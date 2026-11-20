Героиня знаменитого мема «Я сказала — стартуем!» скончалась в возрасте 72 лет. Фото: Кадр видео.

20 ноября 2026 года стало известно о смерти Натальи, известной в интернете как «Морская пехота». Героиня знаменитого мема «Я сказала — стартуем!» скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В последние годы женщина практически исчезла из публичного пространства. По данным издания, она неоднократно попадала в больницы и рехабы.

Рассказываем, что известно о смерти Натальи «Морская пехота», ее жизни и ролике, который сделал обычную жительницу Петербурга звездой Рунета.

Причина смерти Натальи «Морская пехота»

Точная причина смерти Натальи пока не названа. По информации Baza, женщина умерла в ноябре 2025 года, однако широкой публике об этом стало известно лишь спустя год.

В сообщении издания не приводятся точная дата смерти и обстоятельства последних дней жизни героини мемов. Сведения о месте и дате похорон также не публиковались.

При этом известно, что незадолго до смерти Наталья испытывала проблемы со здоровьем. Однако связаны ли они непосредственно с ее кончиной, не уточняется.

Известность пришла к Наталье в 2013 году, когда в интернете появилось видео, снятое в одном из автобусов Санкт-Петербурга. Фото: Кадр видео.

Биография Натальи «Морская пехота»: кто она такая

Наталья «Морская пехота» стала одной из самых узнаваемых героинь раннего российского интернета. При этом о ее жизни вне популярных видеороликов известно немного.

В публикациях, посвященных знаменитому мему, женщину называли Натальей Зикратовой. Однако официального подтверждения ее фамилии в открытых источниках нет.

Наталья жила в Санкт-Петербурге, где и были сняты принесшие ей популярность видео. На записях она представлялась бывшей военнослужащей морской пехоты. Подтвержденных сведений о ее звании, годах и месте службы нет.

Практически ничего не известно и о семье женщины. В отличие от многих других героев интернет-мемов, Наталья не превратила внезапную популярность в карьеру блогера. Ее узнавали прежде всего по старым записям, которые продолжали распространяться в социальных сетях.

Как появился мем «Я сказала — стартуем!»

Известность пришла к Наталье в 2013 году, когда в интернете появилось видео, снятое в одном из автобусов Санкт-Петербурга.

На записи женщина в черном берете и камуфляжной куртке вступает в перепалку с окружающими. Она заявляет, что служила в морской пехоте, отдает команды водителю и требует немедленно начать движение.

Особенно пользователям запомнилась фраза «Я сказала — стартуем!», которую Наталья произносит, обращаясь к водителю.

Наталья «Морская пехота» стала одной из самых узнаваемых героинь раннего российского интернета. Фото: Кадр видео.

В ходе разговора женщина также просит у одного из пассажиров рубль на проезд. При этом незадолго до этого она рассказывает, что у нее есть «джип в Москве». На недоуменный вопрос собеседника Наталья объясняет, что автомобиль находится в другом городе. А она, мол, «в другом культурном городе».

Именно этот диалог породил еще один популярный мем — «У меня джип в Москве».

Не меньшую известность получили другие высказывания Натальи: «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!». Пользователи начали разбирать ролик на отдельные фрагменты, делать пародии и использовать реплики женщины в собственных видеомонтажах.

После успеха первой записи в интернете появились и другие ролики с участием Натальи. В них она вновь спорила с окружающими, рассказывала необычные истории и произносила фразы, которые быстро подхватывали зрители.

Со временем выражения «Стартуем!» и «У меня джип в Москве» стали использовать отдельно от оригинального видео. Кадры с Натальей превратились в картинки-мемы, а сама женщина закрепилась в интернет-культуре под прозвищем «Морская пехота».

Болезни и последние годы жизни Натальи «Морская пехота»

В последние годы Наталья, по информации Telegram-канала Baza, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Издание утверждает, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице из-за обострения параноидальной шизофрении.

Кроме того, как выяснила Baza, героиня интернет-мемов страдала от алкогольной зависимости. Из-за этого она неоднократно попадала в реабилитационные центры Санкт-Петербурга.

Когда именно Наталья проходила лечение и сколько времени провела в медицинских учреждениях, не уточняется. Других подробностей о ее жизни также нет. Родственники на связь пока тоже не выходили.