Прохор Шаляпин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Прохора мы встретили на церемонии вручения премии Voice Man Awards, которая прошла 23 ноября в легендарной гостинице «Метрополь». Перед началом церемонии мы успели задать несколько вопросов 42-летнему блогеру и ведущему.

«Я пришел просто посетить это историческое здание – «Метрополь». Здесь ресторан «Шаляпин» рядом. Пройтись по красной дорожке. Мне вообще тут нравится намоленная гостиница — одна из самых красивых в Москве. С удовольствием приехал. Ну и, конечно, дружу с VOICE. А уж какая у меня будет номинация, мне все равно… Потому что, вы знаете, мы настолько уязвимы, артисты. Вот люди собираются, получают звания. Вроде бы все сцены лучшие, по сто раз спели, а народ не любит. Раз — и разлюбил. Поэтому, самое главное, чтобы к тебе лояльно хотя бы относились или, конечно, большая часть людей любила. Всем, конечно, не угодишь. Я и сам не всех люблю, не рад прям всех видеть. Кого-то — рад, кого-то — нет. Но в целом, наверное, главное — это любовь людей. А все эти премии, к сожалению, не могут укрепить или как-то повлиять на эту любовь», — рассказал KP.RU Прохор.

А мы поинтересовались у Шаляпина на счёт его планов на праздники, которые уже не за горами.

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На самом деле, дай Бог дотянуть нам всем до Нового года… С такими-то ценами. Мне уже наряжают елку, у меня в доме елка, декорации будут новогодние. Но я еще не понял, где я буду встречать Новый год, пока еще не знаю. Может, к кому-то навяжусь, хотя у меня прекрасный дом теперь, есть где встретить, простор», — поделился с нами шоумен.

Добавим, что в этом году артист купил просторный загородный дом за 150 млн рублей в Коммунарке. В настоящее время в особняке полным ходом идет ремонт.

Прохор Шаляпин Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Но в гостиной уже стоит огромная елка, как я мечтал — три метра. Это самая высокая елка в моей жизни, можно сказать!» — радостно сообщил Прохор.