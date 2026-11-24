Фото: пресс служба министерства экономического развития Республики Алтай

Что получится, если дать международной команде шеф-поваров и кондитеров пять дней, продукцию местных производителей и полную свободу? Ответ знают в Республике Алтай - там впервые прошла Неделя гостеприимства, а ее сердцем стал международный «Гастрокэмп».

ЗНАКОМСТВО С МЕСТНЫМИ

С 16 по 20 ноября в регионе работала команда проекта в которую вошли профессионалы из Москвы, Индии и разных уголков Республики Алтай. Те, кто делает туризм вкусным. Пять дней экспедиций по производителям, изучение особенностей местных продуктов и гастрономических традиций, посещение музеев и ботанического сада, мастер-классы и творческая работа на кухне увенчались главным результатом – появлением авторского «Меню Горного Алтая» из более чем 30 блюд. На финальной дегустации гостям и экспертам подали 1400 порций. Но, главным итогом стали сотни эмоций тех, кто впервые увидел, на что способна локальная кухня, как привычные для Горного Алтая ингредиенты получили новое прочтение.

Итоги проекта представили на площадке Cosmos Collection Алтай Резорт 5*. Среди новых блюд - холодная закуска «Горная мозаика» из кролика с белыми грибами, папоротником и кедровыми орешками, чойский сыр с папоротником, груздями, вялеными томатами черри и томатным соусом, «Камень Катуни»: тушёная баранина под глазурью из жимолости, а на десерт - «Горы Алтая» и мороженое «Трио из дикоросов». Всего команда проекта разработала более 30 блюд, которые будут предложены для включения в меню заведениям общественного питания республики.

Фото: пресс служба министерства экономического развития Республики Алтай

В КОМАНДЕ СО СТУДЕНТАМИ

Одна из традиционных особенностей «Гастрокэмпа» - активное участие в проекте местных студентов. На этот раз ими стали учащиеся Горно-Алтайского политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова. Будущие повара работали вместе с федеральными и региональными шеф-поварами на всех этапах: от подготовки продуктов и приготовления блюд до финальной презентации. Студенты осваивали новые технологии, знакомились с организацией работы профессиональной кухни и применяли знания на практике.

- Я получила невероятный опыт. Мы готовили блюда Горного Алтая - это было очень увлекательно, - делится Анастасия Беззубцева. - Несколько насыщенных дней, за которые мы смогли отработать и приготовить то, что хотели, и то, что можно с гордостью внести в меню Горного Алтая.

- Было комфортно работать. Хорошо, что узнала то, чего не знала раньше. Например, я не знала, что из перловки можно сделать попкорн, - подхватывает Надежда Яковлева.

- Научили, как правильно разделывать рыбу, как резать, как подбирать специи, - продолжает Тимофей Мокроусов.

ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНА

Значимость проекта подчеркнул Председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

- Для нас важно, чтобы развитие туризма приносило реальную пользу жителям Республики Алтай, - сказал он. - Мы строим новые туристические объекты, развиваем инфраструктуру, но в первую очередь думаем о жителях, об их достойном доходе и возможности строить карьеру в родном регионе. Поэтому подготовка местных специалистов - одна из важных задач для Правительства. Сегодня по направлениям туризма и гостеприимства в республике обучаются более 500 человек, еще 124 осваивают поварское и кондитерское дело. У нас есть свои продукты, традиции и большой потенциал. Мы стремимся к тому, чтобы туристические предприятия работали с местными производителями, появлялись новые рабочие места, а доходы от туризма оставались в республике. Именно такой экономический результат мы должны получать от развития туризма.

Фото: пресс служба министерства экономического развития Республики Алтай

Образовательная программа Недели гостеприимства не ограничилась работой над региональным меню. Для студентов и представителей туристического бизнеса прошли мастер-классы по ресторанному сервису, приготовлению блюд и работе с местными продуктами. В Горно-Алтайском государственном университете президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман прочитал лекцию о гастродипломатии - о том, как местная кухня помогает знакомить путешественников с культурой и традициями региона.

- Очень много хороших отзывов от производителей продуктов питания, от учебных заведений, от поваров, от рестораторов, от отельеров. Чувствуешь, что всё, что мы делали, было не зря. Мы с региональными органами власти наметили большую программу по развитию гастрономического туризма и даже гастродипломатии на следующий год в Республике Алтай, - подвел итог Леонид Гелибтерман.

НОВЫЕ БЛЮДА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За пять дней повара Республики Алтай вместе с федеральными экспертами разработали более 30 блюд и напитков из местных продуктов.

Фото: пресс служба министерства экономического развития Республики Алтай

- Для нас особенно ценно, что в этой работе участвовали студенты. Они не просто присутствовали на мастер-классах, а готовили вместе с опытными шеф-поварами, учились работать с продуктами и осваивали новые технологии, - отметила первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова. - Теперь важно, чтобы созданные блюда появились в ресторанах и гостиницах республики. Будем обсуждать с предпринимателями их внедрение, возможности регулярных поставок местной продукции. Мы хотим, чтобы гости могли попробовать кухню Горного Алтая в разных заведениях, а наши производители получали новые заказы.

По итогам «Гастрокэмпа» разработанные рецептуры планируется передать заинтересованным предприятиям общественного питания. Министерство экономического развития Республики Алтай продолжит работу с ресторанным и гостиничным бизнесом по внедрению блюд «Меню Горного Алтая». Это позволит расширить использование местных продуктов в заведениях республики и даст возможность специалистам, в том числе молодым поварам, применять полученный опыт в дальнейшей работе.

Фото: пресс служба министерства экономического развития Республики Алтай

Шеф-повар Cosmos Collection Altay Resort Евгений Сошников увидел в проекте вполне практическую пользу.

- Изучили возможности местных производителей. С поставщиками пообщались, наметили планы на сотрудничество, - сказал он. - Такие проекты надо проводить, и даже более масштабные - побольше собирать шефов, устраивать праздник в центре города. Будет очень круто.

Шеф-повар из Москвы, куратор работы команды поваров проекта Антон Сальников, признался, что Алтай его покорил.

- Национальная кухня очень интересная, глубокая, - поделился он. - С мясом марала, например, я никогда не работал - это был интересный опыт. Ну и, конечно, гостеприимные, невероятные люди, красота этого края. Редко встречаешь такие красивые места. Я увезу отсюда отличные эмоции и впечатления и обязательно еще раз вернусь.

СПРАВКА «КП»

«Гастрокэмп» - инновационная разработка специалистов Международного эногастрономического центра для субъектов России. Пилотный проект прошел в 2021 году в Калужской области. С тех пор география проекта охватила Камчатку, Бурятию, Сахалинскую, Волгоградскую, Амурскую и Ярославскую области, Чукотку, Забайкальский край и Республику Коми. Каждый регион получает свое авторское меню и мощный стимул для развития гастрономического туризма.