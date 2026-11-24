Роман и Елена Товстики развелись в сентябре прошлого года. Фото: соцсети.

Модель Полина Диброва год назад ушла от мужа – телеведущего Дмитрия Диброва. Супруга шоумена развелась из-за любви к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. После развода родителей в сентябре 2025 года старшие наследники бизнесмена переехали к отцу, а младшие остались с матерью.

Недавно Пресненский суд Москвы принял решение отдать всех детей Товстику. Иск бизнесмена об определении их места жительства был удовлетворен, и теперь пятеро несовершеннолетних наследников - Анна, Артем, Алиса Агата и Артур - должны жить с папой. Старший сын, 19-летний Андрей, уже может сам решать, с кем ему оставаться. В прошлом году он переехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик в соцсетях назвала решение суда чудовищным: «Это зверство — лишить моих детей матери. Дети должны оставаться с мамой. Мама - это святое». Бывшая жена миллионера посетовала, что ее детей отдали сожительнице мужа.

Старшая дочь Товстиков 16-летняя Анна ведет блог в соцсетях. Девушка быстро нашла общий язык с Полиной Дибровой и подружилась с будущей мачехой. Недавно они с Полиной съездили в Китай. На своей страничке в соцсетях Аня поделилась впечатлениями от поездки.

В комментариях подписчики спрашивают ее и о ситуации в семье. Некоторые просят подростка не оставлять маму – они считают, что Елене Товстик нужна помощь. Анна, унаследовавшая твердый характер отца, не боится отвечать тем, кто лезет к ней с непрошенными советами.

«Анечка, у вас чудесная мама. Не оставляйте ее, пожалуйста. Она как большой ребенок», - написал кто-то из пользователей Стеи. На это девушка отреагировала довольно жестко: «То есть я должна играть роль родителя? Спасибо, наигралась уже».

Анна не скрывает, что ее отношения с мамой давно испорчены. Она считает, что Елена уделяла ей недостаточно внимания.

«Я не знаю, что такое мама, поэтому можете даже не давить на жалость, - написала дочь Товстика подписчикам. - На данный момент я очень счастлива».

Сейчас 16-летняя Аня живет с отцом и Полиной Дибровой. Фото: соцсети.

Аня и раньше очень жестко высказывалась о матери. В декабре прошлого года Елена Товстик со слезами зачитала в соцсетях письмо, которое получила от дочери. В нем Аня обвинила маму в предательстве. «Я тебя всем сердцем ненавижу», - написала девушка.

Позже Анна сожалела о содеянном и говорила, что написала жестокое письмо на эмоциях.

«Не надо было писать такое грубое письмо. Думаю, маме было очень тяжело и больно его читать. Я это прекрасно понимаю. Я писала все сама, мне никто ничего не диктовал. Просто было очень обидно. И хотелось докричаться до мамы. Я ей говорила-говорила, а она меня не слышала», - призналась девушка.

Ранее Роман Товстик объяснил, почему суд решил оставить всех детей с ним. По словам бизнесмена, его бывшая жена не занималась их воспитанием, свалив родительские обязанности на других людей. Младшие сыновья и дочери жили не в большом семейном доме с мамой, а в гостевом с нянями.

«Живут с нянями, меня туда не пускают, живут как в детском доме», - так миллионер описал положение детей в доме Елены.