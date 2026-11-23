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Казалось бы, что может быть проще: возник вопрос по банковской карте или переводу — написал в чат поддержки и через пару минут получил ответ. Мы уже привыкли, что большинство финансовых вопросов решается буквально в несколько кликов.

Но жизнь порой подбрасывает задачки, для которых не найдёшь готовой инструкции. Например, что делать, если пристав взыскал деньги, а долг почему-то остался? Или как вернуть стоимость авиабилета, если больница не может поставить печать, которую требует перевозчик? Именно в таких ситуациях многое зависит от человека на другом конце провода.

История 1: в которой поддержка помогла спасти 14 миллионов рублей

Мошенники едва не убедили клиента банка отдать им почти 14 миллионов рублей. Они представились сотрудниками ведомств и уговорили мужчину снять крупную сумму наличными якобы на ремонт квартиры. Чтобы у банка не возникло вопросов, аферисты даже подготовили поддельные документы: договор на ремонтные работы, дизайн-проект и другие бумаги. Но обмануть службу безопасности не удалось — специалисты заподозрили мошенничество и вовремя остановили выдачу денег.

Правда, сам мужчина ещё не понимал, что его пытаются спасти. Он был уверен, что всё делает правильно, и возмущался: наличные не выдали, операцию остановили. За объяснениями клиент позвонил в поддержку — к решению вопроса подключилась Луиза. Специалист поддержки связалась со службой безопасности, выяснила, что клиент, вероятно, находится под влиянием мошенников и взяла всю коммуникацию под свой контроль. Но оказалось, что сообщить мужчине о том, что он находится под влиянием мошенников было недостаточно: злоумышленники настолько хорошо его подготовили, что он не верил предупреждениям банка.

Луиза не стала ограничиваться объяснением приостановки средств. Она продолжала общаться с клиентом, старалась его успокоить, рассказывала о случаях мошенничества, с которыми сталкивалась за время работы. А когда стало ясно, что телефонных разговоров недостаточно, сама договорилась о личной встрече мужчины с сотрудниками службы безопасности.

Луиза позвала клиента в офис, где работают сотрудники компании, оформила клиенту пропуск и в день встречи координировала участников, чтобы всё прошло без заминок.

В итоге сотрудникам службы безопасности удалось убедить мужчину, что его обманывают. Почти 14 миллионов рублей остались на его счёте: банк не позволил снять наличные и провести другие операции.

История 2: в которой инициатива одного человека победила машину бюрократии

Клиент банка купил маме авиабилет, но поездку пришлось отменить: женщина перенесла инсульт, и врачи запретили ей летать на время реабилитации. Мужчина хотел вернуть деньги за билет, однако столкнулся с неожиданным препятствием. Авиакомпания требовала медицинскую справку с печатью, которой в больнице попросту не было.

Причём речь шла не о каком-то редком документе. Перевозчику понадобилась круглая печать с именем врача, хотя действующие правила Минздрава уже не требовали её обязательного использования. Но авиакомпания продолжала настаивать на своём.

Мужчина обратился в поддержку банка. За его вопрос взялась Анастасия. Она подключила коллег из Т-Страхования и Путешествий от Т-Банка, чтобы разобраться в требованиях перевозчика и найти способ вернуть деньги.

Можно было продолжать переписку с авиакомпанией, отправлять запросы и ждать ответа. Но Анастасия понимала, что у клиента сейчас совсем другие заботы: мама восстанавливается после инсульта, а ему приходится разбираться с печатями и справками.

Поэтому в банке нашли решение, которое избавило мужчину от дальнейших хлопот. Банк вернул ему стоимость билета из собственных средств, не дожидаясь окончания спора с перевозчиком. Анастасия и её коллеги продолжили разбираться с авиакомпанией самостоятельно и в итоге успешно урегулировали вопрос. Клиенту же больше не пришлось искать несуществующую печать и доказывать, почему его мама не может лететь.

История 3: в которой клиенту смогли восстановить действительно важный разговор

Клиентка Т-Банк Мобайла очень хотела снова услышать голос своей бабушки, которой уже не было в живых. У женщины была подключена функция записи телефонных разговоров, и в приложении сохранилась расшифровка одной из их бесед. Но самой аудиозаписи у клиентки уже не было. Поэтому она обратилась в поддержку с просьбой помочь её восстановить.

За дело взялся специалист поддержки Вячеслав. Выслушав историю клиентки, он понял, что речь идёт не просто о записи звонка. Женщина хотела сохранить голос близкого человека, и заменить этот разговор другим было невозможно.

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Вячеслав подключил к поискам коллег из Т-Банк Мобайла, которые отвечают за работу услуги записи звонков. Вячеслав объяснил коллегам, почему важно восстановить запись этого разговора, и продолжил разбираться в ситуации вместе с ними.

Усилия принесли результат: нужную запись удалось восстановить, и женщина снова услышала голос бабушки.

История 4: в которой поддержка помогла вернуть деньги, отправленные по ошибке

Клиентка банка хотела перевести деньги на свою карту, но при заполнении реквизитов случайно указала неверный ИНН банка. В результате перевод ушёл не туда, куда она планировала. Женщина обратилась в поддержку: нужно было разобраться, что произошло с деньгами и как их вернуть.

За дело взялся специалист поддержки Азалхон. Он изучил детали операции и выяснил, что причиной ошибки стали неверно указанные реквизиты. Но объяснить, почему перевод не дошёл до нужного счёта, было лишь половиной дела. Главное — помочь клиентке вернуть деньги.

Азалхон не стал отправлять женщину самостоятельно разбираться с переводом. Он связался с коллегами, которые занимаются возвратами, передал им необходимую информацию и помог запустить процесс. Уже через 15 минут специалисты приступили к работе. А пока коллеги разбирались с платежом, Азалхон сам позвонил клиентке. Объяснил, какие действия уже предприняты и когда можно ожидать возврата. Женщине не пришлось снова обращаться в поддержку, повторять свою историю и выяснять, что происходит с её деньгами.

Вскоре после обработки запроса средства вернулись на счёт, и клиентка смогла повторить перевод по правильным реквизитам. Азалхон не просто объяснил причину ошибки, а взял на себя взаимодействие с коллегами и сопровождал решение вопроса до самого конца.

История 5: в которой поддержка стала частью доброго дела

В компании есть консьерж-сервис. Его специалисты помогают клиентам с самыми разными просьбами: забронировать отель или столик в ресторане, записаться на фитнес, купить билеты в театр. Но иногда задачи бывают куда необычнее.

Однажды клиент попросил помочь найти приюты для животных, которым можно передать корм, переноску и лотки. Специалист поддержки Анастасия поискала подходящие организации в интернете, но оказалось, что актуальной информации о местных приютах не так много.

Фото: BearFotos/Shutterstock/Fonodom

Тогда она стала обзванивать тех, кто работает с животными. В местной зоогостинице ей подсказали контакты зоомагазина и ветеринарной клиники. В магазине выяснилось, что там собирают помощь для животных и готовы принять корм и аксессуары. А через ветклинику Анастасия связалась с волонтёром, которая рассказала о передержке при одном из приютов. Туда тоже можно было передать вещи.

В итоге клиент получил не просто список приютов, а контакты людей и организаций, которые были правда готовы принять помощь для животных.