Тысячи судеб и новые возможности: итоги работы фонда «Защитники Отечества». Пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

ЗАБОТА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

Председатель Наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что возможности организации продолжают расширяться, а доверие к ее работе растет.

По данным опроса ВЦИОМ, с начала года уровень доверия к фонду среди россиян увеличился на семь процентных пунктов. Среди тех, кто хорошо знаком с его деятельностью, показатель еще выше. Практически все опрошенные согласны с необходимостью такой работы.

- Поддержка ветеранов и членов их семей не только остается на высоком уровне, но и постоянно растет, - подчеркнул Сергей Кириенко.

Вместе с тем он указал на направления, требующие особого внимания: привлечение защитников с тяжелыми ранениями к адаптивному спорту, диспансеризация, психологическая реабилитация и содействие в трудо-устройстве.

Президент России поручил заблаговременно подготовить региональную инфраструктуру к возвращению военно-служащих после завершения СВО. Важно, чтобы за консультациями, оформлением документов и решением других вопросов ветеранам не приходилось ездить в крупные города. Необходимые отделения фонда должны быть доступны в каждом муниципалитете, рядом с домом.

С июня 2026 года расширился и перечень тех, кто может рассчитывать на помощь фонда. К прежним категориям добавились военнослужащие с инвалидностью, а также получившие инвалидность участники отражения агрессии на приграничных территориях.

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЗАЩИТНИК ЗНАЛ: СТРАНА РЯДОМ

В фонде стремятся сделать так, чтобы защитникам не приходилось самостоятельно разбираться в сложной системе ведомств и искать информацию о положенных им возможностях.

Как рассказала заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, совместно с Военно-социальным центром создано единое информационное пространство. Благодаря этому действующие военнослужащие могут заранее узнать о предусмотренных для них мерах со стороны Минобороны и фонда.

Еще один важный шаг - социальное сопровождение непосредственно в госпиталях. Специалисты начинают работать с участниками СВО во время лечения, чтобы к моменту выписки определить необходимые меры и подготовить дальнейший маршрут помощи.

При этом фонд видит в защитниках людей с большим жизненным опытом, способных приносить пользу стране. Для этого создано отдельное управление по работе с ветеранским сообществом. Оно призвано вовлекать бывших военнослужащих в общественные проекты, разработку инициатив и принятие решений, значимых для регионов и всей России.

РАБОТА, СПОРТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Профессиональная самореализация - важная часть возвращения к мирной жизни. Фонд помогает ветеранам найти работу с учетом состояния здоровья, боевого и профессионального опыта, а также освоить новую специальность.

Не менее важным направлением стало развитие спорта, в том числе адаптивного. Для тех, кто получил тяжелые ранения, занятия становятся не только частью физической реабилитации, но и возможностью проверить собственные силы, найти товарищей и поставить новые цели.

Сегодня более 17 тысяч участников СВО регулярно занимаются различными видами спорта. Среди них свыше 4,5 тысячи человек с инвалидностью. Более 750 защитников вошли в сборные команды регионов по адаптивным дисциплинам, еще 70 представляют Россию в национальных сборных.

Особое внимание фонд уделяет детям погибших и пропавших без вести защитников. Чтобы помощь таким семьям была системной и доступной во всех регионах, организация предложила создать межведомственную рабочую группу. Ее задача - разработать единый алгоритм сопровождения несовершеннолетних, потерявших отцов в ходе СВО.

Не менее важно психологическое восстановление самих военнослужащих. Совместно с Мин-здравом, Минобрнауки, ОНФ, Центром имени В. П. Сербского, Сеченовским университетом и факультетом психологии МГУ фонд разработал программу повышения квалификации «Равный - равному».

В основе - принцип боевого братства: человеку, пережившему тяжелые испытания, часто проще довериться тому, кто прошел похожий путь. Подготовленные участники программы смогут распознать признаки кризиса у товарища и помочь ему своевременно обратиться к специалисту.