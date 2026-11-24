Фото: ЦУР Республики Адыгея

Сделать так, чтобы сухие отчеты превратились в живые истории, которые читают не только в районе, но и в Москве — главная задача, которая стояла перед участниками форума «Муниципальный диалог — 2026», прошедший при поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В Майкоп съехались те, кто ежедневно формирует цифровое лицо республики: администраторы госпабликов, главы районов, главные редакторы и федеральные эксперты.

Участники форума: администраторы госпабликов, главы районов и федеральные эксперты. Фото: Арсен Абдулкеримов

Среди приглашенных гостей — руководитель Администрации главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец, председатель Госсовета — Хасэ Павел Стаценко и руководитель Комитета по делам национальностей и СМИ Довлет Долев.

Госпаблик — это уже не лента новостей, а онлайн-приемная

Прежде чем говорить о технологиях, руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау обрушил на зал цифры, которые лучше любой теории объясняют масштаб работы. В республике официальные страницы ведут 663 государственные организации. Аудитория этих сообществ — почти 417 тысяч человек. При этом в Адыгее насчитывается 2650 таких пабликов, и среднее время ответа на запрос пользователя здесь составляет всего 1 час 29 минут.

Руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау. Фото: ЦУР Республики Адыгея

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов подтвердил: скорость реакции в соцсетях сегодня решает проблемы граждан быстрее, чем любые официальные бумаги. А председатель Госсовета-Хасэ Павел Стаценко и руководитель Администрации главы Владимир Свеженец добавили, что приоритет на 2027 год — это повышение содержательности постов и качества обратной связи.

Нейросети экономят часы, но не заменяют чутье

Ответом на эту колоссальную нагрузку стал блок о технологиях. Шеф-редактор департамента Telegram и «Макс» издательского дома «Комсомольская правда» Арсен Абдулкеримов разложил по полочкам, где ИИ уже сейчас готов подставить плечо SMM-специалисту, хотя интуицию, эмпатию и опыт редактора пока не способны заменить никакие технологии. Генерация визуала, аналитика комментариев и создание качественного видеоконтента — нейросети реально экономят часы. При этом эксперт отметил наметившуюся усталость аудитории от сгенерированного контента: как ни странно, читатель сегодня предпочтет текст, написанный с шероховатостями и даже опечатками, но зато написанный человеком, а не машиной.

Шеф-редактор департамента Telegram и МАКС в «Комсомольской правде» Арсен Абдулкеримов. Фото: ЦУР Республики Адыгея

Как локальная новость пробивается в федеральные топы

О том, как местной истории выйти на всероссийский уровень, рассказал главный редактор RuNews24.ru Максим Шамрай. Он разрушил миф о том, что для федерального внимания региону нужен образ идеальной территории. «Гораздо убедительнее бывает честная история: какая стояла задача, что удалось изменить, что еще предстоит сделать», — отметил он.

Шамрай напомнил, что проект «Муниципальный диалог» (запущенный ВАРМСУ по поручению Сергея Кириенко в 2023 году) создан именно для того, чтобы опыт территорий получал продолжение. Он выделил пять конкретных результатов, которые дает федеральная публикация: от знакомства с партнерами и поддержки местного бизнеса до повышения кадровой привлекательности района. «Публикация сама по себе не гарантирует инвестора, но она точно станет началом знакомства и аргументом в разговоре», — резюмировал он.

«Мировое кафе» и пресс-тур вместо скучных докладов

Форум сознательно ушел от формата нудных лекций. Изюминкой деловой части стала интерактивная игра «Мировое кафе». Участники разбились на группы и за пять раундов сформировали региональный чек-лист лучших практик ведения госпабликов. Эти идеи лягут в основу методичек ЦУР на следующий год.

На форуме также наградили лучших администраторов местных госпабликов, которые не просто гнались за охватами, а качественно работали с обращениями граждан.

Для федеральных СМИ, включая делегацию «Комсомольской правды», устроили пресс-тур по Майкопу — журналисты оценили туристический потенциал столицы, посмотрели город и побывали на местном пивном и молочном заводах, которые занимают одни из лидирующих позиций по стране в своей отрасли.

Красногвардейский молочный завод поставляет продукцию в 26 регионов России. Фото: Арсен Абдулкеримов

Пивоваренный завод «Майкопский» — одно из крупнейших предприятий Республики, основан в 1882 году. Фото: Арсен Абдулкеримов

Этот форум окончательно зафиксировал: время формальных ведомственных сводок прошло. На смену им пришел новый вид коммуникации, где на первом месте — живой диалог с человеком.