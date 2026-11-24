Проект федеральной казны на следующий год принят в третьем чтении. Это значит, что изменений больше не будет. Фото: Анастасия Осипова.

Депутаты Госдумы закончили работу с бюджетным пакетом. Проект федеральной казны на следующий год принят в третьем чтении. Это значит, что изменений больше не будет. Поправки сделаны (больше тысячи), поправок больше нет. Тем более что депутаты и так перераспределили внутри плана 8,7 трлн рублей. При этом общие цифры доходов и расходов остались неизменными.

Вот как выглядит федеральный бюджет 2027 года:

Доходы – 43,3 трлн рублей,

Расходы – 48,8 трлн рублей,

Дефицит – 2,2% ВВП.

При этом очень многое зависит от внешних параметров. В частности, от цены на нефть и курса доллара (он все-таки не в ЦБ формируется, а за счет спроса и предложения, но и ключевая ставка тоже влияет).

Вот что прогнозируют в Минфине на 2027 год:

Цена на нефть - $50 за баррель,

Курс доллара – 87,4 рубля,

Ожидаемый рост экономики – 1,4%,

Уровень инфляции – 4%.

Но это все общие цифры. На наш кошелек они, конечно, влияют, но косвенно. А вот те или иные социальные и не только платежи – влияют напрямую. Все их в следующем году увеличат. Какие-то на уровень инфляции, а какие-то – сильнее. Например, страховые пенсии по старости вырастут с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля увеличатся еще на 3,3%. В совокупности рост составит 10,3%. Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 6,8%.

Какие выплаты проиндексируют в России в 2027 году

Две ремарки. Во-первых, индексация на 6,8% по большинству пособий прогнозная. В январе правительство проанализирует итоговые данные Росстата по инфляции за 2026 году. Если рост цен окажется выше, то пенсии и пособия будут увеличены на этот уровень. Если ниже, останется 6,8%. Во-вторых, те пособия, которые зависят от зарплаты, вырастут сильнее. Это происходит потому, что сильнее вырастает предельная база, с которой работодатели платят в бюджет страховые взносы.

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