Ветеринары отмечают, что в последние годы увеличивается число собак, которых владельцы доставляют в клиники с острым отравлением Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Ветеринары, в том числе и в Москве, отмечают, что в последние годы увеличивается число собак, которых владельцы доставляют в клиники с острым отравлением. Догхантеров, которые раскидывают отраву для собак, становится все больше. К сожалению, есть немало случаев, когда специалисты уже не успевают помочь животному.

— Догхантеры становятся все изобретательнее, — рассказал KP.RU ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. — Они искусно прячут разные травмирующие элементы, вроде мелких рыболовных крючков, которые ранят животное. Это может быть и самый безобидный предмет, но в нем будет отрава. Но, самое страшное — это, когда основным ядром отравы является противорвотный компонент. То есть, вы сразу даже не поймете, что собака чем-то отравилась, потому что у нее не начнется рвота…

По словам ветеринара, чаще всего догхантеры бросают яд в местах большого скопления людей, где, по их мнению, собакам не место для прогулок. Поэтому, проходя мимо детских площадок, скамеек, домов, нужно быть особенно внимательным, чтобы собака ничего не схватила.

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