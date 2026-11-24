Актеры Евгений Стычкин (Осип Брик) и Мария Смольникова (Лиля Брик) во время съемок сериала "Лиля" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Обычно актеры, интервью с которыми вы читаете на этом сайте, приходят в студию радио «Комсомольская правда». Но тут Мария Смольникова и Андрей Максимов пришли в первый зал кинотеатра «Октябрь». В рамках проекта «Каро Арт» после показа «Лили» состоялась встреча с ними, а провести ее попросили меня - как кинообозревателя «КП» и автора книги «Сильный. Слабый. Маяковский». Часть вопросов задавал я, часть - зрители из зала.

Ответы Андрея - здесь. А вот что рассказала Маша.

Актер Андрей Максимов. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

«МЕНЯ ГРИМИРОВАЛИ ПО ТРИ ЧАСА»

- Как вас выбрали на роль Лили Брик?

- Это было немножко забавно. Я несколько раз слышала от знакомых актрис, что они пробуются на Лилю. Моей однокурснице предлагали роль, но она сказала, что ее не чувствует, и вообще, в сценарии слишком много эротических сцен... В первоначальном варианте их, кстати, было больше, чем в окончательном, и я очень рада, что их сократили, - иначе, наверное, я тоже не смогла бы сниматься! В общем, как-то я была на «Мосфильме», и встретила одну известную актрису. Она мне сказала: «Я сейчас пробовалась на Лилю Брик и спросила: «А почему же вы Машу Смольникову не зовете?» Я тоже задумалась: «Действительно, почему?» И вдруг вскоре после этого меня пригласили. Могу предположить, что в первую очередь это случилось благодаря режиссеру Вере Сторожевой. Она видела меня в театре, считала, что на сцене я очень хорошо играю, вообще как-то ко мне очень тепло относилась... Вера очень сильная женщина, она знает, чего хочет. На съемках при этом говорит мало, доверяя актерам, - но все ее замечания очень точные.

Кстати, если у вас будут силы и время, посмотрите обязательно сериал «Лиля», там есть много других линий, есть очень красивые кадры. Я играю Лилю не только в молодости и в возрасте 86 лет, как в фильме, но и в 64 года, в очень непростое для нее время, когда ее пытались аннулировать и вычеркнуть из судьбы Маяковского... В общем, это очень интересно.

Актриса Мария Смольникова во время премьеры фильма "Лиля". Фото: Михаил Синицын/ТАСС

- Вас долго гримировали, чтобы вы могли сыграть пожилую Лилю?

- Пластический грим делали каждый день по три часа. Сначала я очень этого боялась, но оказалось, все не так страшно. Как ни странно, я получала удовольствие, просто влюбилась в этот грим: за три часа ты полностью перевоплощаешься! Остается добавить голос, интонации, походку, но я понимаю, как это делать.

- Ваша героиня покончила с собой в 86 лет. Что ее к этому привело, как вам кажется?

- Мне кажется, ее характер. Лиля - королева. Она не может просто лежать, как старуха. А она ведь сломала шейку бедра, причем в Париже, празднуя и танцуя в свои 86... Она сама решала, что с ней будет. Уникальный характер.

- В нем было что-то актерское?

- Думаю, да, конечно... А вообще, она очень талантливый человек во многих аспектах. Занималась и живописью, и скульптурой, и даже танцами, снималась в кино, знала несколько языков. А еще была, по-моему, уникальным, виртуозным психологом, умела переворачивать мир с ног на голову, все оборачивать в свою правду. Говорили, что у нее был ум десяти мужчин.

Лиля Брик и Владимир Маяковский

- Как вам кажется, что в ней мужчин так привлекало? Она ведь вовсе не была красавицей.

- Во-первых, как я и сказала, ум: это всегда невероятно сексуально. Она королева парадокса: доказала, что внешность вообще ничего не значит, что человек - это энергия, в которую мы и влюбляемся. Внешний вид может нас заинтересовать, поманить, но это продлится недолго. Нас все-таки притягивает именно энергия, внутренний мир. Кроме того, она умела быть лучом, который освещает талант: замечала его в человеке, очаровывалась им. Когда на тебя смотрят такими зачарованными глазами, хочется испытывать это восхищение снова и снова... А кроме того, я заметила, что нас притягивают уверенные, умные люди, которые не суетятся. Она умела постоять за себя, не бояться, оставаться уверенной и достойной. Я вот не всегда умею поддержать себя юмором в непростых ситуациях, простить себя за сложность, а она умела. У нее есть, чему поучиться.

