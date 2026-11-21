Если вы зашли в продуктовый магазин, рюкзак стоит снять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Многие сталкивались с ситуацией, когда заходишь в метро или автобус в час-пик и не можешь протиснуться даже не из-за большого скопления пассажиров, а из-за их рюкзаков на плечах. А истории в магазинах, когда люди висящими на плечах сумками сносят с полок товары? В московском метро, например, есть таблички с картинками - правилами поведения в транспорте. Среди них и просьба снимать рюкзаки. Правда, не все к этому прислушиваются. Кому-то неудобно снимать сумку – руки заняты. Другим – лень. Третьим еще что-то.

Вместе с экспертом по этикету Анастасией Переваловой разобрались, нужно ли снимать рюкзаки в общественных местах.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

К слову, на данный момент просьба снять рюкзак – это рекомендация, а не законодательное требование. Но есть правило – ручная кладь не должна мешать другим пассажирам.

— Это базовое правило не только этикета, — рассказывает эксперт по этикету Анастасия Перевалова. — Об этом даже говорят таблички в транспорте. Это не только про вежливость, но и про здравый смысл, про аккуратность.

Не говоря уже о том, что человек с рюкзаком занимает больше места в транспорте. А в часы-пик – это особенно ощущается другими пассажирами.

— Самое главное – рюкзак занимает место, — объясняет эксперт по этикету. — Он увеличивает наши габариты и, когда мы проходим между людьми, мы не ощущаем, как рюкзак кого-то задевает, мешает. Он может даже кого-то испачкать.

Так что же делать? Рекомендуется снять рюкзак при входе в транспорт и держать за ручку-петлю. Можно прижать его к себе. Если рюкзак слишком тяжелый или у вас заняты руки, и вы не можете держаться за поручень – можно перевесить сумку вперед. Так мы хотя бы ощущаем и видим свои габариты.

— Но лучше, конечно, все-таки опустить его вниз, а если мы садимся, то поставить на пол между ног, — рассказывает Анастасия Перевалова.

И, разумеется, мы не кладем рюкзак на соседнее место в транспорте, потому что это занимает место, куда мог сесть другой пассажир. Даже, если вагон метро или автобус пустой, рюкзаком или сумкой мы можем испачкать сиденье.

Ручная кладь не должна мешать другим пассажирам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

МАГАЗИНЫ

А в магазинах снимать рюкзак тоже нужно?

— Все зависит от магазина, — объясняет эксперт по этикету. — Если это магазин одежды, например, там, где нет еды, то можно остаться с рюкзаком, если мы никому этим не мешаем. Но если это про еду, особенно про открытые продукты, такие как выпечка, то обязательно снимаем.

По словам эксперта, иначе это просто не гигиенично, так как рюкзак – переносчик грязи и бактерий.

— Я очень часто вижу ситуации, когда в магазинах люди опрокидывают какие-то банки, продукты из-за рюкзака за спиной. То же самое и в сувенирных лавках, антикварных магазинах. Там надо быть аккуратными и обязательно нести рюкзак в руках, так как в противном случае вы не контролируете свои габариты и можете снести дорогую вещь буквально одним поворотом корпуса.

Анастасия Перевалова отмечает, что рекомендация снять рюкзак в общественном месте - это не только про правила этикета, но и про безопасность. Когда рюкзак находится за спиной, можно не заметить, как оттуда вытаскивают ваши вещи.

КАФЕ

— По правилам этикета мы ни рюкзак, ни сумку не держим на коленях в кафе или в ресторане, — рассказывает Анастасия Перевалова. — Рюкзак вообще, если есть возможность, лучше оставить в гардеробе. Либо поставить на пол. Как минимум, держать рюкзак на коленях - это неудобно.

По словам эксперта, рюкзак на коленях создает впечатление, как будто между собеседниками есть какая-то закрытость. То есть человек перекрывает себя рюкзаком, говоря о том, что в принципе не очень-то расположен к общению.

— Человек сразу производит не очень хорошее впечатление, когда у него на коленях что-то лежит, — объясняет Анастасия Перевалова. — Поэтому на колени можно положить только очень маленькую сумочку, какой-то клатч, а рюкзак - нет.

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