Церемония вручения премии «Все для России: сообщества» в Центральном исполкоме Народного фронта. В зале - представители более 300 лучших сообществ России и зарубежья. Пресс-службы Народного фронта

В Центральном исполкоме Народного фронта в Москве состоялась церемония вручения второй премии «Все для России: сообщества». Лауреатами стали 18 общественных объединений, которые помогают участникам СВО и их семьям, развивают медицину и образование, сохраняют историческую память, поддерживают спорт и реализуют социальные проекты.

Масштаб премии говорит о том, насколько широко в стране распространено добровольческое движение. На конкурс поступило около 300 заявок из более чем 60 регионов России и зарубежных стран. Эксперты оценивали не только общественную значимость инициатив, но и то, насколько устойчиво работают объединения, умеют ли привлекать новых участников и выстраивать партнерские связи.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ПЕРЕДОВОЙ

Особое место среди лауреатов заняли сообщества, оказывающие поддержку военнослужащим. Победителем в номинации «Народные полки» стало объединение «Золотые руки ангела». Его участники работают в 120 городах России и вместе с Народным фронтом организуют отправку гуманитарных грузов в зону СВО.

Один из последних проектов наглядно показал возможности этой сети добровольцев. На 1,5 миллиона рублей закупили материалы и распределили их между 15 городами. Там волонтеры изготовили необходимые для бойцов изделия.

В номинации «Поддержка ветеранов СВО и их семей» отметили сообщество волонтеров-психологов СВО. Его специалисты помогают ветеранам, их родным и людям, столкнувшимся с последствиями боевых действий.

- Отдельные слова благодарности командам, помогающим фронту. Народные полки и Кулибины, Спецназ и Кулинарные войска. Всем тем, кто все свое свободное время отдает помощи нашим парням на передовой. Ваш вклад в нашу грядущую победу неоценим, - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В числе отмеченных инициатив немало тех, чья работа напрямую влияет на качество жизни не только бойцов, но и гражданского населения.

Среди лауреатов - «Волонтеры-медики» из Губкинского, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки», клуб экопартнеров «Росатома», поисково-реабилитационный центр «Таволга», объединения, развивающие образование, спорт, семейные и международные проекты.

Главную награду в номинации «Все для России» получило Международное сообщество организаторов «Чистых игр», заботящихся об экологии нашей необъятной и еще четырех десятков стран.

СИЛА СТРАНЫ - В ЛЮДЯХ

Премия стала не только признанием заслуг добровольцев, но и возможностью объединить на площадке Народного фронта тех, кто привык не оставаться в стороне и готов действовать ради общего дела.

Сегодня тысячи таких людей работают в тылу, поддерживая российских военнослужащих. Матери и жены бойцов создают народные полки, собирают и отправляют на передовую все необходимое. Волонтеры, предприниматели, инженеры и изобретатели ищут решения сложных задач, чтобы помочь тем, кто находится на передовой. Для одних это пошив необходимых изделий, для других - разработка технических устройств. Но за каждой инициативой стоит желание приблизить общую победу.

Эта работа не заканчивается отправкой гуманитарных грузов. Не менее важно поддержать тех, кто возвращается с фронта, помочь ветеранам и их семьям, не оставить человека один на один с трудностями.

В этом - сила гражданского единства. Люди разных профессий, возрастов и из разных уголков России находят возможность быть полезными, объединяют усилия и берут ответственность за общее дело.

Патриотизм здесь не требует громких слов. Он проявляется в бессонных ночах за изготовлением снаряжения, в собранных посылках, в инженерных разработках, в готовности снова и снова приходить на помощь. В тысячах конкретных поступков людей, для которых судьба страны - не что-то далекое, а личная ответственность.

Именно из таких дел складывается надежный тыл, поддержка армии и уверенность в том, что в трудный момент рядом обязательно окажутся те, на кого можно положиться.