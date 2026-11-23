Морпехи своих не бросают! Кадр сделан во время боевой подготовки батальона 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (входит в состав группировки войск «Восток»)

НЕБО «СЕВЕРА»

«Север» освободил Никольское в Сумской области и Котовку на Харьковщине.

Котовку брали бойцы 83-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии. Слова мотострелков приводит Минобороны России.

Здесь работала и реактивная, и ствольная артиллерия. И, конечно, ударные дроны. А разведывательные БПЛА сопровождали штурмовые группы. Наши дроноводы вскрывали для штурмовиков и артиллерийских расчетов опорные точки боевиков.

Вот что рассказал комвзвода беспилотных систем с позывным «Аларм»:

- В воздухе у нас были 12 расчетов ударных БПЛА. По корректировке с земли от штурмовых групп мы наносили удары по пулеметным точкам, по местам скопления противника.

В МО РФ подчеркнули: после штурмов группы закрепления зашли на занятые рубежи и не позволили боевикам провести контратаку.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, взятие Котовки приближает нас к трассе Старый Салтов - Приколотное. Длина дороги 40 километров, она дальше ведет в Великий Бурлук. Давление на нее пойдет с разных сторон. Дальше начались удары в районе Погорелого.

После того как силы «Севера», форсировав реку Псел, вошли в лесной массив под Сумами и заняли поселок Никольское, был создан опорный район. Противник пытался контратаковать, чтобы вернуть рубеж по Олешне. Но выход российских войск в тыл ставит командование ВСУ перед выбором: сворачивать контрнаступ или получить рассекающие удары и очередной котел.

ФЛАГИ НАД ШИЛОВКОЙ

Подразделения «Центра» подняли флаги над Шиловкой в ДНР. Наших штурмовиков встречали рои дронов, сплошное минирование и колючая проволока. Но при поддержке авиации, артиллерии и расчетов БПЛА проломили оборону врага.

Контроль над Шиловкой открывает путь к трассе на Павлоград, считает военный эксперт Андрей Марочко. А Павлоград - ключевой логистический узел: там и склады, и штабы управления несколькими бригадами ВСУ.

Командир 3-го штурмового взвода 506-го гвардейского мотострелкового полка Алексей Пушнин одним из первых преодолел минно-взрывные заграждения и рвы. Он рассказал:

- Лестницу с собой нести не надо, сейчас все можно сбросить. FPV- дроны нормально обеспечивают нас.

Перед заходом штурмовых групп по позициям противника плотно прошлись расчеты БПЛА и артиллерии. Поддержали ВКС. Воздушные разведчики транслировали на КПУ результаты применения авиабомб по скоплению боевиков ВСУ и их блиндажам.

Командир 1-го взвода штурмового отряда «Тайфун» Иван Климовских рассказал:

- Шиловка важна была, чтобы пройти дальше, куда продвигается сейчас и накапливается наша пехота. И наши БПЛА могут видеть дальше, и разведку глубже проводить.

От Шиловки до границы с Днепропетровской областью - менее 6,5 километра. Наши войска практически вышли к западной границе ДНР еще на одном секторе фронта. Противник отступает западнее, вдоль русла реки Гришинка. Этот успех открывает нам путь вглубь вражеской обороны, в том числе и к трассе на Павлоград.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Подразделения «Востока» освободили Васильковое, Воскресенку и Терсянку в Запорожской области.

Терсянку брали штурмы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии. Наши бойцы заняли укрепрайон площадью более 10 кв. км. Зачистили свыше 300 строений.

В Терсянке, что на правом берегу Верхней Терсы, до войны жили почти полтысячи человек. Здесь проходит трасса Т-0408. До Новониколаевки - 11 километров на север. До Воскресенки, об освобождении которой МО РФ сообщило 11 ноября, пять километров на юг.

Здесь противник из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ потерял больше двух взводов живой силы. Бросил семь подбитых бронемашин и шесть автомобилей. Были сожжены 22 наземных роботизированных комплекса и семь десятков тяжелых гексакоптеров «Баба-яга».

Забайкальцы из 36-й бригады с конца лета настырно движутся на запад от границы с Днепропетровской областью.

В сентябре освободили Зоревку и Светлую Долину. В октябре очистили от врага Самойловку и Голубково. И везде им противостояла та самая 82-я бригада ВСУ.

Теперь забайкальцы вышли на Терсу. Они берут в клещи Заливное - единственное село под контролем врага на этом отрезке Т-0408.

И рубеж ВСУ по реке Терсянка - Заливное - Воскресенка - Барвиновка рвется.