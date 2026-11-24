Родители детей с инвалидностью забеспокоились о будущем архангельского реабилитационного центра из-за ситуации с автобусами. Фото: alexeisido/Shutterstock/Fotodom

В соцсетях появились сообщения о планах по ликвидации многопрофильного реабилитационного центра для детей в Архангельске, что вызвало беспокойство у родителей его воспитанников. Некоторые мамы сами обратились в СМИ и написали посты в соцсетях, якобы центр уже лишили транспорта. Корреспондент KP.RU разбиралась, действительно ли это так.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Архангельский многопрофильный реабилитационный центр занимается реабилитацией и обучением детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы, предоставляя комплексную помощь, включая психологическое сопровождение.

Поводом для беспокойства стала временная отправка специализированных автобусов с подъемниками на техническую диагностику, начавшаяся с 23 ноября. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья записали видеообращение к властям, выразив опасения о масштабных сокращениях ставок специалистов, закрытии групп и приостановке работы бассейна. Особую тревогу вызвала ситуация со спецтранспортом, доставляющим детей с ДЦП и на инвалидных колясках из отдаленных районов города. Семьи боялись, что отсутствие автобусов лишит воспитанников возможности посещать занятия, а родители будут вынуждены бросать работу.

Однако в Министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области официально заявили, что учреждение продолжает принимать детей и оказывать весь спектр услуг, а его ликвидация не планируется.

«Публикуемая в сети информация не соответствует действительности. Учреждение продолжает работу в плановом режиме», - сообщили ТАСС в региональном Минтруде.

Директор центра Ирина Тюрина подробно объяснила причины временных неудобств. По ее словам, речь идет не об отмене перевозок, а о вынужденной диагностике автопарка. Из пяти автобусов три отправили на проверку из-за технических неисправностей. Два автобуса продолжают работать, а после ремонта транспорт постепенно вернется на маршруты.

Руководство заверило, если автобус временно не может выйти на линию, для учеников организуют дистанционные занятия. В министерстве пояснили, что переводить детей на домашнее обучение принудительно не планируют. Для тех, кто не может посещать очные занятия, составляется индивидуальный образовательный маршрут. Временную приостановку работы бассейна объяснили ежегодными лабораторными исследованиями воды, после получения результатов которых объект возобновит работу в прежнем режиме.

Власти региона подчеркивают, что центр продолжает оказывать комплексную помощь, а разговоры о его закрытии являются недоразумением на фоне временных технических сложностей. Тем не менее у жителей остаются вопросы к подходам планирования в разгар учебного года.