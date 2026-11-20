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Она позволяет сотрудникам компаний создавать цифровых помощников для своих рабочих задач. Платформа одна, а агентов, созданных внутри нее, может быть много, причем для самых разнообразных функций. Для их настройки не нужно владеть навыками программирования – достаточно описать простыми словами пошаговую инструкцию, и цифровой помощник будет следовать заданным правилам. Прошло чуть больше полугода и уже тысячи компаний по всей стране, от Калининграда до Владивостока, делегируют виртуальным сотрудникам самые разные задачи: работу с тендерами, юридическую проверку договоров, отчетность... И даже подготовку сценариев радиопрограмм!

Именно такую задачу поставил перед ИИ Андрей Соловьев, автор и ведущий программы «Высокие технологии для бизнеса», которая еженедельно выходит на радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» (107.4) при поддержке федерального системного интегратора «Аметист».

- Подготовка программы требует много времени и сил, - делится Андрей. – Это разработка темы, переговоры с экспертами, написание и согласование сценария с обязательным соблюдением жесткого хронометража. На написание сценария уходила почти половина рабочего дня – в 120 секунд надо было вместить авторскую подводку, комментарий эксперта и логическое завершение содержательной итоговой фразой. А до этого еще нужно изучить тему, чтобы грамотно ее раскрыть и сделать правильные акценты.

Когда компания получила доступ к платформе GigaCowork, Андрей решил попробовать делегировать ей часть своей работы - создать ИИ-помощника для подготовки сценариев.

«Это была абсолютная импровизация, ведь принято считать, что творческие задачи машине не под силу», шутит автор проекта.

Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

- Была поставлена цель подготовить такого «универсального солдата», - рассказывает Андрей Соловьев. - Я задаю тему, формулирую основные тезисы, сообщаю, кто будет экспертом, определяю хронометраж. А агент анализирует архивы материалов, публикаций и тезисов эксперта и собирает сводку, что высказывал ранее эксперт по этой теме, учитывает его манеру говорить. Затем пишет текст сценария – с авторской подводкой, словами эксперта, завершающими фразами ведущего. Получается связная, живая, интересная и насыщенная смыслом речь. Причем хронометраж секунда в секунду, это очень важно для радио. Мне и эксперту остается только зачитать подготовленный текст, иногда, может быть, чуть подправить какие-нибудь формулировки, сделать их более удобными для произношения. И теперь на подготовку сценария уходит не 3-5 часов, а 15 минут.

Конечно, такого результата удалось достигнуть совсем не по щелчку пальцев. Пришлось повозиться, прежде чем агент обучился этим навыкам.

- Началось все с обычного диалога с ИИ-агентом, как между людьми, - рассказывает Андрей Соловьев. - Представили с ним, что он сценарист. Затем я дал ему дополнительный контекст: требования к структуре блоков, хронометражу, несколько десятков уже реализованных моих сценариев, чтобы он уловил стиль программы и мое авторское видение. И он уловил!

Если нужный результат не получался с первого раза, то искусственный разум не роптал, не спорил, а тут же соглашался на доработку.

- Иногда пришлет что-то, я читаю — не нравится, - продолжил Соловьев. - Пишу ему в чате: «Банально! Придумай что-то более оригинальное. Пять вариантов». Делает. Я пишу: «Третий и пятый — нормально. Совмести их в один». Совмещает. И прилично получается. В результате после обучения удалось достигнуть 90-процентного попадания в желаемый результат, мне остается только финальная доводка материала.

Итак, посчитаем экономию времени. На создание и тренировку ИИ-агента ушло всего 2 дня. Но его использование позволило тратить на подготовку программы (техническое составление сценария, поиск цифр, фактуры, подбор оптимальных формулировок) уже не 5 часов, а 15 минут.

- Честно говоря, поначалу я думал, что искусственный интеллект способен только на поиск и сбор материала, а не на креативность, особенно, с учетом жестких требований к формату программы, - поделился Соловьев. - Однако был приятно удивлен результатом. Произвели впечатление довольно неожиданные и точные обороты речи, которые предлагал ИИ-агент. Удобно и то, что результат выдается в документе Word в шаблоне радиостанции, а также, что он всегда учитывает заданные контекст и формат – не нужно каждый раз объяснять всё по-новому. Теперь освободившееся время можно посвятить тому, что пока не доверишь ИИ: живому общению с компаниями и экспертами.

Конечно, ИИ-агент не отменяет экспертизу ведущего: он не выбирает тему, не ведет переговоры и не несет ответственность за финальный результат. Но он заметно меняет экономику работы – то, что раньше занимало несколько часов, теперь требует лишь проверки и точечной редактуры. Для бизнеса это означает не полную автоматизацию, а более разумное распределение времени между человеком и цифровым помощником.

Больше историй о том, как ИИ-агенты меняют российский бизнес – в спецпроекте GigaCowork.

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