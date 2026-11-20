Фото пресс-службы торговой сети "Пятёрочка"

Теперь дополнить любимый напиток можно тремя новыми вкусами: «Солёная карамель» с магнием и коллагеном, «Макадамия» с пониженным содержанием сахара и «Банановый крем» без сладости — для тех, кто хочет добавить кофе фруктовые нотки.

В обновлённой линейке знакомые вкусы сочетаются с новыми особенностями состава. «Солёная карамель» и «Макадамия» уже хорошо знакомы покупателям: по итогам продаж 2026 года именно они стали самыми востребованными сиропами в «Пятёрочке Кафе». В «Солёную карамель» добавили коллаген и магний. Такое сочетание понравится тем, для кого важен не только вкус любимого напитка, но и наличие определённых компонентов в его составе. А «Макадамия» с пониженным содержанием сахара позволит дополнить кофе мягкими ореховыми нотками.

Отдельного внимания заслуживает банановая новинка. В отличие от привычных сиропов, это вкусовая основа, которая придаёт кофе вкус, практически не влияя на его сладость. Сахара в ней совсем немного — ровно столько, сколько необходимо для соединения ароматических компонентов. Благодаря этому можно добавить любимому напитку банановые нотки, не превращая его в сладкий десерт.

Новинки будут представлены в магазинах сети, оборудованных кофепоинтами. Сегодня они работают в 24 тысячах магазинов «Пятёрочки» — это 92% торговых точек сети. Ежедневно здесь продаётся около 800 тысяч чашек кофе, а самыми популярными напитками остаются американо, капучино и латте. Стоимость добавок к кофе при этом не изменится.

Развивая ассортимент, «Пятёрочка Кафе» учитывает вкусовые предпочтения покупателей и растущий интерес к осознанному питанию. Новинки позволяют сохранить привычный кофейный ритуал, выбирая добавки с учётом индивидуальных предпочтений и требований к составу продуктов.

Особое внимание в «Пятёрочке Кафе» уделяют качеству и вкусу кофе. Для приготовления напитков используется собственный бленд из 100% арабики из Бразилии, Колумбии и Эфиопии с шоколадно-ореховыми и карамельными нотами. Качество зерна дополнительно оценивает независимый Q-грейдер — профессиональный дегустатор кофе. Такой подход позволяет обеспечивать стабильный вкус напитков в магазинах сети по всей стране.

Реклама ООО "Агроторг" ИНН 7825706086 erid: 2W5zFGPvGJ6