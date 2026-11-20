Выдумки про мобилизацию и принуждение к военной службы - один из самых частых приемов у провокаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Тревожные сообщения для уральский студентов появились в социальных сетях. Якобы при высших учебных заведениях открывают постоянные представительства военкоматов для призыва тех, кого отчислили. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, верить этой информации нельзя.

В качестве доказательства авторы публикации снимок «распоряжения» правительства региона № 643-РП. На первый взгляд - обычный кадр из коридора с доски объявлений, такое вполне может быть правдой. Но достаточно лишь сверить факты.

Так, в действительности 16 ноября - как указано в подделке - ничего подобного подписано не было. На официальном сайте размещения правовых актов этого документа не найти, никаких объявлений среди учащихся не делали.

Последнее настоящее распоряжение подписано 18 ноября, имеет другой номер - 632-РП - и говорится в нем про другое, если точнее, то «О внесении изменений в состав оперативного штаба по реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации территорий в Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 26.06.2026».

Также в фальшивке использована неверная печать. На оригиналах в ней пишут: «Аппарат губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области». В данном случае изображение иное, которое к реальности отношения не имеет.

Еще один немаловажный момент - вброс распространяет канал, специализирующийся на лживых публикациях. Так, ранее они разместили видео якобы от жителей Чукотки, которые жаловались на изоляцию из-за проблем с авиасообщениями. На самом деле это было обработанный с помощью нейросети ролик годовой давности из подмосковных Мытищ, где инициативная группа жаловалась на проблемы в работе общественного транспорта.

Выдумки про мобилизацию и принуждение к военной службы - один из самых частых приемов у провокаторов. Напоминаем, что нельзя доверять сомнительным источникам. Ориентироваться нужно только на официальные и проверенные каналы.