«НА ПРОБАХ Я ПОЗВОЛИЛА СЕБЕ БЫТЬ НАГЛОЙ»

Вопросы из зала.

- Я актриса. Хочу вас поблагодарить за замечательную работу. И спросить: что было самым трудным в работе с актерской точки зрения?

- Постельные сцены! У меня была дублерша, которая меня подменяла в определенных кадрах, потому что иногда я говорила: больше не могу.

- Вообще, учитывая эмоциональность этого персонажа, почему вы согласились на роль - от любви к Лиле или от любви к своей работе?

- Согласилась, просто потому, что прочитала сценарий... Я всегда это делаю с опаской. Бывает, ты читаешь сценарий, влюбляешься в него, а потом тебя не утверждают, - это так больно ранит! Ты ведь мысленно уже вошел в этот мир, начали приходить образы, начал рождаться характер, - просто физически хочется его воплотить. Увы, зачастую этого не случается. Но тут я сценарий прочитала, он мне невероятно понравился, я поняла, что в роли есть огромный диапазон. Есть Лиля в 24, в 64 и в 86. Это вызов для актрисы. Всегда очень хочется, чтобы были вызовы, что-то, чего ты боишься, но хочешь преодолеть. Это помогает расти дальше, находить новый смысл, узнавать себя, удивлять себя, чувствовать жизнь. К тому же у меня никогда еще не было такой большой главной роли.

Афиша фильма "Лиля"

- На пробах вы сразу пришли к Вере Сторожевой со своим рисунком роли, или образ родился уже по ходу съемок? И как вы на эти пробы настраивались?

- У нас были пробы в костюме, гриме. И я разрешила себе быть наглой: думать, будто я королева, и лучше меня никого нет. Большая актриса, которую все любят и которая играет лучшую в жизни роль, словно в первый и последний раз. Полностью поверила в это и потом уже вошла в обстоятельства героини... Это же не театр, где ты можешь в ходе репетиций «выращивать» персонажа, - это кино, где ты должен сразу попасть в точку. После проб долго, месяц или два, никакого ответа не было, я уже думала, что меня не утвердили, но потом мне сказали «Да».

- Маша, скажите, Лиля любила Маяковского?

- Да, конечно, она его любила, иначе это все не имело бы смысла. Но влюбленность или очарованность - это одно, а умение жить с человеком, таким, какой он есть - другое. Иногда совершенно другое. И тогда может случиться трагедия. Маяковский был, по-моему, так до конца не выросшим, не повзрослевшим ребенком. Когда у женщины проходит первое очарование мужчиной, и она понимает, что он не взрослеет, ей становится тяжко. Особенно, если женщина - огромная личность, с которой нужно быть наравне. Она может устать, при всей своей любви просто не выдержать. Наверное, она будет желать, чтобы мужчина вырос, тянуть его в эту сторону, но выбор, вырасти или не вырасти, всегда остается за ним. Ни один другой человек, как бы он этого ни хотел, совершить этот выбор за него не сумеет...

Лиля вообще не могла вытянуть Маяковского туда, где, как ей казалось, есть жизнь. Она многого не могла за него сделать, и ей пришлось с ним расстаться, отпустить его. Но при этом она его любила. Кто-то, кому выгодно ее осудить, скажет, что она его использовала, что она его недолюбила. Что, если бы она была в Москве, а не за границей, когда он совершил самоубийство, смогла бы его остановить. Не думаю! Все случилось бы, с Лилей или без нее. Маяковский и раньше пробовал стреляться, и всегда была вероятность, что револьвер даст осечку: то есть он играл с судьбой в русскую рулетку, именно судьбе отдавал ответственность за свою жизнь, а сам эту ответственность не принимал. Вот Лиля как раз всегда брала на себя ответственность за свой выбор, за свою жизнь. В этом было их отличие, и в этом - трагедия.