Вячеслав и Алена не просто напарники, но и любящая пара. Защитники Отечества

Их объединяет не только стремление помочь людям, но и любовь. Вячеслав Крайнов и Алена Кашутина вместе спасали жизни военных в зоне спецоперации, а сейчас занимаются этим на гражданке - в одной бригаде скорой помощи в родном для мужчины Владимире.

ГОТОВЫЕ КО ВСЕМУ

На передовой они провели девять месяцев. Вячеслав ушел туда добровольцем и возглавлял медицинскую службу разведывательной бригады, уроженка Архангельской области Алена трудилась там же.

Врач на СВО должен быть быстрым и умелым: знать, как вовремя остановить кровь, стабилизировать пациента, подготовить его к эвакуации. Еще один необходимый навык - владение оружием. Как и защита от воздушных атак.

- Над тобой дроны летают, как движение на МКАД, не знаешь, где свои, где чужие, - вспоминает Вячеслав. - Хорошо, если туман на улице, тогда есть шансы добраться до точки.

Он занимался созданием стабилизационных пунктов, организовывал работу полевого госпиталя и подразделения скорой помощи; обеспечивал эвакуацию раненых, сопровождал группы, оказывал неотложную помощь, причем не только солдатам, но и мирным жителям.

Алена тоже выполняла задачи как «за лентой», так и в тылу. Помогала и гражданскому населению, и военным, попавшим под обстрел. Проводила занятия по тактической медицине, обучая бойцов навыкам помощи себе и сослуживцам.

- На линии боевого соприкосновения ситуация другая: огнестрельные ранения, минно-взрывные ранения, - говорит она. - Я была морально и физически готова ко всему, когда ехала туда. Помогали бег, силовые тренировки.

СВАДЬБА ЛЕТОМ

Сегодня они неразлучны. Вернулись домой и обратились во Владимирский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогли с решением бытовых вопросов, организовали бесплатную юридическую консультацию по оформления мер социальных поддержки.

Не возникло проблем и с работой - сегодня пара снова спасает жизни.

Пара проводит мастер-классы для подрастающего поколения. МБОУ СОШ №1 г. Собинка

- В критических ситуациях, когда счет идет на минуты, они первыми приходят на помощь землякам, - говорит председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева.

По словам Вячеслава, в городе работает интенсивно: «24 на 7 без остановок, без выходных, без перерывов».

А еще ветераны не забывают о передаче знаний подрастающему поколению. Недавно провели мастер-класс для ребят из кадетского класса в Первой Собинской школе.

Впереди - еще одно важное событие: летом Вячеслав и Алена планируют сыграть свадьбу.