Центр по отбору на контрактную службу «Батыр», г. Казань, Республика Татарстан. Фото: ИА «Татар-Информ».

Кандидатам, приезжающим в Татарстан для заключения контракта с Минобороны России, оплачивают дорогу до Казани, дают жилье на время оформления и помогают пройти все процедуры. Единовременная выплата - 2,9 млн рублей, одно из лучших предложений в стране. Но главное отличие от других регионов: широкий выбор подразделений для службы и возможность подписать контракт на год - с зарплатой по некоторым направлениям до 1 млн рублей.

И, конечно, все, кто подписывал контракт в республике, знают: Татарстан СВОих не бросает и то что обещает делает.

В Казань приезжают люди из разных регионов России. У каждого своя история и свои причины принять решение о службе. Кто-то хочет помочь Родине, кто-то ищет возможность получить конкретную военную специальность, кто то хочет служить в конкретной части.

В начале пути всех объединяет один вопрос: как оформить контракт в Татарстане и какое направление выбрать?

В Татарстане для этого работает Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». Здесь консультируют кандидатов, рассказывают об условиях службы, помогают с документами и знакомят с доступными направлениями. Оплачивают дорогу, размещают, решают проблемы с долгами и документами. Тут же проходят медкомиссию.

«В течение часа все документы оформили»

Александр приехал из Саратова. Свой выбор он объясняет доверием к специалистам и удобством оформления в Татарстане.

«В Татарстане подписываю контракт, потому что центр тут очень хороший и удобный. Знаю, что тут - профессионалы», - рассказывает он.

Владимир приехал из Кировской области. Для него решение о службе связано прежде всего с желанием помочь Родине.

«Принял для себя решение, что пора помочь Родине. Много знакомых, товарищей ушло», - говорит Владимир.

По его словам, с оформлением проблем не возникло:

«В течение часа все документы оформили. Информацию предоставили».

Истории Александра и Владимира показывают, почему для кандидатов важна не только возможность заключить контракт, но и понятная процедура оформления.

«Люди подписывают у нас контракт, потом делятся впечатлениями с друзьями. Кандидаты понимают, что можно приехать в Казань, быстро и удобно оформиться, и получить больше выгоды», - отмечает начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Андрей Козлов.

Войска беспилотных систем: 1 год на удалении от фронта

Одно из популярных направлений, которое доступно кандидатам в Татарстане, - Войска беспилотных систем. Управляй технологиями – главный принцип набора в войска БПС в Татарстане.

Сюда приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Основные требования -состояние здоровья и соответствие условиям отбора. После заключения контракта военнослужащие направляются в учебные центры. В течение двух месяцев они осваивают выбранную специальность. По словам офицера пункта отбора Виктора Никитина, во время непосредственной службы военнослужащие будут находиться на значительном удалении от линии соприкосновения - от пяти километров и далее.

Набор ведется не только среди тех, кто уже окончил учебу или работает. Пункт отбора взаимодействует с вузами и колледжами, предлагая студентам возможность заключить контракт для прохождения службы в Войсках беспилотных систем. В 2026 году такой выбор сделали более 500 студентов из Татарстана. Большинство из них получили академический отпуск. По словам Андрея Козлова, студенты, уже проходящие службу, рассказывают о своем опыте одногруппникам. Так к набору присоединяются друзья - иногда сразу несколько человек из одной компании.

Полигон для подготовки бойцов «Сталинских соколов», Республика Татарстан. Фото: ИА «Татар-Информ».

«Варяг», «Сталинские соколы», «Рубикон» и ПВО

Среди доступных вариантов службы по контракту от Татарстана - 50-я отдельная бригада Войск беспилотных систем «Варяг». В ее составе действует тактическое подразделение «Сталинские соколы», которое специализируется на применении беспилотных систем дальнего действия.

«В составе этой бригады есть подразделение "Сталинские соколы". Денежное довольствие военнослужащего - от 600 тысяч рублей в месяц и до 1 млн рублей. Обучение происходит непосредственно в Татарстане», - рассказывает координатор по набору в Войска беспилотных систем в Татарстане Олег Сергеев.

В Татарстане появилось и новое противодроновое направление набора в БПС - ПВО.

При заключении военного контракта через республику действуют общие условия для Войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет, категории годности А и Б, обучение с нуля, денежное довольствие по направлению «Сталинских соколов» - от 600 тысяч до 1 млн рублей в месяц.

Если профессия – медицина. И тоже на 1 год

Одно из направлений набора - медицинская служба. В Татарстане требуются фельдшеры, медицинские сестры и врачи-реаниматологи.

Для медицинских специалистов предусмотрены отдельные условия. Рассматриваются мужчины от 18 до 64 лет и женщины от 18 до 45 лет. Служить можно в профильных госпиталях или воинских частях. Для медиков предусмотрен специальный контракт сроком на один год. После его окончания военнослужащий может продлить контракт или уволиться. При этом перевод в другие части и подразделения не предусмотрен.

Если служба связана с работой за границей

Тем, кто оформляет контракт в Татарстане, доступна и служба за границей – в Африканском корпусе.

Кандидатам в АК необходимо быть гражданином России. Возрастные требования зависят от категории должности: для рядового и сержантского состава - до 45 лет, для офицеров - до 55 лет. Также необходимы отсутствие судимостей по тяжким статьям, разрешение на выезд за границу, хорошее состояние здоровья и переносимость жаркого климата. Женщин рассматривают для службы в Африканском корпусе только при наличии медицинского образования, в возрасте до 45 лет.

Не только выплата: какие гарантии предусмотрены в Татарстане

Выбор направления службы - лишь одна часть решения. Не менее важно понимать, какая поддержка предусмотрена для военнослужащего и его семьи. Во-первых, это единовременная выплата по всем вышеперечисленным направлениям. В Татарстане она составляет 2,9 млн рублей – одна из самых высоких в стране. Кроме того, в республике действует около 3 тысяч различных мер поддержки: кредитные каникулы, налоговые льготы, медицинская помощь и образовательные возможности для детей военнослужащих. Кроме того, предусмотрены механизмы списания определенных долговых обязательств на сумму до 10 млн рублей.

С чего начать

Для тех, кто рассматривает возможность службы по контракту в Татарстане, предусмотрено несколько способов получить консультацию.

Условия службы, выплаты и меры поддержки опубликованы на сайте

Также можно обратиться:

- по бесплатному номеру 8 800 222-59-00

- в межрегиональный кол-центр по номеру 117

- в пункт отбора на военную службу по контракту первого разряда по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40

- по телефону пункта отбора: (843) 221-44-52

Татарстан отвечает за своих. Всё, что предусмотрено, будет выполнено.

Статья подготовлена по заказу РОГО ДОСААФ РТ

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