирования, ни сопровождения на всех этапах согласований, ни способности отвечать за результат на этапе эксплуатации. В моей практике компания долгое время вкладывала ресурсы в крупнейшие проекты одного газодобывающего гиганта, инвестировала время в выстраивание отношений, в экспертизу, и это обеспечило портфель заказов на годы вперед и положение признанного поставщика для ключевых объектов. В нефтегазовой отрасли, особенно в крупных проектах уровня «Силы Сибири», репутация строится на конкретных результатах. Если поставщик сорвал сроки или не прошел согласование, это становится известно всем ключевым игрокам рынка.

В ООО “СГА-Инжиниринг” вы сформировали внутренний регламент взаимодействия с проектными институтами и генподрядчиками на всех стадиях инвестиционного цикла. Как такой подход помогает оптимизировать работу специалистов при дефиците кадров?

Когда мы начали выстраивать работу по методологии «проектный институт → заказчик → подрядчик», оказалось, что успех проекта может зависеть от конкретного менеджера. У одного получалось — у другого нет. Кто-то знал, какие вопросы задать проектировщикам, кто-то упускал критически важные технические узлы. Это создавало риск потери сделки или срывов сроков согласований. Решением стал стандарт, который позволяет любому новому сотруднику быстро войти в процесс и не допускать критических ошибок. Регламент описывает, как выстраивать работу на каждой стадии, от предпроектных проработок до ввода в эксплуатацию и используется в том числе для адаптации новых сотрудников.

Сейчас вы распространяете этот опыт на рынке и в профессиональном сообществе через конференции, семинары, консультации других производителей. Можно ли масштабировать данный подход в смежные отрасли? Например нефтепереработка, химия, энергетика..

Масштабирование возможно, но с важной оговоркой — сама по себе не работает без глубокого понимания отрасли. Методология «проектный институт → заказчик → подрядчик» и подход к интеграции коммерции с инжинирингом, это универсальная логика работы со сложным оборудованием в инвестиционных проектах. При этом каждый сектор имеет свою специфику, нормативные базы, проектные институты, циклы согласования. То, что работает в газовой отрасли, нельзя механически перенести в нефтепереработку или энергетику. Но можно адаптировать при наличии экспертизы внутри. А вот сам принцип выстраивания отношений на стадии проектирования, работы с техническими специалистами, создания внутренних стандартов, масштабируется. И востребован уже сейчас.

Что вы посоветуете молодым инженерам, которые сегодня задумываются о карьере в нефтегазе? С чего начинать и на что делать ставку?

Изучайте техническую базу. Работайте с документацией, проектируйте, участвуйте в ТЭО, проходите стадии согласования. Это даст вам язык, на котором общаются лидеры отрасли. Не бойтесь инвестировать время в экспертизу, в отношения, в качество. Это окупается многократно. И будьте стратегами. Смотрите на разовую сделку, как на кирпичик в системе. Все это в сочетании сделает вас экспертом.