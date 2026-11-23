Илья Казаков.

Ветеран СВО, выпускник федеральной программы «Время героев» и кадровой программы «Герои Крыма» Илья Казаков (на фото) больше трех месяцев возглавляет Общественную палату (ОП) Республики Крым. Главное в его работе - решение проблем крымчан, ветеранов СВО и выстраивание диалога между обществом и властью.

Сам Илья отправился на фронт осенью 2022 года. До этого служил в морской пехоте в Севастополе, поэтому армейский опыт у него уже был.

На Херсонском направлении Казаков занимался воздушной разведкой с помощью беспилотников, передавал артиллерии цели и отвечал за связь.

Служба продлилась два месяца. Илья подорвался на мине. Двое его сослуживцев погибли, сам он получил тяжелейшие травмы и лишился обеих ног. После комы, нескольких госпиталей, долгой реабилитации ему пришлось заново учиться жить и ходить на протезах.

Но Казаков не замкнулся. Он начал встречаться с ранеными бойцами, поддерживать тех, кому только предстояло пройти этот путь.

Так появилась книга «Повесть о железном человеке». В ней автор рассказывает о передовой, собственных переживаниях, реабилитации и жизни на протезах. Это не только воспоминания об участии в СВО, но и попытка объяснить тем, кто оказался в похожей ситуации: после тяжелого ранения жизнь не заканчивается.

В общественную деятельность Илья Казаков пришел, чтобы приносить пользу людям. Федеральная программа «Время героев» и кадровая программа «Герои Крыма» помогла ему по-новому взглянуть на свой опыт и возможности в мирной жизни. А затем коллеги избрали его председателем Общественной палаты Республики Крым.

Особое направление в работе - поддержка участников СВО и их семей. Казаков признается: после его назначения количество таких обращений выросло в разы.

И это понятно. Илья сам прошел фронт, потерял обе ноги и заново учился жить. Он знает, что за формулировкой «помощь ветеранам» стоят конкретные люди, которым порой не хватает не столько сочувствия, сколько понятного ответа и человека, готового разобраться в их ситуации.

Порой трудности возникают из-за правовых нестыковок и распределения полномочий между ведомствами. Человек обращается за поддержкой, но выясняется, что вопрос не входит в компетенцию организации. В таких случаях приходится помогать искать юристов, привлекать адвокатов и разбираться в обстоятельствах.

Не всегда решение находится быстро, но оставлять человека без ответа - не выход, считает председатель ОП.

Затем появилось еще одно направление в работе ОП Крыма - помощь военнослужащим непосредственно в госпиталях. Специалисты выезжают к бойцам, чтобы разъяснить их права, оказать поддержку и помочь.

Сам Илья признается, что не все вопросы удается решить быстро, но призывает не опускать руки и верить в себя. Этот совет он адресует и бойцам на передовой, и тем, кому предстоит заново выстраивать жизнь после возвращения домой.