24 ноября эти красавцы отмечают свой «профессиональный праздник». Фото предоставлено Президентским фондом природы

А вы знаете, что 24 ноября — День моржа? Его учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эта дата — хороший повод вспомнить, что даже один из самых крупных обитателей северных морей нуждается в защите.

— В российских водах встречаются три подвида моржей — атлантический, тихоокеанский и лаптевский, — рассказали в Президентском фонде природы. — Чтобы лучше понимать, как они живут и что происходит с их средой, фонд поддерживает проекты, которые помогают изучать арктических животных, получать новые данные о труднодоступных территориях и снижать нагрузку человека на морские экосистемы.

Морские воды и берега нашей страны стали домом для трех подвидов моржей. Фото предоставлено Президентским фондом природы

Один из таких проектов ведет национальный парк «Гыданский» на острове Шокальского в Ямало-Ненецком автономном округе. Инициатива по организации долговременного фотомониторинга в этих местах получила грант Президентского фонда природы — 25 млн рублей.

В 2026 году на острове установили 79 фотоловушек. Объект наблюдения специалистов — атлантический морж, но первыми камеры засняли белых медведей и диких северных оленей. Полный массив данных специалисты собирают во время экспедиций: меняют карты памяти и обслуживают оборудование. Длительный мониторинг должен в том числе показать, как часто атлантический морж появляется на острове Шокальского. А чтобы разбирать огромное количество снимков, планируют использовать технологии искусственного интеллекта.

Моржи охотно «позируют» ученым. Фото: Виктор Лапсуй, остров Шокальского

Еще одно направление исследований — состояние морских побережий. Проект «Чистый берег!» Фонда защитников природы также стал победителем конкурса Президентского фонда природы и получил грант — более 19 млн рублей. Его задача — системно изучать загрязнение заповедных берегов, находить места скопления морского мусора и очищать труднодоступные участки.

В 2026 году экспедиция проекта работала в национальном парке «Берингия» на Чукотке — одном из ключевых регионов обитания тихоокеанского моржа. Специалисты обследовали побережье, оценивали состав и количество мусора, оставленного человеком, и закладывали площадки для дальнейшего мониторинга.

Участники проекта «Чистый берег». Фото предоставлено Президентским фондом природы

Этот же проект работает и в Приморском крае. В Дальневосточном морском заповеднике волонтеры и специалисты очищают заповедный берег, а воздушную съемку используют, чтобы обучить нейросеть быстрее находить загрязненные участки на труднодоступных территориях.

Современные технологии помогают следить за морским мусором и прямо во время экспедиций. Еще один проект-победитель Президентского фонда природы создает автоматизированную систему, которая с помощью камер и искусственного интеллекта фиксирует плавающие отходы в арктических морях. Размер гранта — около 5 млн рублей. Такие данные помогают оценивать, как распределяется загрязнение, и находить участки с повышенной нагрузкой от человека.

Моржам нужно чистое море! Фото предоставлено Президентским фондом природы

Получается, что современная природоохранная работа в Арктике объединяет полевые наблюдения и новые технологии: от сети автономных фотоловушек до нейросетевого анализа изображений. Собранные данные позволяют специалистам лучше понимать состояние редких видов и изменения их мест обитания, а затем принимать конкретные меры по сохранению морских экосистем.